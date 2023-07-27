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Как огласка способствует выходу иностранных компаний с российского рынка

Как огласка способствует выходу иностранных компаний с российского рынка

Как публикации в иностранных СМИ ускоряют выход крупного международного бизнеса с российского рынка. Три показательных кейса. (укр)
Четверг, 27 июля 2023, 13:35
Александра Паняк
Head of Media Relations Truman

У $300 млн експерти Ради економічної безпеки оцінюють збитки російської економіки внаслідок виходу з російського ринку німецького техногіганта SAP. Що спричинило вихід і як можна досягти такого результату за допомогою media relations?

Уже більше року я співпрацюю з Радою економічної безпеки України над тим, щоб обмежити доступ росії до західних технологій, які дозволяють росії вести війну. 

З 24 лютого 2022 року ми з командою посприяли публікації близько тисячі статей в українських та іноземних ЗМІ про те, як росія досі використовує продукцію й послуги західних компаній у ВПК, критичній інфраструктурі та інших важливих галузях. 

Серед них: історії про німецького техногіганта SAP, одного з найбільших у світі виробників металообробного обладнання Danieli та десятки інших. 

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Завдяки нашій роботі SAP і Thales E-Security вже вийшли з російського ринку. За оцінкою Ради економічної безпеки, витрати найбільших компаній РФ тільки на впровадження аналогів SAP можуть скласти $300 млн. 

Вихід Thales E-Security може спричинити збитки для РФ орієнтовно на $35,5 млн та суттєво знизити рівень безпеки банків. 

Однак зв'язки з росією обірвали далеко не всі іноземні компанії. За даними Київської школи економіки, з початку повномасштабного вторгнення з росії вийшла 241 іноземна компанія, а залишаються працювати ще 1336. 

Одним із способів вплинути на вихід міжнародного бізнесу з росії є публікації в топових світових ЗМІ. Адже міжнародний бізнес дбає про свою репутацію, а media relations – це дієвий механізм впливу на їхні рішення. Тож як це працює? Розповім про кілька найцікавіших кейсів, над якими працювали цього року: Thales E-Security, SAP і Danieli. 

Thales E-Security (Франція)

На початку березня минулого року в Le Parisien вийшла публікація про те, що французька компанія Thales продавала рф тепловізори після 2014 року – згодом їх знайшли в покинутих ворожих танках у Бучі. 

А за місяць аналітики Ради економічної безпеки України знайшли у відкритих джерелах інформацію про те, що Thales E-Security ще й забезпечує кібербезпеку найбільшим державним підсанкційним російським банкам, зокрема "Сбербанку Росії". 

Власне про публікацію на цю тему мені й вдалося домовитися з журналісткою топового французького ЗМІ Le Parisien

Цей кейс був непростим для лобіювання, адже Thales – це світовий лідер у сфері кібербезпеки та захисту даних. Важливим чинником для виходу публікації стала ексклюзивність. 

Цей фактор дуже цінують журналісти, хоча ним подекуди нехтують комунікаційники. Тому закликаю: намагайтеся пітчити якомога ексклюзивніший контент.

Не менш важливо обрати журналіста, що справді цікавиться темою. У випадку з Thales E-Security я обрала журналістку з Le Parisien, яка раніше вже розслідувала діяльність Thales і випустила публікацію про тепловізори. 

Оскільки журналістка була в контексті, вже за кілька місяців ми отримали публікацію в Le Parisien. Наслідки були блискавичними - компанія Thales оголосила про вихід з Росії!

Варто зазначити, що результати не завжди бувають швидкими і блискавичними, адже розслідування – це жанр, на який потрібен час. Іноземні редакції працюють над ними зазвичай від 1 до 3 місяців. Тож сподіватися на швидкий результат і публікацію "за тиждень" не варто. Краще запастися терпінням!

SAP (Німеччина)

На початку минулого літа німецький техногігант SAP заявив про вихід з російського ринку після низки публікацій у німецькій Handelsblatt та інших авторитетних ЗМІ. 

SAP – це одна з провідних у світі компаній-розробників корпоративних ІТ-рішень. Тож тепер такі російські компанії, як "Газпром", РЖД, "Транснефть" і десятки інших більше не зможуть купувати ліцензійне ПЗ для управління бізнес-процесами. 

Ця історія почалася з публікації про SAP в Kyiv Independent про те, що компанія, попри свої заяви про вихід, продовжила працювати з російськими клієнтами. 

З цією публікацією і інформацією від аналітиків РЕБу ми звернулися до німецьких ЗМІ. Я попросила німецьку інформаційну агенцію надіслали запит в SAP з проханням підтвердити або спростувати інформацію про їхню роботу на російському ринку. 

Незабаром відповідь компанії на інфозапит була опублікована в цьому ЗМІ. А ще за тиждень у топовому німецькому ЗМІ вийшло велике інтерв'ю менеджера SAP. За кілька місяців компанія SAP обірвала зв'язки з Росією. 

Висновок: Увага журналістів – це те, чого надзвичайно бояться міжнародні компанії. Поява негативної публікації в ЗМІ може зумовити появу низки проблем для бізнесу: від удару по репутації до проблем у відносинах з партнерами, кредиторами, тощо. 

Інформаційний запит поважного європейського ЗМІ – це ефективна можливість отримати відповіді від компанії та змусити міжнародну компанію працювати згідно з моральними принципами.

Danieli (Італія)

Danieli – це найскладніший кейс, з яким мені доводилося працювати. Це компанія з давньою історією та великим впливом, що дозволяє їй легко продовжувати свою діяльність на російському ринку і одночасно заявляти про виконання всіх санкційних обмежень. 

Danieli – один із найбільших у світі виробників металообробного обладнання, який відіграє вагому роль для металургії та ВПК держави-агресора.

Серед клієнтів Danieli – російські металургійні гіганти, що напряму обслуговують військово-промисловий комплекс РФ – ЄВРАЗ, "Северсталь", ММК, "Красний Октябрь", РУСАЛ тощо. Деякі з них вже потрапили під міжнародні санкції, але продовжують співпрацю з Danieli.

Випустити публікацію про діяльність Danieli в італійських ЗМІ було моїм особистим професійним викликом. Близько півроку я спілкувалася з понад десятьма найпрофесійнішими італійськими журналістами. 

Вони погоджувалися розпочати розслідування, але за місяць-два припиняли роботу з різних причин. Зрештою влітку в Італії почалися дострокові парламентські вибори, що ще більше ускладнило взаємодію з журналістами, адже вся увага була прикута до внутрішньополітичних питань. 

Щоб зрушити цей процес з мертвої точки, ми відійшли від нашого принципу публікуватися лише в національних міжнародних ЗМІ і звернутися до локального Today Italy – медіа з регіону, де розташований завод Danieli. 

І це спрацювало, адже за кілька місяців видання опублікувало розслідування, а ще за кілька місяців з нашою допомогою публікацію випустило й одне з найбільших італійських ЗМІ Corriera della Sera

Ця публікація отримала неабиякий резонанс і компанія заявила італійським ЗМІ про вихід з росії.

Висновок: Вміти працювати з міжнародними медіа – це важлива навичка для комунікаційника, особливо зараз, коли увага всього світу прикута до України. У цей час критично важливо не втратити довіру міжнародної спільноти. 

І поки увага медійників з усього світу спрямована на нас, потрібно цим користуватися і допомагати їм поширювати інформаційні приводити, живі історії, об’єктивні розслідування – контент, який зміцнює позитивний імідж України, допомагає руйнувати економіку росії та наближати перемогу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
санкции Россия
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