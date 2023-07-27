Как огласка способствует выходу иностранных компаний с российского рынка

У $300 млн експерти Ради економічної безпеки оцінюють збитки російської економіки внаслідок виходу з російського ринку німецького техногіганта SAP. Що спричинило вихід і як можна досягти такого результату за допомогою media relations?

Уже більше року я співпрацюю з Радою економічної безпеки України над тим, щоб обмежити доступ росії до західних технологій, які дозволяють росії вести війну.

З 24 лютого 2022 року ми з командою посприяли публікації близько тисячі статей в українських та іноземних ЗМІ про те, як росія досі використовує продукцію й послуги західних компаній у ВПК, критичній інфраструктурі та інших важливих галузях.

Серед них: історії про німецького техногіганта SAP, одного з найбільших у світі виробників металообробного обладнання Danieli та десятки інших.

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Завдяки нашій роботі SAP і Thales E-Security вже вийшли з російського ринку. За оцінкою Ради економічної безпеки, витрати найбільших компаній РФ тільки на впровадження аналогів SAP можуть скласти $300 млн.

Вихід Thales E-Security може спричинити збитки для РФ орієнтовно на $35,5 млн та суттєво знизити рівень безпеки банків.

Однак зв'язки з росією обірвали далеко не всі іноземні компанії. За даними Київської школи економіки, з початку повномасштабного вторгнення з росії вийшла 241 іноземна компанія, а залишаються працювати ще 1336.

Одним із способів вплинути на вихід міжнародного бізнесу з росії є публікації в топових світових ЗМІ. Адже міжнародний бізнес дбає про свою репутацію, а media relations – це дієвий механізм впливу на їхні рішення. Тож як це працює? Розповім про кілька найцікавіших кейсів, над якими працювали цього року: Thales E-Security, SAP і Danieli.

Thales E-Security (Франція)

На початку березня минулого року в Le Parisien вийшла публікація про те, що французька компанія Thales продавала рф тепловізори після 2014 року – згодом їх знайшли в покинутих ворожих танках у Бучі.

А за місяць аналітики Ради економічної безпеки України знайшли у відкритих джерелах інформацію про те, що Thales E-Security ще й забезпечує кібербезпеку найбільшим державним підсанкційним російським банкам, зокрема "Сбербанку Росії".

Власне про публікацію на цю тему мені й вдалося домовитися з журналісткою топового французького ЗМІ Le Parisien.

Цей кейс був непростим для лобіювання, адже Thales – це світовий лідер у сфері кібербезпеки та захисту даних. Важливим чинником для виходу публікації стала ексклюзивність.

Цей фактор дуже цінують журналісти, хоча ним подекуди нехтують комунікаційники. Тому закликаю: намагайтеся пітчити якомога ексклюзивніший контент.

Не менш важливо обрати журналіста, що справді цікавиться темою. У випадку з Thales E-Security я обрала журналістку з Le Parisien, яка раніше вже розслідувала діяльність Thales і випустила публікацію про тепловізори.

Оскільки журналістка була в контексті, вже за кілька місяців ми отримали публікацію в Le Parisien. Наслідки були блискавичними - компанія Thales оголосила про вихід з Росії!

Варто зазначити, що результати не завжди бувають швидкими і блискавичними, адже розслідування – це жанр, на який потрібен час. Іноземні редакції працюють над ними зазвичай від 1 до 3 місяців. Тож сподіватися на швидкий результат і публікацію "за тиждень" не варто. Краще запастися терпінням!

SAP (Німеччина)

На початку минулого літа німецький техногігант SAP заявив про вихід з російського ринку після низки публікацій у німецькій Handelsblatt та інших авторитетних ЗМІ.

SAP – це одна з провідних у світі компаній-розробників корпоративних ІТ-рішень. Тож тепер такі російські компанії, як "Газпром", РЖД, "Транснефть" і десятки інших більше не зможуть купувати ліцензійне ПЗ для управління бізнес-процесами.

Ця історія почалася з публікації про SAP в Kyiv Independent про те, що компанія, попри свої заяви про вихід, продовжила працювати з російськими клієнтами.

З цією публікацією і інформацією від аналітиків РЕБу ми звернулися до німецьких ЗМІ. Я попросила німецьку інформаційну агенцію надіслали запит в SAP з проханням підтвердити або спростувати інформацію про їхню роботу на російському ринку.

Незабаром відповідь компанії на інфозапит була опублікована в цьому ЗМІ. А ще за тиждень у топовому німецькому ЗМІ вийшло велике інтерв'ю менеджера SAP. За кілька місяців компанія SAP обірвала зв'язки з Росією.

Висновок: Увага журналістів – це те, чого надзвичайно бояться міжнародні компанії. Поява негативної публікації в ЗМІ може зумовити появу низки проблем для бізнесу: від удару по репутації до проблем у відносинах з партнерами, кредиторами, тощо.

Інформаційний запит поважного європейського ЗМІ – це ефективна можливість отримати відповіді від компанії та змусити міжнародну компанію працювати згідно з моральними принципами.

Danieli (Італія)

Danieli – це найскладніший кейс, з яким мені доводилося працювати. Це компанія з давньою історією та великим впливом, що дозволяє їй легко продовжувати свою діяльність на російському ринку і одночасно заявляти про виконання всіх санкційних обмежень.

Danieli – один із найбільших у світі виробників металообробного обладнання, який відіграє вагому роль для металургії та ВПК держави-агресора.

Серед клієнтів Danieli – російські металургійні гіганти, що напряму обслуговують військово-промисловий комплекс РФ – ЄВРАЗ, "Северсталь", ММК, "Красний Октябрь", РУСАЛ тощо. Деякі з них вже потрапили під міжнародні санкції, але продовжують співпрацю з Danieli.

Випустити публікацію про діяльність Danieli в італійських ЗМІ було моїм особистим професійним викликом. Близько півроку я спілкувалася з понад десятьма найпрофесійнішими італійськими журналістами.

Вони погоджувалися розпочати розслідування, але за місяць-два припиняли роботу з різних причин. Зрештою влітку в Італії почалися дострокові парламентські вибори, що ще більше ускладнило взаємодію з журналістами, адже вся увага була прикута до внутрішньополітичних питань.

Щоб зрушити цей процес з мертвої точки, ми відійшли від нашого принципу публікуватися лише в національних міжнародних ЗМІ і звернутися до локального Today Italy – медіа з регіону, де розташований завод Danieli.

І це спрацювало, адже за кілька місяців видання опублікувало розслідування, а ще за кілька місяців з нашою допомогою публікацію випустило й одне з найбільших італійських ЗМІ Corriera della Sera.

Ця публікація отримала неабиякий резонанс і компанія заявила італійським ЗМІ про вихід з росії.

Висновок: Вміти працювати з міжнародними медіа – це важлива навичка для комунікаційника, особливо зараз, коли увага всього світу прикута до України. У цей час критично важливо не втратити довіру міжнародної спільноти.

І поки увага медійників з усього світу спрямована на нас, потрібно цим користуватися і допомагати їм поширювати інформаційні приводити, живі історії, об’єктивні розслідування – контент, який зміцнює позитивний імідж України, допомагає руйнувати економіку росії та наближати перемогу.