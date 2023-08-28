Разминирование лесов: как привлечь международных доноров

В Україні вперше оголосили тендер на розмінування лісових угідь. Адже замінування українських лісів - це проблема такого масштабу, з яким людство ще не стикалося, тому лише силами ДСНС її не вирішити

З початку деокупації розміновано приблизно 39 тис. га земель лісового фонду ДП "Ліси України". Але розмінуванням це можна назвати лише умовно. Значна частка територій - це ділянки у Київській та Житомирській областях, які відносились до сірої зони – там не було бойових дій, ліній оборони. Тому процес розмінування зводився до розмежування безпечних і небезпечних територій.

Що стосується справжнього розмінування, то тут темпи вимірюються не десятками тисяч, а десятками гектарів на місяць.

З початку року вдалося розмінувати лише приблизно 60 гектарів лісу, який відноситься до ДП "Ліси України". У той час як реально небезпечними залишаються ще 171 тис. га державних лісів. Таким темпами робота розтягнеться на півтори тисячі років!

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А якщо врахувати деокуповані лісові території (це передусім Харківщина), де діяльність ДП "Ліси України" ще не відновлена, а також ліси на окупованих територіях, то розмінувати потрібно не 171 тис. га, а понад 650 тис. га лісу.

Замінований ліс - це не просто втрата можливості господарювати, отримувати дохід. Це постійна загроза для мешканців місцевих громад. І це колосальна небезпека неконтрольованих лісових пожеж, які неможливо загасити.

Ми виходили з пропозицією посилити технікою ДСНС для того, щоб пришвидшити процес розмінування, зробити безпечними хоча б лісові дороги, що дозволить локалізовувати лісові пожежі. Адже 171 тис. га лісових земель – це лише понад 4 тис. км квартальних просік.

Проте ми розуміємо, що масштабність проблеми вимагає кроків якісно іншого рівня. Без залучення підрядників та міжнародної допомоги проблему не вирішити. Розмінувати ліс це не теж саме, що й розмінувати поле, де може працювати спеціалізована техніка.

Обстеження лісових ділянок проводиться здебільшого вручну, вартість таких робіт величезна (європейські підрядники називають цифру до мільйона гривень за гектар). В масштабах країни це навіть не мільярди, а десятки мільярдів гривень.

Але для формування запиту про допомогу маємо попередньо створити ринок послуг з розмінування лісу, визначити конкурентну ціну. На пілотних проєктах відпрацювати модель та дорожню карту.

Саме тому ДП "Ліси України" спільно з колегами з Мінекономіки та ДСНС була проведена велика робота. Зібрані пропозиції учасників ринку, розроблені технічні вимоги. На перші торги виставлені послуги з розмінування відносно невеличкої ділянки у 3 гектари.

Але цей досвід дозволить сформувати значно більші за площею проєкти та вийти вже з готовими пропозиціями на донорів.