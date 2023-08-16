Остановят ли штрафы нелегальную миграцию

В Україні підвищили штрафи за порушення міграційного законодавства. Разом з гостями країни суворішу відповідальність нестимуть фізичні та юридичні особи, які сприяють іноземцям в ухиленні від виїзду з країни після закінчення строку перебування або незаконному отриманні документів на право проживання в країні.

Чим зумовлені зміни

Проблема неврегульованої міграції завжди була верхівкою айсберга тих явищ, які негативно впливають на національну безпеку держави. Завдяки географічному розташуванню Україна перебуває в центрі міграційних потоків, є буферною зоною між країнами ЄС та державами-донорами потенційних нелегальних мігрантів.

Щороку працівники Міграційної служби спільно з правоохоронцями виявляли і припиняли діяльність злочинних угруповань, які переправляли нелегальних мігрантів в Україну, а в разі потреби – далі до більш благополучних сусідніх країн.

В умовах великої війни та "відкритості" кордону проблема неврегульованої міграції виходить на перший план і стає причиною занепокоєння не лише української влади, а й урядів суміжних країн та інших європейських держав.

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При цьому відповідальність за порушення міграційного законодавства в Україні досі несуттєва. Приміром, розмір штрафу, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за невжиття громадянами, які запросили іноземців у приватних справах і надали їм житло, заходів щодо забезпечення в установленому порядку їх своєчасної реєстрації, становить лише 340-680 грн.

Для посадовців та підприємців, які допомогли з навчанням або працевлаштуванням, штраф коливається в межах 1700-3400 грн. Звісно, що 8-80 євро в еквіваленті не стримує порушників від протиправних дій, коли мова йде про можливість отримання ними подекуди в сотні разів вищого прибутку за таке сприяння в оформленні документів на право проживання в Україні.

Ситуація потребувала суттєвого вдосконалення правових засад боротьби з нелегальною міграцією, а також посилення юридичної відповідальності за правопорушення в міграційній сфері іноземців та громадян України.

Як зміниться відповідальність

20 серпня набирає чинності закон, який збільшує штрафи за порушення міграційного законодавства. Нова редакція статті 203 КУпАП передбачає розмежування відповідальності залежно від рівня суспільної шкоди різних видів правопорушень.

За перевищення іноземцями встановленого строку перебування в Україні не більше як на 30 днів, а також недодержання ними встановлених законодавством вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання передбачено штраф 1700-3400 грн.

За перевищення строку перебування більш як на 30 днів, а також проживання на території України без документів на право перебування, за недійсними документами чи документами, термін дії яких закінчився, – штраф 3400-5100 грн.

Також зміни дозволять при притягненні до адміністративної відповідальності враховувати факт повторного вчинення таких правопорушень протягом року. У цьому разі штрафні санкції сягатимуть 6 800 грн. Таким чином, відповідальність за порушення міграційного законодавства стане менш декоративною, а державний та місцеві бюджети наповнюватимуться ефективніше.

Водночас законодавці потурбувалися про іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи або в яких викрали документи на право перебування в Україні. У разі спрямування в Міграційну службу письмового повідомлення про це в триденний строк адміністративна відповідальність до них не застосовуватиметься.

Співвітчизники в ролі порушників

Порушниками міграційного законодавства можуть бути не лише іноземці та особи без громадянства. Сприяти нелегальній міграції можуть громадяни України, посадові особи підприємств, установ та організацій, представництв іноземних та міжнародних підприємств, органів державної влади і місцевого самоврядування, які запросили в Україну чи приймають в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Статті 204 та 205 КУпАП в новій редакції встановлюють підвищені штрафи за незаконне сприяння іноземцям в ухиленні від виїзду з України після закінчення строку перебування та незаконному отриманні документів на право проживання в Україні, а також за невиконання обов’язків стороною, що приймає іноземців.

Зміни дозволять враховувати повторне вчинення протягом року таких правопорушень при накладенні адміністративного стягнення.

Відповідальність за невиконання вимог служби

Посадові особи ДМС виявляють нелегальних мігрантів, доставляють їх до пунктів тимчасового перебування і примусово видворяють з України. При цьому вони часто стикаються з непокорою і відмовою виконувати їх законні вимоги. На відміну від прикордонників чи поліцейських, раніше вони не були захищені.

Тепер же КУпАП доповнено статтею 185-15, яка передбачає відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб Міграційної служби під час здійснення ними своїх повноважень щодо запобігання та протидії нелегальній міграції.

Крім того, ми наполягаємо на тому, що посадові особи служби, до повноважень яких входять виявлення і супровід незаконних мігрантів, мають бути забезпечені спецзасобами для самозахисту. Навіть візуально це стримуватиме від опирання таким працівникам. Зараз у законі такої норми не передбачено.

Якими мають бути подальші кроки

Підвищення рівня адміністративних штрафів за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства прогнозовано сприятиме зменшенню можливостей для незаконної легалізації в Україні, у тому числі з метою використання її як транзитної держави для подальшого виїзду до країн ЄС.

Враховуючи наслідки війни, суттєвого доопрацювання потребує законодавство про прикордонний контроль, удосконалення візової політики, процедур реадмісії та видворення. Після перемоги першочергової уваги потребуватиме облаштування північно-східної ділянки державного кордону і посилення його охорони.