Как дипломаты помогают продвигать органических производителей на международных рынках

Органічний бізнес в Україні займає особливу нішу. Попри війну, за обсягами постачання органічної продукції до ЄС за 2022 рік, Україна посіла третє місце, поступившись Еквадору та Домініканській Республіці.

Загалом з України до ЄС було експортовано понад 219 тис. т. продукції, що на 15,8% більше за показники 2021 року. За обсягами органічного експорту фруктів, свіжих або сушених, крім цитрусових і тропічних, за країнами-експортерами, у 2022 році Україна посіла 2 місце після Туреччини.

За обсягами органічного експорту олійних культур, крім соєвих бобів, ми лідери в Європі - минулого року експорт збільшився на 22,5%.

Такі результати стали можливими завдяки самовідданій роботі органічних виробників, їх бажанню зберегти бізнес у воєнний час. На жаль, частина органічних виробників змушені були закрити своє виробництво, але ті, що встояли, шукали нові можливості для стабілізації, для експорту, долали логістичні перепони та максимально підтримували ЗСУ.

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Стан органічного виробництва під час війни

За результатами моніторингу, в Україні 412 компаній, сертифікованих відповідно до стандарту, еквівалентного Регламенту Ради (ЄС) 834/2007 (певні оператори також сертифіковані за іншими стандартами органічного виробництва, зокрема NOP, COR, Bio Suisse, Naturland, KRAV). 78% із них після початку війни продовжили діяльність.

З 20 міжнародних акредитованих органів сертифікації, включених до офіційного Переліку, затвердженого Комісією ЄС (Регламент (ЄС) №1235/20081 від 08.12.2008), станом на кінець 2022 року активно в Україні працюють лише 7 органів сертифікації: Органік Стандарт (Україна), SIA STC (Латвія), Control Union (Нідерланди), Bio-inspecta (Швейцарія), Ceres (Німеччина), Suolo e Salute (Італія), DQS (Польща).

Задіяні площі під органічне виробництво в Україні становлять 1%. В країнах ЄС органічні площі значно більші та становлять від 3 до 19%.

Наша мета - досягти принаймні 3% органічних земель в Україні до 2030 року. Для цього потрібна добре скоординована стратегія та інвестиції у виробництво, налагодженні шляхи експорту, міжнародні партнери.

МЗС долучається

Сьогодні агровиробництво - основний сектор наповнення бюджету України. І хоча експорт - це відповідальність Мінекономіки, важливим є адвокація українських органічних виробників у світі.

Міністерство закордонних справ України у співпраці з ГС "Органічна Україна" та МП "Nazovni" провели першу онлайн зустріч з дипломатами економічних відділів посольств України за кордоном та з вітчизняними виробниками органічної продукції, що є досить важливим кроком у нашій співпраці, оскільки взаємодія саме з дипломатичним корпусом зараз є важливою з огляду на потребу комунікаційної, іміджевої підтримки органічного сектору, адже ми розширюємо експортну діяльність у складний воєнний час.

МЗС сприяє розширенню експортних можливостей та географії збуту української органічної продукції. У відомстві створили міжнародну комунікаційну платформа NAZOVNI у грудні 2021 року для покращення комунікації українських виробників на міжнародних ринках та пришвидшення пошуку партнерів для українських експортерів, що є цінним для всіх експортерів.

Вітчизняні виробники можуть зареєструватися на платформі, де в "кабінеті експортера" створюють заявки, вибравши відповідні країни, які їх цікавлять. Починаючи з травня 2022 року до платформи були підключені всі посольства та генеральні консульства України, що дозволило активне її використання експортерами задля відновлення активності на іноземних ринках, зокрема, участь у виставках, промоакція та рітейл-кампаніях в провідних торговельних мережах за кордоном, а також інших презентаційних заходів B2B та B2G.

Напрями роботи дипломатичного корпусу

В рамках проєкту Nazovni держава допомагає українським виробникам у надскладному процесі виходу на міжнародні ринки та розвитку експортної діяльності.

Закордонні дипломатичні установи України ведуть посилену роботу у просуванні вітчизняного бізнесу за кордоном. Попри війну, Україна продовжує бути повноцінним учасником різноманітних заходів у багатьох сферах. Звернення зацікавлених в експорті органічних виробників допоможуть українським дипломатам спрямувати зусилля на ті напрямки, в яких задовольняються інтереси українських експортерів.

Економічні дипломати надають необхідну підтримку у пошуку контрагентів за кордоном, команда платформи тримає руку на пульсі та відстежує, щоб кожна ваша заявка була опрацьована, надає рекомендації з вибору ринку та підготовки до експортної діяльності.

Вже багато зроблено - у 2023 році організували 9 делокацій, це і Греція, і Польща, Туреччина, Франція; організували близько 30 виставок в Європі, Азії та Африці. Українські дипломати проводять постійну робота з виставковими операторами щодо можливості преференційної участі українських виробників на міжнародних заходах, різних промоакціях у торговельних мережах іноземних країн, а також розширення асортименту української продукції за кордоном.

Який алгоритм роботи для органічних експортерів?

На платформі Nazovni український експортер може зробити заявку, вибравши відповідну країну. До платформи підключені 80 наших посольств та 18 генеральних консульств.

Відповідно вибравши країну можна зазначити, яку продукцію ви представляєте. Все це безкоштовно та оперативно швидко. Після заповнення цієї заявки менеджери NAZOVNI комунікують з експортерами, дізнаються детальну інформацію про досвід роботи на іноземному ринку, надають консультації.

Пропонують кращі варіанти вибору ринку. Після чого дипломати беруть в роботу заявку, комунікують з експортерами, допомагають встановити прямі контакти з потенційними партнерами, підказують як правильно виходити на ринок, надають інформацію про митну політику країни.

Платформа дієва не тільки в плані практичної участі, а певна консультативна, дорадча допомога наших дипломатів експортерам.

Ринкові умови для українських органічних виробників

Як зазначають експортери органічної продукції, ринкові умови зараз надскладні, це повʼязано як із загальним падінням ринку органічної продукції, так і з певними упередженнями іноземних імпортерів щодо продукції з України.

Логістика воєнного часу є фактором ризику, тому виникають питання щодо можливості та своєчасності виконання контрактів.

Деякі з ринків, як і у довоєнний час, залишаються упередженими чи взагалі закритими для українського експортера. Це може бути повʼязано із їх специфікою, як то вимога до регіональної складової. Саме тому на таких ринках, зокрема Великобританія, країни Скандинавії, з українськими компаніями працюють трейдери чи посередницькі фірми.

Ми, як виробники та експортери, докладаємо максимум зусиль, щоб вибудувати сталий ланцюг постачання безпосередньо з імпортером-виробником, і дуже хотіли б бути почутими та сприйнятими так само.

Аналітика міжнародних ринків від дипломатичного корпусу

Великобританія

Ринок органічної продукції Великобританії є одним з найбільш привабливих у Європі, це великі об’єми, — понад 3 млрд фунтів на рік.

Реалізація через ритейл та інші дрібні мережі є також привабливим напрямком. Як зазначає Перший секретар з економічних питань Посольства України у Великій Британії Валентин Максимчук, органічна продукція тут часто наштовхується на посередництво трейдерів через кілька аспектів.

Перший момент – змістовно-організаційний. По-перше, це традиції. Британці вважають свій ринок чимось дуже супер особливим. Недарма кажуть: якщо ви зайшли на британський ритейл, то в європейський ви зайдете значно легше.

Трейдери - для Британії це гарантія страхування відповідальності, тому що українські експортери, ми це бачимо, не готові відповідати вимогам. Починаючи від вимог до пакування, перевезення і т.д. Коли наші експортери чують про 5 видів страхування, вони не розуміють, що можна застрахувати.

Другий момент. В контексті органіки ще є такий цікавий момент як екологічність. Просуваючи органічний мед, виробники зіткнулися з такою позицією: у вас там забруднена територія, як ви виробляєте органічний мед? Вони не розрізняють мед з Луганщини чи з Закарпаття. Для них - це мед з України. А у нас війна, території вважаються забрудненими.

Третій момент. Це точка входу – асоціації. Традиція британської зовнішньоекономічної діяльності каже про те, що асоціація – це ключовий партнер. Якщо ви входите до асоціації, значить вас взяли в компанію певних виробників, імпортерів чи експортерів і ви вже маєте якийсь авторитет. Ваша відомість в країні походження має значення для Британії.

Тому, саме для Великобританії важливими перспективними напрямками є:

Контакт з галузевими Асоціаціями. Більша медійна присутність в профільних виданнях, які висвітлюють діяльність органічних британських та іноземних компаній. Участь у міжнародних заходах.

Британський ринок традиційно складний для нашого експортера і це стосується не лише виробників органічної продукції, а й для всіх інших.

Ринок ЄС

Експорт до країн ЄС зростає, як і двостороння торгівля. Наприклад, в Італії Україна посідає в імпорті 7 місце, тобто входить в топ -10 країн. Треба розрізняти два ринки: споживацький, який представлений реалізацією в супермаркетах, ринках, та органічна продукція, яка направляється на реалізацію, як сировина до виробничих процесів інших виробництв.

Наприклад в Італії набагато більші за обсягами перспективи – саме імпорт української органічної продукції до виробничих ланцюгів, - зазначає Олександр Капустін, радник з економічних питань Посольства України в Італії. Ми представлені в секторі експорту соєвих бобів, органічних зернових, технічних культур, фруктів, ягід.

Ринок Німеччини є основним для українського виробника і перспективним. Німці намагаються харчуватися здорово, органічна продукція користується попитом. Щодо Франції, як зазначає другий секретар з економічних питань Посольства України у Франції Катерина Чала, ринок дуже складний та закритий. Французи виробляють багато і задовольняють свій попит. 80% продукції у супермаркетах – саме французька продукція.

Для органічних виробників французький ринок насправді дуже перспективний, оскільки тенденція ведення здорового способу життя та здорове харчування стають все більш популярними

Ринок органічної продукції в Нідерландах достатньо стабільний. В Посольстві відзначають, що ринок наразі не проявляє інтересу до української продукції, особливо зараз під час війни. Виникають питання логістики, можливості оплати, обсягів товару.

Також звертають увагу на те, що є багато правил торговельних мереж, дозвільних документів, з якими ще не зустрічалися українські експортери.

Європейці зазвичай підтримують свого національного виробника. Тому вони як правило надають перевагу своїм виробам та продукції. Проте потенціал цього ринку є великим.

Українські дипломати пропонують українським виробникам наступні шляхи реалізації органічної продукції в ЄС:

сезонні ярмарки, які є дуже популярними. Напряму – від органічного фермера до покупця,

через спеціалізовані мережі органічної продукції, інтернет-магазини,

реалізація через супермаркети.

Також щорічно проходять великі ярмарки, зокрема Міжнародна виставка органічних продуктів "BIOFACH" в Нюрнберзі, де Україна має великий успіх.

Дистриб’ютори не часто працюють з виробниками напряму, лише через трейдерів. Бо не мають мати справу з нестабільністю цін, документацією та іншими вимогами щодо імпорту.

Посольства закликають виробників звертатись через платформу для налагодження контактів.

Світові ринки

Аналізуючи ринок органічної продукції в країнах Африки, дипломати зазначають, що він є доволі обмеженим. Оскільки покупцем є вузький прошарок заможних споживачів. Це до 20% населення та іноземці. Якихось спеціальних обмежень на імпорт не існує.

Продукція має мати сертифікат відповідності та за потреби належні фітосанітарні сертифікати. Вироблена в африканських країнах органічна продукція має відповідати східноафриканським стандартам та маркується спеціальною маркою.

В Кенії створена галузева організація органічних виробників, з якою зацікавленим експортерам варто встановити контакти для просування продукції.

Особливості ринку: є певні місцеві консалтингові компанії, які надають інформаційну підтримку. Спеціалізовані виставки органічної продукції відсутні. Відповідні товари можна представити в рамках основних продовольчих виставок.

Найвіддаленіший ринок для України - ПАР, дуже специфічний, але цікавий і насичений органічною продукцією. Основна група товарів в мережах, як зазначають представники Посольства, продубльовані органічною продукцією.

Зазвичай вона представлена місцевими виробниками. Мережі працюють безпосередньо з фермерами. Кожна мережа надає ще свою сертифікацію їм. Тут цілий рік є свіжі продукти. Є лише невеликий сезон, коли ПАР ввозить деяку продукцію, в тому числі органічну.

Цікавим для експортера є Східна Азія. Як зазначає радник з економічних питань Посольства України в Республіці Корея Андрій Вєшкін, загалом обсяг експорту української агропродукції до Кореї за останній рік знизився.

Стримуючим фактором є висока конкуренція на цьому ринку, передусім з тими країнами, які мають традиційну торгівлю з Кореєю. Також жорсткі фітосанітарні та сертифікаційні вимоги, які є характерними для азійських країн.

Що стосується ринку органічної продукції, в Кореї за 2021 рік він сягнув $1,5 млрд. Очікується, що у 2023 році цей показник становитиме $2,5 млрд.

Найбільшим фактором, що стимулює вживання органічних продуктів, є високий попит. Особливо після пандемії. А також державна підтримка переходу від пестицидного до органічного сільського господарства.

Наразі уряд Кореї заохочує місцеві підприємства до виробництва органічної продукції. Це може уповільнити отримання відповідних дозволів для іноземних країн.

Як і в Європі, так і в Азії головна точка входу на ринок – через профільні асоціації. Дипломати наголошують, що працювати треба з великими мережами, асоціаціями та вони готові в цьому допомогти.

Висновки

Для мене, як президента ГС "Органічна Україна", просування українських органічних виробників на міжнародному ринку, лобіювання їхніх інтересів в Україні та загалом розвиток та перехід світового аграрного сектору на органічний є вкрай важливим.

Коли держава долучається до просування та підтримки нашого сектору - це неймовірна заявка на успіх. Органічним виробникам зараз така підтримка як ковток свіжого повітря - саме в такій атмосфері пройшла перша зустріч.

Чи не вперше Міністерство закордонних справ взяло на себе просування українських органічних виробників на міжнародних ринках. Важливо, щоб світ знав про Україну не тільки в контексті війни, але і як надійного постачальника здорової, органічної їжі.