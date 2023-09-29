"Дружественный" нерезидент, или Как россия обходит санкции

Російські олігархи вже навчились обходити санкції за допомогою схем та підставних осіб, але цю тенденцію потрібно змінювати і виявляти таких людей, у тому числі іноземних громадян.

З початку російської військової агресії проти України у 2014 році деякі мільярдери із рф потрапили під санкції ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії та Канади. Вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну санкції були застосовані ще проти десяти російських олігархів.

Однак вони навчились обходити обмеження та продовжують збагачуватися, посилюючи економіку та ВПК країни-агресора.

Звісно, західним партнерам все ж таки вдалось заморозити деякі рахунки в банках і конфіскувати чимало активів російських мільярдерів. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, російські олігархи вже вміли обходити санкції шляхом переписування майна на знайомих, родичів або підставних осіб та компанії.

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Про використання подібних схем російськими олігархами повідомляли у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) навесні цього року. Мова йшла про наближеного до путіна мільярдера олега дерипаски, проти якого наразі застосували санкції Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Україна та країни ЄС.

За інформацією НАЗК, перед початком повномасштабної війни дерипаска був на зустрічі із президентом рф та після цього почав переоформлювати своє майно на людей з близького оточення. В такому випадку Заходу важко конфіскувати майно російських олігархів.

Зокрема, обходити санкції російському олігарху олегу дерипасці може допомагати австрійський бізнесмен, відомий фахівець у галузі автомобільних технологій Зігфрід Вольф.

До речі, дерипаску називають "гаманцем путіна", оскільки він, за даними американської влади, відмиває гроші для путіна.

Останні роки Вольф є членом наглядових рад європейських компаній, зокрема: Porsche SE, Schaeffler AG, Vitesco Technologies. Зазначу для розуміння, що:

Porsche SE – німецька транснаціональна корпорація, відома як холдингова компанія Volkswagen Group з інвестиціями в автомобільну промисловість;

Schaeffler AG – німецький виробник підшипників кочення для автомобільного, аерокосмічного та промислового використання та є контролюючим акціонером виробника шин Continental AG;

Vitesco Technologies - німецький постачальник систем трансмісії та силових агрегатів.

При цьому Вольф тісно пов’язаний з компаніями олега дерипаски (Група "ГАЗ", Корпорація "Русские машины" (ТОВ "Нижегородские автомобили"), Корпорація "Главстрой", Nolana Holdings Limited.

Доказом наближеності Зігфріда Вольфа до дерипаски є значні суми фінансової винагороди, що йому виплачуються від цих компаній. Так, у російській декларації за 2021 рік пан Вольф зафіксував свій прибуток від Групи "ГАЗ" у сумі 10 млн євро.

Я вважаю, що Вольф не тільки може допомагати "гаманцю Путіна" обходити санкції та має відношення до російської економіки, а ще й намагається вплинути на відновлення російського автопрому.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, Вольф відправив путіну листа, в якому презентував проєкт з відновлення виробництва "Волги" і "Перемоги" на виробничих потужностях "ГАЗ" ("Горьковский автомобильный завод") та Volkswagen Group, яка у липні 2022-го пішла з ринку рф.

Ймовірно, він мав деяку впевненість, що зможе відновити автопром на потужностях іноземної компанії, в котрій він є членом наглядової ради, тому зробив цю пропозицію російському диктатору.

Також є інформація, що структури Вольфа й досі залишаються основними претендентами на придбання російських активів великого європейського постачальника автокомплектуючих Schaeffler Group.

У листопаді 2022 року ці активи потрапили до переліку компаній, проти яких рф вживає спеціальних економічних заходів. Ці заходи були потрібні для того, щоб ускладнити вихід іноземних компаній з ринку рф, а операції з активами можливі лише за погодженням із федеральною службою з військово-технічного співробітництва, яка підпорядкована путіну.

Таким чином завод автокомплектуючих Schaeffler в Ульяновську має стати основним постачальником для вантажівок ГАЗ, які закуповує міноборони рф. Варто підкреслити, що саме Вольф є діючим членом наглядової ради Групи "ГАЗ", а також власником 10% акцій.

При цьому, автокомпоненти, які виробляються на потужностях Schaeffler Group, планували застосувати для підтримки виробництва автомобілів та техніки подвійного призначення на потужностях "ГАЗ". Мова йде про вантажівку підвищеної прохідності "Садко", яку використовує армія рф, у тому числі під час воєнної агресії в Україні і Сирії.

Таким чином, виходить, що Вольф є "дружнім" нерезидентом для росії, якому дозволяється набувати активи в російській федерації. З цієї причини НАЗК планує ввести санкції проти Зігфріда Вольфа, адже через його діяльність в рф вбачаються ризики постачання закордонного обладнання або комплектуючих на територію росії, які можуть бути використані проти України.

Тож можна сказати, що Вольф заробляє на війні, є лобістом російської економіки і, скоріш за все, підтримує диктаторський режим рф, але при цьому він досі залишається членом наглядових рад у європейських компаніях.

Проти Вольфа треба ввести санкції і виключити його із складу членів наглядових рад великих європейських компаній. Через це я звернувся до глав правління Porsche Automobil Holding SE, Schaeffler AG, Vitesco Technologies стосовно ролі Вольфа у наглядових радах цих компаній.

Зокрема, у зверненні я зазначив, що роль Вольфа в наглядових радах європейських структур є довіреною особою в інтересах третьої сторони, а саме – російського олігарха дерипаски, у тому числі в будь-яких переговорах щодо можливого продажу іноземних активів у росії.

Я наголосив на тому, що Вольфа потрібно виключити з наглядових рад великих європейських компаній, щоб запобігти репутаційним та іншим ризикам.

Водночас я хочу закликати небайдужих громадян, активістів та політиків звернутись до керівництва компаній Porsche SE, Schaeffler AG, Vitesco Technologies, в яких пан Вольф і досі займає важливі позиції в наглядових радах та використовує свій вплив, щоб збагачувались російські олігархи, лояльні до путіна.