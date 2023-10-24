Зеленые рабочие места: шанс для Украины на восстановление и развитие

Україна стикається зі складними викликами, що супроводжують війну на нашій території. Повномасштабне вторгнення, ініційоване Росією, призвело до масової втрати робочих місць та виїзду мільйонів людей за кордон.

Нині країна стоїть перед завданням відбудови та відновлення, але також має унікальну можливість перетворити свою економіку та суспільство в зелену модель розвитку.

Зелені робочі місця - частина відновлення економіки та євроінтеграції

Зелена відбудова України може стати ключем до створення нових, високооплачуваних робочих місць, що є важливим аргументом для повернення українців та залучення іноземних інвестицій.

Концепція "зелених робочих місць" відкриває нові можливості для розвитку високоякісних робочих місць та інновацій. Інвестиції в чисті технології та сталий розвиток справедливо вважаються шляхом до створення робочих місць, які сприяють економічному зростанню та сталому розвитку суспільства.

Реклама:

Існують концепції зеленого відновлення, вже реалізовані в інших країнах, які можна адаптувати до умов України. Більше того, міжнародні партнери, зокрема Європейський Союз, підтримують ініціативи зеленого розвитку та готові сприяти створенню зелених робочих місць в Україні.

Європейський зелений курс, започаткований Європейською Комісією у 2019 році, став прикладом сталого зеленого переходу, спрямованого на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Цей перехід прогнозує створення значної кількості нових робочих місць, зокрема, в будівельному секторі ЄС передбачається створення 160 000 зелених робочих місць до 2030 року. Ця ініціатива впливає на ринок праці через необхідність набуття нових професійних навичок та перекваліфікації працівників у нових і традиційних галузях економіки.

Щоб оцінити цей потенціал Razom We Stand та Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля" проаналізували ситуацію щодо зелених робочих місць в Україні, вивчили концепції зеленого відновлення та їх потенціал для країни.

Зелені робочі місця: шлях до сталого розвитку

Визначення терміну "зелені робочі місця" базується на різних підходах, використаних національними урядами та міжнародними організаціями для розуміння цього поняття.

Підхід на основі результату:

В рамках цього підходу робочі місця визначаються на основі видів виробничої діяльності та секторів, які є "зеленими". Наприклад, сектор відновлюваної енергетики вважається "зеленим", і робочі місця, що входять в цей сектор, також вважаються "зеленими".

Для цього підходу використовуються стандартизовані класифікації, такі як Центральна рамка системи еколого-економічного обліку ООН (SEEA) та Рахунки сектору екологічних товарів і послуг (EGSS).

Підхід на основі процесу:

Цей підхід зосереджений на професіях, завданнях, навичках та вміннях працівників. Робочі місця визначаються на основі використання екологічно чистих виробничих процесів та практик, незалежно від сектору чи галузі. Професії класифікуються за ступенем їхньої екологічної інтенсивності.

Обидва підходи мають свої переваги та недоліки. Підхід на основі результату дозволяє легко визначати "зелені робочі місця" за допомогою класифікацій, але може включати працівників, які не займаються безпосередньо виробництвом екологічних товарів чи послуг.

Підхід на основі процесу враховує робочі місця, що сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля, незалежно від сектору, але вимагає класифікації професій та наявності відповідних статистичних даних.

Поняття "зелених робочих місць" важливе для розуміння взаємозв'язку між екологічною сталістю та ринками праці, а також для розвитку сталої економіки та зеленої кліматичної трансформації.

Вплив зеленої відбудови на створення робочих місць

Оцінки кількості робочих місць, що будуть створені в результаті зеленого повоєнного відновлення базується на даних останньої комплексної оцінки фінансових потреб на відновлення України (RDNA-2), проведеної Світовим Банком, та методології оцінки кількості робочих місць, що створюються в результаті прямих державних інвестицій.

За методологією Міжнародного валютного фонду, кількість створених робочих місць залежить від різних факторів, таких як ступінь розвитку економіки, інтенсивність робочої сили та мобільність робочої сили. Україну відносять до перехідної економіки, і це впливає на кількість створених робочих місць.

Зелена відбудова України може внести важливий внесок у створення зелених робочих місць у секторах, які сприяють сталому розвитку та зменшенню негативного впливу на довкілля. Однак реалізація цього потенціалу вимагатиме уваги до інтенсивності робочої сили та мобільності працівників, а також інвестицій в зелені технології та практики.

Транспорт, енергетика, водопостачання та водовідведення, охорона здоров'я та освіта є ключовими секторами економіки, в яких очікується створення зелених робочих місць під час повоєнного відновлення.

Кількість робочих місць, що можуть бути створені в цих секторах, варіюється в залежності від інтенсивності робочої сили та мобільності.

Кількість додаткових зелених робочих місць створених у процесі зеленого повоєнного відновлення.





Потреби,

млн $ Додаткові зелені робочі місця, створені в процесі зеленої повоєнної відбудови (відновлення)

Оцінка кількості максимальна середня мінімальна Транспорт 92 078 644 546 414 351 174 948 Енергетика* 45 753,4 320 274 306 548 292 822 Водопостачання та водовідведення (включаючи зрошення) 16 036,2 168 380 118 668 68 956 Охорона здоровʼя* 10 789,9 72 292 57 186 42 081 Освіта* 7 848,5 52 585 41 597 30 609 Усього 1 258 077 938 350 609 415

* За винятком потреб у відновленні надання послуг.

Джерело: Світовий банк, Уряд України, ООН, ЄС (2023), власні розрахунки авторів доповіді "Зелені робочі місця та повоєнна відбудова України".

Зелена повоєнна відбудова України може створити до 4,2 млн зелених робочих місць у досліджуваних секторах, компенсуючи втрати від війни. Сектор енергетики може надати до 1,2 млн додаткових зелених робочих місць. Мобільність робочої сили грає важливу роль у створенні таких місць.

Зелені робочі місця вимагатимуть більш високої кваліфікації працівників, і планування повоєнної відбудови повинно сприяти зростанню мобільності робочої сили.

На початкових етапах повоєнної відбудови буде більше низькокваліфікованих робочих місць, але з часом потребуватимуть більше кваліфікованих працівників, що вимагатиме підвищення кваліфікації та навчання.

Зелена трансформація та шлях до кліматично нейтральної економіки перетворюють ринок праці та впливають на освіту, соціальну справедливість і економічний розвиток країн. Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші країни вже застосовують зелені підходи.

Приклад - Європейський зелений курс, який показує, як зелена трансформація, зелені інвестиції та нові робочі місця взаємопов'язані.

Зелена відновлення також допоможе адаптувати регіони та забезпечити гідні умови для перекваліфікації. Важливо розробити системну стратегію і політику для забезпечення якості і кількості зелених робочих місць в Україні, спираючись на європейський досвід.