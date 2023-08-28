Все разделы
Укр / Рус
Разминирование лесов: как привлечь международных доноров

Разминирование лесов: как привлечь международных доноров

Более 650 тысяч гектаров лесов в Украине заминированы. Как решить эту проблему? (укр)
Понедельник, 28 августа 2023, 08:05
Юрий Болоховец
и. о. генерального директора ГП "Ліси України"

В Україні вперше оголосили тендер на розмінування лісових угідь. Адже замінування українських лісів - це проблема такого масштабу, з яким людство ще не стикалося, тому лише силами ДСНС її не вирішити 

З початку деокупації розміновано приблизно 39 тис. га земель лісового фонду ДП "Ліси України". Але розмінуванням це можна назвати лише умовно. Значна частка територій - це ділянки у Київській та Житомирській областях, які відносились до сірої зони – там не було бойових дій, ліній оборони. Тому процес розмінування зводився до розмежування безпечних і небезпечних територій.

Що стосується справжнього розмінування, то тут темпи вимірюються не десятками тисяч, а десятками гектарів на місяць.

З початку року вдалося розмінувати лише приблизно 60 гектарів лісу, який відноситься до ДП "Ліси України". У той час як реально небезпечними залишаються ще 171 тис. га державних лісів. Таким темпами робота розтягнеться на півтори тисячі років!

Реклама:

А якщо врахувати деокуповані лісові території (це передусім Харківщина), де діяльність ДП "Ліси України" ще не відновлена, а також ліси на окупованих територіях, то розмінувати потрібно не 171 тис. га, а понад 650 тис. га лісу.

Замінований ліс - це не просто втрата можливості господарювати, отримувати дохід. Це постійна загроза для мешканців місцевих громад. І це колосальна небезпека неконтрольованих лісових пожеж, які неможливо загасити. 

Ми виходили з пропозицією посилити технікою ДСНС для того, щоб пришвидшити процес розмінування, зробити безпечними хоча б лісові дороги, що дозволить локалізовувати лісові пожежі. Адже 171 тис. га лісових земель – це лише понад 4 тис. км квартальних просік. 

Проте ми розуміємо, що масштабність проблеми вимагає кроків якісно іншого рівня. Без залучення підрядників та міжнародної допомоги проблему не вирішити. Розмінувати ліс це не теж саме, що й розмінувати поле, де може працювати спеціалізована техніка. 

Обстеження лісових ділянок проводиться здебільшого вручну, вартість таких робіт величезна (європейські підрядники називають цифру до мільйона гривень за гектар). В масштабах країни це навіть не мільярди, а десятки мільярдів гривень.

Але для формування запиту про допомогу маємо попередньо створити ринок послуг з розмінування лісу, визначити конкурентну ціну. На пілотних проєктах відпрацювати модель та дорожню карту. 

Саме тому ДП "Ліси України" спільно з колегами з Мінекономіки та ДСНС була проведена велика робота. Зібрані пропозиції учасників ринку, розроблені технічні вимоги. На перші торги виставлені послуги з розмінування відносно невеличкої ділянки у 3 гектари. 

Але цей досвід дозволить сформувати значно більші за площею проєкти та вийти вже з готовими пропозиціями на донорів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
лес
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Рубить, чтобы выжить. Почему Украине нужно нормализовать заготовку древесины 3 августа 2023, 13:15
Конец схемам в лесной сфере? Что сделано и что необходимо еще сделать 4 июля 2023, 18:08
Лес – общее богатство. Так почему оно "кормит" избранных? 26 июня 2023, 17:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте