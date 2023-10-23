Результаты первых двух лет работы электронных аукционов по аренде сельскохозяйственной коммунальной земли.

Починаючи з жовтня 2021 року, надання комунальних земель в оренду відбувається через електронні аукціони на державній платформі Prozorro.Продажі.

Онлайн-торги прийшли на заміну старому формату земельних аукціонів, що відбувалися офлайн, неподалік від місця розташування самої ділянки.

До того ж, якщо раніше проводилися лише аукціони оренди державної та комунальної землі, тепер формат доступний і для продажу приватної – будь-який землевласник, який бажає продати свою землю, може скористатися цією платформою.

У рамках проєкту "Земля незламності", що став можливим завдяки підтримці програми USAID АГРО, дослідники KSE Агроцентру систематично відстежують динаміку земельних торгів.

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Про що говорять цифри?

За нашими спостереженнями, від початку земельних торгів на електронних аукціонах було успішно передано в оренду 3978 земельних ділянок комунальної власності сукупною площею 35,6 тис. га, що приносить громадам щорічно 335 млн грн доходу.

Джерело – дані Prozorro.Продажі, власні розрахунки автора щодо динаміки продажу прав оренди на комунальну сільськогосподарську землю на земельних торгах

Водночас це порівняно невеликі обсяги торгів. Наприклад, у серпні цього року було укладено договорів оренди на майже 50 тис. га. Тобто загалом за два роки функціонування земельних онлайн-аукціонів в оренду було передано лише 70% від того обсягу, що передається щомісячно, а дохід громад від передачі в оренду комунальної землі складає лише 0.08% від обсягу надходжень до бюджетів в 2022 році.

І хоча ці землі дійсно займають невелику частку ринку оренди комунальної землі (головно через нестачу "вільної" землі), проте мають суттєвий вплив на ринок землі загалом.

По-перше, результати земельних торгів є публічними, а тому можуть виступати індикатором максимальних цін, які сільгоспвиробники готові сплачувати за оренду землі. По-друге, дані земельних торгів – важливий маркер загального стану справ в аграрному секторі.

Тож чи вдався експеримент?

Для оцінки результатів двох років електронних земельних аукціонів нам допоможуть три ключові показники.

Перший – це приріст ціни на земельні ділянки безпосередньо під час торгів. За весь час проведення земельних торгів на платформі Prozorro.Продажі середньозважена ціна оренди становить 9,4 тис. грн, при цьому стартова – лише 2,3 тис. грн за гектар.

Отже, висновок перший: аукціони на Prozorro.Продажі є конкурентними і ми бачимо суттєве зростання ціни безпосередньо під час проведення аукціону. Більше того, в середньому ціни на сільськогосподарські комунальні землі під час торгів зростають в 2,7 рази (при медіанному значенні в 2,5 рази).

Другий показник – це порівняння онлайн-аукціонів з альтернативою – передачею землі в оренду за договірною процедурою. Саме за такою процедурою укладається більшість договорів оренди на сільськогосподарські землі між землевласниками та сільгоспвиробниками.

Так, середньозважена ціна оренди землі на онлайн аукціонах в серпні становила 8,4 тис. грн/га. При цьому середня ціна оренди гектара приватної землі в серпні складала лише 3,1 тисячу гривень.

Отож, на земельних аукціонах ми бачимо в 2,7 рази вищу ціну, ніж під час приватних транзакцій, що також свідчить на користь земельних аукціонів.

Третій критерій оцінювання – це порівняння земельних торгів на Prozorro.Продажі з земельними торгами, що відбувалися до цього. Відповідне дослідження ми зробили з колегами зі Світового банку.

Ціна оренди на Prozorro.Продажі є на 175% вищою, ніж на офлайн-аукціонах, що відбувались до жовтня 2021 року. Якби вся комунальна земля, яка передавалась в оренду з 2015 року, "проходила" через цю платформу, громади отримували би додатково близько $64,5 мільйонів до своїх бюджетів кожен рік.

Таким чином, після двох років функціонування земельних торгів на Prozorro.Продажі можемо зробити висновок, що: а) експеримент вдався і б) обраний дизайн системи земельних торгів є ефективним з точки зору максимізації ціни під час торгів.