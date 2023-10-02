Брусчатка или дроны и боеприпасы?

Схоже на те, що основні дискусії під час бюджетного процесу будуть точитися навколо ініціативи Уряду щодо тимчасового зарахування в повному обсязі ПДФО від грошового забезпечення, винагород та інших виплат військовослужбовців та поліцейських до спеціального фонду Держбюджету України.

Всім, хто хоче самостійно розібратися у питанні "військового ПДФО", пропоную кілька цифр та аргументів.

Походження "військового ПДФО"

Після 2020 року завдяки запровадженню прямих міжбюджетних відносин з центральною владою місцеві бюджети отримали у своє розпорядження 60%, а трохи згодом 64% податку на доходи фізичних осіб.

Різке збільшення надходжень ПДФО, які сплачують військові, відбулося після початку широкомасштабного вторгнення росії та збільшення грошового забезпечення, винагород та інших виплат військовослужбовців.

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Якщо за підсумками 2021 року "військовий ПДФО" складав 13,4 млрд грн, то за підсумками 2023 року він складатиме за прогнозами 101,8 млрд грн.

Що треба розуміти: збільшення надходжень до місцевих бюджетів відбулося не за рахунок вдалих економічних дій місцевих органів влади, а завдяки рішенням центральної влади щодо збільшення виплат військовим з державного бюджету.

Причини, які призвели до появи ініціативи Уряду щодо мобілізації "військового ПДФО". Перша і головна причина – не ефективне розпорядження додатковими коштами, які з’явилися у місцевих бюджетах.

Прикладів перекладання бруківки, благоустрою парків та будівництва стадіонів вистачає, але це ще не найгірше. Найгірше те, що значна частина "військового ПДФО", який було отримано громадами, взагалі не використовувалася.

З початку року залишки місцевих бюджетів збільшилися на 86,4 млрд грн і складають на сьогодні 201,8 млрд грн.

Що треба розуміти: понад 200 мільярдів гривень лежать на рахунках місцевих громад і не працюють на оборону. Цих коштів цілком вистачило б на придбання майже 100 літаків F-16, або понад 700 танків "Леопард - 2А".

З чим залишаться місцеві бюджети

Місцеві бюджети залишаться з тими самими коштами, якими вони розпоряджалися до широкомасштабного вторгнення і навіть "трохи" більше.

Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження "цивільного" ПДФО (орієнтовно 237,8 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн).

Сумарно це складатиме 292,3 млрд грн, що на 75 млрд грн більше від ресурсу, який був у розпорядженні органів місцевого самоврядування у 2021 році.

Що треба розуміти: за останні півтора року на законодавчому рівні видаткові повноваження органів місцевого самоврядування не змінювалися.

Отже, мобілізація "військового ПДФО" до державного бюджету жодним чином не позначиться на виконанні місцевими органами влади своїх повноважень, адже необхідний рівень їх фінансового забезпечення буде збережено.

Чому централізоване використання "військового ПДФО" більш ефективне

Тому що воно дозволяє акумулювати та спрямувати значні кошти на реалізацію потужних оборонних проєктів.

За пропозицією Уряду 50% "військового ПДФО" буде спрямоване на виробництво дронів і ще 50% на виробництво боєприпасів. Жоден місцевий бюджет не здатен самотужки профінансувати задоволення цих потреб.

Що треба розуміти: мобілізація "військового ПДФО" стане вагомим кроком на шляху реалізації стратегічної лінії, на який наполягає Президент Зеленський: "мати нашу зброю, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей".