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Готовь сани летом, а не когда будут отключения

Готовь сани летом, а не когда будут отключения

Как подготовиться к сложным сценариям с отключением электроэнергии зимой (укр)
Пятница, 1 сентября 2023, 08:12
Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики

"Московський терористичний режим накопичує ракети для атак під час опалювального сезону". Такі повідомлення з’являються в медіа все частіше із посиланнями як на українські, так і на західні джерела в розвідслужбах. 

Паралельно з тим публікуються то переможні – якщо від уряду, то панічні – від голови НКРЕКП, народних депутатів та деяких енергетичних експертів – оцінки щодо готовності нашої енергосистеми до опалювального сезону. 

Найбільш реалістичну – або таку, що дуже близька до розуміння стану справ автором – оцінку поточного стану справ довелося почути від одного з голів ОВА. 

Звертаючись до представників бізнесу він сказав: "Думайте, що ви робитимете, коли вас будуть відключати від електрики. Будуть атаки чи не будуть, але думайте, що будете робити".

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Насправді, малий бізнес – особливо в регіонах, які і в літній час потерпають від відключень з тих чи інших причин – потурбувався про власну енергетичну незалежність. 

На вулицях Одеси генератори нікуди і не зникали з минулого року (тільки деякі отримали справжні артоб’єкти в якості захисних чохлів). В готелях Києва ви майже повсюди побачите генератори на задньому дворі, а в багатьох ТРЦ вони тепер є обов’язковим елементом дизайну.

Хоч Україна і перетворилася на країну із, схоже, найбільшою потужністю так званих "гуманітарних" генераторів (потужністю від 2-3 до 100-200 кВт) на душу населення в світі – їх до нас заїхало більше ніж 1 ГВт потужності, але тільки ними проблему відключень вирішити не вдасться. 

Адже що критична інфраструктура, що середній, і, тим більш, великий бізнес, потребують геть інших потужностей. Але ситуація геть не безнадійна і відповідь існує.

Найбільші споживачі. З ними найскладніше: металургійні та хімічні виробництва, великі заводи, що потребують десятків МВт потужності. 

Перш за все – імпорт. Контрактувати вже зараз, підписувати довготермінові контракти із європейськими енергетичними компаніями і гарантувати собі хоча б технологічний мінімум. 

Одночасно опрацьовувати гарантії поставки з "Укренерго", щоби компанії-імпортери точно розуміли, що навіть якщо українська генерація не буде забезпечувати енергосистему достатньою потужністю, то імпорт до свого власника точно дійде. 

Таке рішення корисне для всіх: імпортер гарантуватиме собі безперервність роботи бізнесу, а для "Укренерго" це додатковий ресурс який зменшує потребу в аварійній допомозі (яка обходиться часом у 2-3 рази дорожче, ніж імпорт). 

Звісно, щоб сценарій з імпортом запрацював реально ефективно, НКРЕКП має відмінити все ще існуючі цінові обмеження на українському ринку – тоді виникне ще й можливість для імпортерів підписувати контракти в форматі опціонів та форвардів та вибирати їх за потребою. Це потребуватиме менше коштів заморожувати "в електриці" і додасть гнучкості.

Друге – покупка власних генераційних потужностей. В Європі ринок газотурбінної генерації в діапазоні 10-120 МВт (до 30-50 МВт це часто мобільні установки, часом навіть на автомобільних платформах) існує і працює. 

Доступні як вживані, так і нові установки і обладнання цілком може бути придбане і встановлене ще до початку реальних холодів (і атак з ними пов’язаних) цього року (хоча – наступного року вони будуть потрібні не менше, а може й більше, але це тема окремої дискусії). 

Газу за прогнозами в нас має вистачати, але більшість таких турбін здатні працювати і на дизелі. Найбільш надійне і універсальне рішення. Але – треба заморожувати кошти. Покупка не з дешевих: 400-600 тисяч доларів за МВт потужності. 

Добра новина в тому, що більшість таких турбін здатна працювати в ринку маневрових потужностей в енергосистемі постійно і з умови правильного використання цілком здатні приносити додаткові, хоч і не дуже великі, прибутки через торгівлю електроенергією, що виробляється. 

Для підприємств, що потребують меншої потужності, існує сегмент газопоршневої генерації. При потребі від 2 до 5-6, а то і до 10 МВт потужності саме ця технологія, здебільшого, буде найефективнішою. 

Якщо ваш бізнес в цій категорії – є сенс подумати над таким рішенням. До того ж, більша частина сучасного обладнання в цій категорії готова використовувати і біогаз, і, в перспективі, зможе використовувати водень… себто до європейського зеленого переходу як такого ваш бізнес буде повністю підготовленим.

Хоча необхідність задуматись над такими рішеннями – це не тільки для бізнесу. Ключові елементи критичної інфраструктури великих та середніх міст – подача води, каналізація, опалення – потребують таких саме технічних рішень. 

Імпорт тут не дуже згодиться як рішення – адже досвід минулого опалювального сезону показує, що атаки московських терористів часто концентруються саме на високовольтних підстанціях, що відповідають за подачу електроенергії в міста. 

Тому саме розміщення газотурбінної та газопоршневої генерації – фактично, децентралізація системи електричної генерації в країні – є безпековою відповіддю на ризики ударів, які матимуть на меті залишити наші міста без світла, тепла та води.

Ще одна річ, яка важлива для тих, хто мешкає в багатоквартирних будинках. Навіть в тих містах, де влада потурбувалась і вся критична інфраструктура має джерела резервного забезпечення електрикою, в багатоквартирних будинках під час відключень буде зникати не тільки світло, а й вода та тепло. 

Бо здебільшого багатоповерхові будинки оснащені окремими насосами. Такі насоси прокачують воду та, окремо, гарячу воду в системі опалення, по трубах всередині будинку безпосередньо до квартир. 

І якщо ці насоси не мають своїх власних генераторів, а будинок підпав під відключення, то будинок, скоріш за все, не промерзне наскрізь, але в ньому буде дуже не комфортною температура і води чекати не варто. 

Тому найкраще разом із сусідами попіклуватися про заживлення таких насосів окремими генераторами. 

Ніхто не скаже вам зараз, чи будуть відключення, наскільки тривалі і з яких причин. Але найкращий спосіб подолання невідомості – бути готовим до складних сценаріїв. І підготуватися все ще є час.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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