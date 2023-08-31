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Выход Украины на рынки ЕС: как использовать международные тренды в пользу государства

Выход Украины на рынки ЕС: как использовать международные тренды в пользу государства

Рынок ЕС отказывается от российской продукции. Как можно за счет этого увеличить экспорт товаров из Украины в Евросоюз? (укр)
Четверг, 31 августа 2023, 18:07
Дмитрий Ливч
руководитель аналитического направления Центра экономического восстановления

Російська агресія проти України у 2014 році і повномасштабне вторгнення 2022-го призвели до розриву економічних відносин ЄС та Росії. 

Немає сумнівів, що ЄС свідомий серйозності ризиків для ланцюгів доданої вартості, які можуть виникнути у разі кризової ситуації з Китаєм. Росія складає лише 7% експорту з ЄС, тоді як частка Китаю понад 21%. 

Більше того, російські 7% представляють переважно сировину, тоді як Китай є експортером багатьох деталей для європейської електроніки та машинобудування. 

 

Такі ризики можуть підштовхнути ЄС до ідеї ніаршорінгу – перенесення виробництв ближче до свого ринку споживання. У цьому випадку ЄС доведеться обирати з-поміж численних країн-сусідів ЄС, де Україна має низку переваг (від значних обсягів кваліфікованої робочої сили до спільної міжнародної політики внаслідок євроінтеграційних процесів в Україні). 

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Протягом останнього десятиліття товарообіг з України до Європи зростав природнім шляхом, цьому сприяли Угода про Асоціацію з ЄС, а також стрімке скорочення торгівлі з країнами СНД. Частка експорту України в ЄС в 2021 році складала близько 40%, а у абсолютних обсягах - рекордні 28,1 млрд долларів.  

 

Українські товари вже представлені на ринку ЄС в доволі різноманітних категоріях. Звісно, багато з них є товарами з низьким рівнем переробки, наприклад, соняшникова олія (81% від зовнішнього імпорту ЄС в 2022 році) та кукурудза (48% відповідного показнику). 

В  той же час серед українського експорту є і продукти з вищим рівнем обробки, наприклад, труби (19% від зовнішнього імпорту ЄС в 2022 році) або кабелі та проводка (6% відповідно). Трапляються і випадки, коли Україна домінує у нішевих категоріях з достатньо високою доданою вартістю. 

Найбільш яскравим прикладом такого ринку є не шоколадні кондитерські вироби (10% від зовнішнього імпорту ЄС в 2022). 

 

Така представленість відображає реалізацію лише частини потенціалу українського виробництва для європейського ринку. Перспективи членства України в Євросоюзі зростають, що означає в середньостроковій перспективі ще більше переваг інвестування в Україні, оскільки членство несе за собою зняття торговельних бар'єрів та покращення логістики. 

Зняття таких бар’єрів поступово покращуватиме можливості вбудовування України у виробничі ланцюги ЄС, де Україна в партнерстві з іншими країнами вироблятиме складну продукцію з високим рівнем переробки. 

Аналогічний шлях пройшли країни Центральної Європи, які зараз є одними із ключових виробників автомобілів на континенті. 

Україні важливо не втратити цей шанс, оскільки ланцюги доданої вартості зазвичай негнучкі та можуть доволі довго перерорієнтовуватись. Переорієнтація з Китаю відкриває вікно можливостей та потенційно створює додаткові можливості для України не лише у залученні нових інвестицій. 

Супутнім фактором є створення нових робочих місць, що дозволить легше повернути вимушених мігрантів, пропонуючи їм конкурентні умови роботи в Україні. Крім того, включення України в європейські ланцюги доданої вартості означає "просочування" нових управлінських систем та кращого досвіду роботи. 

Насамкінець, зростання торговельних зв'язків з ЄС автоматично підвищує інтерес європейських країн допомагати Україні із обороною.

Яким чином можемо посилити наші шанси скористатись цією можливістю? Перш за все ми мусимо визначити сильні сторони з точки зору виробництва. Війна змінила звичні устрої, тому варто поглянути на конкурентні переваги по-новому. 

Прикладом оновленого погляду на українську економіку є сектор будівельних матеріалів, який матиме потужний імпульс на внутрішньому ринку України, а з часом може перорієнтовуватись на європейські ринки.

По-друге, необхідно провести географічний розподіл з усвідомленням мапи потенційних виробництв. Важливо розуміти логістичні мережі України та їхні обмеження, конкурентні переваги на рівні областей та, навіть, громад. 

Регіональний аспект економічного та соціального розвитку - основний фокус внутрішньої економічної політики ЄС. Є сенс переналаштуватись на такий підхід і нам вже зараз.

По-третє, важливо комунікувати сильні сторони назовні і популяризувати товари, виробництво в Україні, людський капітал. Така комунікація може мати подвійний характер. 

З одного боку, месседжем має стати інвестиційна привабливість України в середньостроковій перспективі - ризики зараз варті лідерства на ринку через п'ять років. 

З іншого, необхідно посвідчувати факт того, що інвестиції в Україну відіграють важливу роль у відновленні і, в певному сенсі, є важливіші за грантове та кредитне фінансування. 

Насамкінець, головна задача – покращення умов для інвесторів. Така робота стосується як безпосередніх операційних задач, наприклад, комунікація із виходом на ринок, так і опосередкованих та більш фундаментальних – таких як верховенство права та недоторканість права на приватну власність. Пропрацювання цього питання допоможе закрити багато стратегічних задач.

Матеріал підготовлений за участю Олександра Костриби, проектного менеджера аналітичного центру EasyBusiness

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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