Каким будет энергетический сектор после войны

Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає відновлення енергетичного сектору за найсучаснішими технологіями, зміцнення стійкості системи та посилення енергетичної безпеки України і європейського континенту в цілому.

Енергетична стратегія України: базовий та інтенсивний сценарії

В рамках Конференції з відновлення в Лондоні була презентована нова економічна модель та Енергетична стратегія України.

Енергетика є сервісною службою, яка забезпечує розвиток економіки та добробут громадян, саме тому в Енергетичній стратегії було розглянуто 2 сценарії з урахуванням різних умов безпеки та економічного розвитку: базовий та інтенсивний.

Сценарії побудовані з урахуванням таких факторів як час та умови закінчення війни, темпи відновлення та прогнозні показники зростання ВВП, темпи та повнота інтеграції ринку з ЄС тощо.

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Ключове завдання стратегії — перетворення України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки виробленій в Україні чистій енергії. Стратегія визначає досягнення кліматичної нейтральності в енергетиці до 2050 року.

Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації – до 140 ГВт, сонячної – до 94 ГВт, які додатково потребуватимуть відповідних накопичувачів енергії (еnergy storage) – до 38 ГВт, атомної генерації – до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей – до 18 ГВт, гідрогенерації – до 9 ГВт.

Необхідні реформи для залучення інвестицій

Для залучення приватних інвестицій в енергетичний сектор та інтенсивне відновлення важливо було почути від представників Уряду прогрес та стратегії щодо впровадження реформ.

Уряд продовжує роботу над законодавством, щоб зробити енергетичний ринок прозорим та більш саморегульованим:

Реформа корпоративного управління в ключових державних енергетичних компаніях триває.

Прийнято закон про запобігання маніпуляціям на енергетичних ринках, який є невід’ємною частиною зобов’язань щодо впровадження Регламенту REMIT.

У квітні українські газосховища було сертифіковано за новими правилами ЄС, що дає нам можливість запропонувати потужності для зберігання запасів газу.

Прийнято закон про доступ виробників біометану до газової інфраструктури. Очікується, що цього року буде запущено 5 нових метанових установок потенційним об'ємом 70 млн м3.

Був підвищений тариф на електроенергію для населення. Дуже важке, в часи війни, але вимушене і необхідне рішення. Водночас субсидії для населення збережено, а також збільшено фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення. Це перший етап підняття тарифів рамках вирівнювання тарифу до ринкової ціни – і важливий сигнал для бізнесу.

Були також переглянуті цінові обмеження на ринку електроенергії та навіть підвищили тариф на електроенергію.

Невдовзі буде прийнято рішення щодо підвищення ефективності функціонування сектору відновлюваної енергетики. Це базова основа необхідних реформ для зміни правил всередині країни відповідно до європейських принципів.

Ці та майбутні реформи мають створити надійну бізнес-основу для залучення приватного капіталу в українську енергетику.

Інвестиційні пріоритети української енергетики

Під час зустрічі з представниками світової бізнес-спільноти за участі держсекретаря Великої Британії в справах підприємництва і торгівлі Кемі Баденок в рамках Конференції з відновлення в Лондоні Голова Уряду окреслив чіткі інвестиційні пріоритети України. Енергетика є одним з пріоритетів.

Зокрема, інвестиції у відбудову, децентралізацію енергосистеми, зростання частки відновлювальних джерел генерації. Також маємо найбільші на континенті газосховища, своєрідний "газовий сейф" Європи.

Крім ядерної енергетики, що регулюється державою, усі інші сфери відкриті для інвесторів.

Визначені напрямки, за якими вже зараз можна інвестувати в енергетичний сектор України:

Будівництво вітрових та сонячних електростанцій;

Будівництво установок зберігання енергії;

Будівництво установок з виробництва біометану;

Будівництво інтерконекторів з ENTSO-E;

Розвиток смарт-мереж в рамках ДПП з Операторами систем розподілу, пілотний проєкт реалізується вже в "Миколаївобленерго" та "Хмельницькобленерго".

Україна має економічний та технічний потенціал для локалізації виробництва енергетичного обладнання, зокрема у сфері ВДЕ та виробництва водню.

Основну роль у виробництві генерації в майбутньому будуть відігравати ВДЕ. Зони енергетичного переходу, такі як водень, збереження енергії є новими та недослідженими. Вони вимагають як технологій, так і створення ринку, спеціалістів та інвестиції.

Україна має значні запаси літію, що дає можливість розвивати потужності локалізації систем зберігання енергії.

Щоб трансформувати систему розподілу в Україні відповідно до мети децентралізації енергетичного сектору, нам потрібно запровадити інноваційні та ефективні технології, такі як розумні мережі, мікромережі та системи від транспортного засобу до мережі в секторі розподілу.

В енергетичній сфері поточний інвестиційний портфель складається з 36 проєктів вартістю $25 млрд. Це проєкти, які вже мають технічну документацію та готові до інвестування.

Домовленості та угоди

На Конференції з відновлення України в Лондоні члени Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичної системи України та Уряд України зобов’язалися розвивати Партнерство з чистої енергії для підтримки сталого відновлення та реконструкції України.

G7+, зокрема, зобов’язується підтримувати цілі України у побудові більш сучасної, безпечної, децентралізованої та чистішої енергетичної системи, придатної для майбутнього Net Zero та більшої інтеграції з ЄС.

Також наголошується на зобов’язанні посилити координацію дипломатичних зусиль групи G7+ у сфері розвитку та торгівлі, аби збільшити інвестиції на підтримку Енергетичної стратегії України до 2050 року, майбутнього Національного енергетичного та кліматичного плану та пріоритетів національного відновлення України.

Повна версія заяви тут.

Міністерство енергетики України та Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства (FCDO) Великої Британії уклали меморандум про Енергетичне партнерство між країнами.

Меморандум, зокрема, передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій Фонд інноваційної зеленої енергетики "InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund" для прискорення інновацій у сфері низьковуглецевої, доступної енергетики у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів.

Основна мета - посилення енергетичної безпеки. Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, решту буде спрямовано частинами до 2025 року. Кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже цього року підтримає українську енергетику на 600 млн євро. Відповідні меморандуми на полях Конференції з питань відновлення України в Лондоні підписав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ЄБРР та ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" і НАК "Нафтогаз".

Меморандум ЄБРР із "Нафтогазом" передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності.

Банк також надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС.

Ще один меморандум стосується підтримки "Укренерго". Мета — дати ресурси компанії для покриття критичних витрат. Зокрема, забезпечити стабільну та безперебійну передачу й диспетчеризацію електроенергії.

США оголосили про додаткову допомогу Україні у розмірі $1,3 млрд, у тому числі $675 млн, які будуть спрямовані на модернізацію та відновлення критичної інфраструктури України.

USAID і надалі буде допомагати міністерству в адаптації українського законодавства до європейських норм, інтеграції українських ринків з європейськими та посилення інституційної спроможності учасників ринків.

Було прийнято рішення про виділення нових коштів USAID в обсязі $522 млн для допомоги у зміцненні та ремонті української енергосистеми, яке озвучив під час Конференції з відновлення України Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Герман Галущенко та Ерін МакКі акцентували на підготовці до зими та участі USAID Проєкту енергетичної безпеки у закупівлі необхідного енергетичного обладнання через Фонд енергетичної підтримки та внесок американської сторони - 25 мільйонів доларів США до цього Фонду.

Фонд, створений при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, є ефективним механізмом залучення коштів для відновлення енергосектору. Внески до Фонду підтримки енергетики України вже становлять понад 219 млн євро

В присутності Міністра енергетики України Renewable UK підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) з Українською вітроенергетичною асоціацією. Меморандум про взаєморозуміння встановлює низку цілей, які сприяють співпраці, економічному зростанню та спільним зобов’язанням щодо декарбонізації енергетичних секторів України та Великої Британії.

Тісна співпраця, обмін інформацією про останні розробки в області чистих технологій, політики щодо відновлюваної енергетики та передового досвіду, допоможе швидше розгортати проєкти в обох країнах за підтримки міжнародних інвесторів.

Україна допоможе здійснити фундаментальну трансформацію енергетичного сектору ЄС та здійснити енергетичний перехід, зокрема за рахунок розвитку водневих та біотехнологій, виробництва зеленої сталі та зелених добрив.