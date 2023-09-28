О возвращении домой наших воинов нужно думать уже сейчас

Провідні країни світу давно приділяють велику увагу людям із особливими потребами та інвалідам. Практично, кожна така країна виділяє бюджетні кошти для пенсійних виплат цій категорії населення.

Найбільш розвинені країни витрачають значні ресурси для залучення людей з обмеженими можливостями до суспільного життя, освіти, науки, спорту, мистецтва тощо.

Однак, на жаль, існує умовний бар'єр для самореалізації цієї частини населення в економічному просторі окремих країн та світу загалом.

Нагальна потреба

На превеликий жаль, Україна під час та після війни зіткнеться з проблемою працевлаштування інвалідів та людей з особливим потребами. Додому з фронту повертаються та ще повернуться десятки тисяч людей, що стали "особами з інвалідністю". Вже зараз це є великою проблемою, яку, на жаль, традиційно не помічає наша держава.

Реклама:

Саме тому пропоную замислитися над цією проблемою і почати створювати комфортний простір для повноцінного життя особам з інвалідністю.

Наприклад нічого не заважає Україні розпочати розробку проєкту, який дав би можливість не лише забезпечити наших військових, які отримали інвалідність у боях з російською навалою, робочими місцями, а й подбати про їх соціальну адаптацію й спрямувати на це кошти державного бюджету, Червоного Хреста та інших благодійних фондів і організацій.

Цей проєкт може бути орієнтований на створення лінійок унікальних продуктів (товарів, послуг, ІТ-розробок, винаходів тощо, що є у доробку автора), які зможуть створюватися та вироблятися у незвичних "модульних виробництвах", створених спеціально для інвалідів та людей з особливим потребами.

Продукти, про які йдеться – можуть створюватися з чітким урахуванням потреб ринку, у тому числі у щоденних потребах та будуть оригінальними і необхідними речами для побуту, навчання, творчості тощо.

Таким чином, благодійність першого етапу проєкту – передача знань, навчання роботі, отримання та пристосування обладнання та пристроїв для роботи – швидко може перейти у реальні економічні прибутки для країни, покупців і, головне, створить реальні робочі місця для людей, які можуть і хочуть працювати.

Рішенням, що пропонується у рамках такого проєкту, могло б стати створення виробничого бізнесу з виготовлення модульних "міні-фабрик" для людей з обмеженими можливостями.

Постачання різних за модифікаціями, обсягами та напрямками виробництва "міні-фабрик", а також виробництво унікальних товарів і продажу ліцензій на їх виробництво і може стати метою реалізації Концепції, що створена автором.

Продуктом такого проєкту можуть бути:

Мобільні модулі, які мають можливість переміщатися та приєднуватися до інженерних мереж. У модулях має бути відтворено комфортні умови для роботи та відпочинку працівників з особливими потребами. У таких модулях мають бути встановлені робочі та додаткові місця для виробництва конкретної продукції. Робочі місця мають легко пристосовуватися під кожного працівника і його особливі потреби. Модулі будуть оснащені комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням, зв'язком (в т.ч. спеціальними викликами), протипожежними системами безпеки тощо. Технологічне обладнання має пристосовуватися таким чином, щоб співробітнику з обмеженими можливостями було якомога комфортніше виконувати свою роботу. Робочі та/або допоміжні модулі проєкту мають бути оснащені, у тому числі, складом комплектуючих/сировини та приміщенням для готової продукції. Модулі будуть спроєктовані таким чином, що режим екстреної евакуації у них є пріоритетним. Модульна "міні-фабрика" матиме автономні санвузли, санітарні та рекреаційні приміщення. Усі технологічні карти процесів проєкту мають узгоджуватися з відповідними органами охорони здоров'я, охорони праці та санітарної гігієни. Адміністрування виробничих процесів такого проєкту може бути об'єднане зі службою моніторингу на рівні онлайн зв'язку у режимі 24/7. Модулі для мініфабрик проєкту мають вироблятися та оснащуватися безпосередньо під виробництво конкретної продукції. Однією з умов отримання модульних робочих місць є зобов'язання щодо використання відповідно до призначення встановленої технології. Проєкт при цьому може отримати патентну та всі інші види захисту інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції. Лінійки продуктів вироблених на "міні-фабриках" проєкту, що проходять жорсткий відбір, також одержать всі види захисту прав інтелектуальної власності.

Чому це важливо?

Велика кількість інституцій світу задіяна сьогодні у вирішенні комплексу проблем, що пов'язуються із повноцінністю життя і соціальної адаптації людей із вадами.

Саме тому головна ідея такого проєкту – відкрити шлях до розкриття можливостей таких людей і при цьому, разом із ними заробляти.

На мініфабриках можуть вироблятися абсолютно різні продукти, наприклад:

Додатки до кулінарії;

Додатки до кондитерських виробів;

Засоби санітарії та гігієни;

Присадки до будівельних сумішей;

Вироби з бурштину;

Вироби індивідуальної дезінфекції;

Елементи військового призначення

Такий проєкт, у тому форматі, в якому він описаний та концептуально розроблений автором, не має конкретних меж реалізації. Тому, можна відмітити його переваги:

Сам підхід до створення безконкурентного ринкового середовища є перевагою та запорукою вдалого розвитку проєкту.

Автору невідомі аналоги (в середині країни та в світі) створення розгалуженої мережі "мінівиробництв" соціальної адаптації людей із вадами.

Україна та інші країни світу, завдяки впровадженню такої бізнес-моделі, отримають реальне вирішення проблем соціальної адаптації людей із вадами, а фінансування за "Програмами отримання людьми із вадами робочих місць з комфортними умовами роботи" – надасть відповідний сигнал для залучення коштів благодійних фондів та приватних внесків, як в Україні, так і закордоном.

Розгалужена мережа світових лідерів банківського сектору зможе долучитися до фінансового оперування розвитком такого проєкту.

Податкові канікули та наступні податкові преференції при реалізації даного проєкту складуть надійний фундамент збільшення його прибутковості.

Реальне виробництво у рамках цього проєкту долучить у супутніх сферах додаткові робочі місця із орієнтовним розрахунком – на одне робоче місце у проєкті – два робочих місця на підготовці сировини, обслуговуванні робочого процесу, сервісі устаткування та обладнання, реалізації готової продукції.

Попит на продукцію таких виробництв буде, кожного разу викликатися неординарністю підходу у обранні напрямків пошуку ринкових уподобань та прямою вживаністю, а також соціальною складовою у процесі її виготовлення.