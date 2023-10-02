О чем следует помнить, открывая бизнес в Евросоюзе

Отже, приготуйтесь до того, що так, як в Україні, не буде. Не буде гірше, не буде краще, буде просто інакше – у всіх сферах – оренда приміщення, відкриття банківського рахунку, реєстрація торгової марки, пошук і підбір людей у команду тощо. Наприклад, в Європі угоду про оренду нерухомості підписують не на місяць чи на рік, а на три чи пʼять років.

Якщо деякі компанії в Україні готові почати співпрацювати без договору і часто навіть без передплати, то в Литві вам знадобиться не менше трьох місяців для того, щоб підписати угоду. В Молдові, наприклад, можна встигнути за три дні, але, знову-таки, без грошей навряд чи стануть вести розмову.

Кожний ринок – це різна законодавча база. Тому підсилюйте юридичний напрям і майте на увазі, що незнання законів не звільняє від відповідальності, а нерозуміння специфіки – може створити додаткові складнощі. Наприклад, відкриття банківського рахунку в Литві неможливе у віддаленому форматі і може розтягнутись на кілька місяців, а будь-яка операція – від переказу грошей з поточного рахунку на депозитний до приєднання нового фахівця до клієнт-банку – потребує особистої присутності керівника.

Суто українською командою неможливо буде побудувати бізнес на новому ринку, навіть залучити до співпраці локальних партнерів, тому для відчуття ринку та його тонкощів обов’язково потрібні місцеві спеціалісти у команді різного рівня. І, звісно, треба вчити локальну мову. Міжнародних мов буде замало.

Реклама:

Репутація – головне

Новий бізнес у новій країні "обнулить" усі напрацювання в інших країнах, навіть репутацію. А для Європи саме вона є вхідним квитком на ринок. І, скажімо, якщо на молдавському ринку можна знайти рішення, не маючи за плечима відомого імені, то як же бути в Балтії й в інших країнах, адже саме тут "сарафанне радіо" – кращий інструмент.

Тому слід шукати бізнес-спільноти, в тому числі закриті, асоціації, де точно знайдеться хтось знайомий, і вас та ваш бізнес порекомендують і підтримають. Також там можна знайти партнерів ледь не для будь-якої задачі. Звʼязки і рекомендації – найголовніше, і це працює будь-де. Окрім того, будуть корисними партнерства і колаборації із уже відомим місцевим брендом – державним чи приватним.

І так, треба бути готовим до того, що, зважаючи на недовгу історію на ринку, доведеться витратити більше грошей або часу – наприклад, сплатити аванс на довший термін при оренді приміщення чи зачекати в черзі на друк мерчу.

Доведеться інакше дивитись на систему координат "клієнт-контрагент"

Раніше, тільки-но переїхавши в Євросоюз, багато українських бізнесменів думали в парадигмі "давайте навчимо Європу працювати так, як Україна", маючи на увазі неквапливість колег, домінування life у системі work-life balance. Хоча в Європі працює інший підхід, і для місцевих – це їх норма життя та роботи.

В Україні ми звикли до того, що клієнт – понад усе, і всі підрядники мріють отримати великі бізнеси в своє портфоліо. В Європі все навпаки. В це важко повірити, але тут бізнеси змагаються за надійного контрагента.

Не тому, що клієнт не важливий для підрядника. А тому, що для маленької Литви не існує проблеми знайти замовника на місцевому ринку – для неї відкритий увесь ЄС. Звісно, працюючи в Європі, наразі можна побудувати роботу і з контрагентами з України. Іноді це може бути зручно, але в той же час це подовжує ланцюг, а значить і примножує ризики.

Ментальні особливості та традиції країни вирішують

Кожній країні властиві певні національні риси. Литовці мають холодний розважливий розум та достатньо закриті при спілкуванні, ніж українці. Мешканці Молдови – емоційні та дещо хаотичні. І тут мова йде не тільки про спілкування, а й про ведення бізнесу.

В Балтії не варто бути навʼязливими, більше одного разу нагадувати про себе чи своє прохання і тим паче дзвонити і турбувати у неробочий час. В Молдові треба з обережністю ставитись до обіцянок і бути готовим до "вибухового" менталітету.

Загалом в Європі з великою повагою ставляться до своїх і чужих національних символів. І це помітно не тільки в приватному, а й в бізнесовому житті. Тому патріотичний сувенір може стати гідним корпоративним подарунком.

У нас не було багато часу, щоб зробити аналіз ринку, пожити на ньому, щоб зрозуміти всі нюанси, перш ніж вийти туди. Але ми зробили висновок, що не варто боятись розвивати бізнес на нових для себе ринках, обирати для себе ніші, в яких готові ризикувати. І нехай наш досвід стане вам в пригоді і сприятиме тому, щоб український бізнес розквітав усім світом.