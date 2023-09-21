Рынок дерева. Рецепт развития и роста для Украины

Мабуть, кожен другий читач хоч раз зустрічав новину щодо успішного проведення торгів чи аукціону та шалене зростання ціни. Більшість подібних релізів публікується одразу після аукціону, навіть ще до підписання протоколу торгів.

Утім, незважаючи на велику кількість випадків, дуже рідко ми зустрічаємо новини щодо скасування зазначених торгів чи дискваліфікації переможця за різними причинами, в тому числі через його відмову сплачувати запропоновані на торгах кошти.

Додамо сюди "заморожування" процесу продажу через порушення кримінальних або ведення судових справ, оскільки були виявлені ознаки порушень чи то з боку покупця, чи то з боку продавця. Особливо часто така ситуація зустрічається у контексті продажу державного майна та активів.

Коли наша біржа у 2021 році отримала ліцензію на проведення біржових торгів необробленою деревиною, ми вже знали та розуміли цю проблематику, оскільки за статистикою до липня 2021 року рівень виконання договорів з купівлі-продажу деревини, що реалізовувалась на аукціонах електронних майданчиків та Прозорро.Продажі становив всього 46%. При цьому ані відстеження, ані будь-якого контролю за цим процесом не було.

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Такий відсоток є надзвичайно низьким показником, який свідчив про недосконалість та неефективність цієї системи в цілому для біржових ринків.

З метою упорядкування процесів та підняття показника вже за результатами ліцензованих біржових торгів наша команда впровадила та вибудувала систему детального моніторингу, яка складається з таких етапів:

Акредитація учасників торгів, що полягає в поданні ними чіткого переліку документів та їх перевірці фахівцями біржі; Проведення комплаєнс заходів, тобто перевірка дотримання норм законів учасниками ринку та структурними підрозділами біржі; Моніторинг самих торгів і виявлення ризикових операцій. Тобто якщо на торгах спостерігається аномальне підвищення ціни на деревину, то потенційно ця угода стає ризиковою щодо її виконання, тому вона підлягає прискіпливому спостереженню у першу чергу; Моніторинг за укладанням та виконанням угод. За допомогою інтегрованих електронних систем наші фахівці мають змогу в реальному часі відстежувати зміну відсотка виконання угоди і якщо цей показник є незадовільним, то біржа проводить аналіз по кожному договору індивідуально та швидко вживає необхідних заходів щодо належного виконання сторонами зобов’язань за біржовим договором.

Це є попереджуючим заходом та допомагає уникнути непорозумінь між Продавцем та Покупцем у майбутньому.

Основною метою функціонування системи моніторингу є звичайно профілактична робота, однак якщо все ж таки порушення умов договору відбулось, то наші фахівці ретельно досліджують кожен такий випадок та ми вимушені застосовувати санкції до порушників.

Крім того, біржа проводить аналіз угод за заявкою однією з його сторін. Випадок, коли лісове господарство або ж покупець звертається до біржі зі скаргою на свого контрагента, щодо неякісного або неповного виконання умов договору.

Протягом 2023 року ми активували ще одну функцію - це обстеження деревини, яку продавець відвантажує деревообробнику. Для цього наші колеги, які пройшли відповідне навчання, виїжджають на склад разом з представниками обох сторін угоди та проводять відповідні заміри.

Так значною мірою ліквідуються потенційні спірні питання щодо якості та класності придбаної на торгах деревини.

Після 2 років роботи за новими правилами учасники ринку почали розуміти, що сам процес торгів - це лише верхівка айсберга біржової діяльності. Головна ж мета цього процесу - задоволення потреб всіх учасників ринку від моменту виставлення лота до його фактичного відвантаження та розрахунків.

Сьогодні ми вже бачимо реальний результат, а саме ми досягли рівня в 84% виконання за договорами укладеними в результаті проведення біржових торгів та отримали збалансований ринок деревини.

Однак ми не налаштовані на цьому зупинятись. Будемо працювати над поліпшенням наших сервісів, вдосконаленням моніторингових процедур та сподіваємось, що вже цей рік ми закінчимо з показником виконання біржових договорів на рівні більше 90%.