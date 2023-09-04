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Приватизация во время войны. Результаты первого года

Приватизация во время войны. Результаты первого года

Фонд госимущества возобновил малую приватизацию, которая за год дала общий экономический эффект в 5,2 млрд грн. (укр)
Понедельник, 4 сентября 2023, 08:15
Сергей Симонов
заместитель Председателя ФГИУ

У вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію. За цей час бюджет отримав від продажу майна на приватизаційних аукціонах 3,8 млрд грн. Процес лише набирає обертів і систематично приносить в бюджет сотні мільйонів гривень.

Окрім прямих доходів від продажу, приватизація допомагає з виплатами боргів збиткових державних підприємств. Нові власники мають виплатити накопичених боргів на суму 732 млн грн, в тому числі перед бюджетом та зарплатні борги перед працівниками.

Ці показники можна додати до прямого позитивного економічного ефекту від приватизації: держава позбувається тягаря, а бізнес готовий додатково заплатити, щоб отримати потрібну будівлю чи майданчик для майбутнього виробництва.

До того ж, покупці також сплачують ПДВ від вартості активу — з моменту відновлення малої приватизації ця сума склала 667 млн грн.

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Тобто сумарний економічний ефект від приватизації можна оцінити орієнтовно в 5,2 млрд грн. 

Як відбувалася приватизація та які об'єкти продали найдорожче? Розглянемо детально. 

Приватизація у фактах

За рік приватизації ФДМУ знайшов нових власників для майже 400 об'єктів. Наприклад, вперше в історії України фонд виставив на приватизацію порт. Переможець приватизаційного аукціону сплатив за порт "Усть-Дунайськ" 201 млн грн.

Загалом завдяки конкуренції загальна сума переможних ставок на торгах зросла, у порівнянні зі стартовими цінами, майже в 3 рази. Загалом в середньому в успішних приватизаційних аукціонах беруть участь до п’яти підприємців.

Найдорожчими придбаними об'єктами стали будівлі готелю "Ермітаж" (311 млн грн) та єдині майнові комплекси підприємств "Укроборонресурси" (210 млн грн) і "Рівнеторф" (205 млн грн). 

При цьому, хочу пояснити, що, наприклад, "Укроборонресурси" — це підприємство, яке займалося комплексною переробкою та утилізацією майна концерну "Укроборонпром" і не виготовляло зброю чи боєприпаси. 

Тобто не було стратегічним, але згенерувало за останні роки боргів на 3 млн грн. Тепер воно може стати базою для появи нового приватного бізнесу, який ефективно працюватиме на економіку.

Найконкурентнішими стали торги, в яких брала участь рекордна кількість учасників — 47, 39 і 29. У першому випадку вони змагалися за двоповерхову будівлю в Ужгороді. Такий попит призвів до збільшення ціни з 12,2 тис. грн до 10 млн грн. 

У другому, де пропонувалася столична будівля готелю "Ермітаж", фінальна вартість зросла до 311 млн грн – майже в 15 разів. У третьому, де учасники боролися за окреме майно ДП "Укрспирт" в м. Кременець, ціна піднялася у 12 разів і склала понад 4 млн грн. 

Робота, проведена новою командою Фонду держмайна, вже дає результати. За січень-серпень 2023 року бюджет отримав від приватизації 2,53 млрд грн. Це найбільший показник за аналогічний період протягом останніх десяти років. 

Раніше за 8 місяців найвищими були результати 2021 року (1,91 млрд грн) та 2017 року (1,52 млрд грн). Загалом за останні 5 років Фонд держмайна приніс держбюджету майже 11 млрд грн від малої приватизації.

Рекорд як цифра і сигнал

Такі результати – це не просто цифри. Це посилення обороноздатності України, бо наразі всі кошти від приватизації йдуть саме на цю статтю витрат. Це підтримка економіки загалом та бізнесу зокрема. 

Адже кожен придбаний об'єкт – це сигнал не просто прийнятності, а важливості та необхідності залучення інвестицій в Україну, особливо в такий складний час.

Крім того, приватизація – можливість для релокації бізнесу на безпечнішу територію. Це підтверджує статистика. Найбільше успішних аукціонів протягом останнього року – понад 110 зі всіх 420 – провело Регіональне відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 

Їхній результат переконує в тому, що українські підприємці мають велику потребу в релокації на захід країни, де немає активних бойових дій.

До речі, на другому місці з показником у майже 60 успішних аукціонів, розташувалося Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській (теж західній) та Житомирській областях.

Найпопулярніші активи на приватизаційних аукціонах – об’єкти промислової та адміністративної нерухомості. Наприклад, склади, цехи, майстерні, офіси тощо.

Однією з переваг цих активів – наявність інфраструктури. Це робить такі об'єкти привабливими для реалізації brownfield-проєктів, коли новий інвестор відновлює їх та використовує для запуску нового бізнесу.

Що отримуємо внаслідок малої приватизації? Держава продає занедбані об'єкти, а підприємці отримують шанс для розвитку. Це нові інвестиції, знання, робочі місця та податки.

Продаж держмайна в 2022-23 роках має всі шанси увійти в історію, оскільки невдовзі до малої додасться ще й велика приватизація. Сукупно вони можуть вдихнути життя у давно занедбані підприємства та будівлі, які, нарешті, запрацюють на благо України та нашу перемогу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ФГИУ приватизация бюджет
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