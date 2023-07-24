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От носков до оружия: под угрозой срыв всех закупок Минобороны

От носков до оружия: под угрозой срыв всех закупок Минобороны

Почему вместо разрешения юридической казуистики поставщики оборонного ведомства получают уголовные производства? (укр)
Понедельник, 24 июля 2023, 17:44
Дана Ярова
член Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны, волонтер

При проведенні аудиту Міністерства оборони Державна аудиторська служба України (ДАСУ) визнала весь прибуток постачальників Міноборони з постачання зброї і тилового забезпечення "збитками держави".

Проблема виникла через урядову постанову №335, оскільки в ній був відсутній термін "прибуток".

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом підприємці поскаржилися на цю казуїстику і глава держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю врегулювати це питання. Після цього два тижні тривали погоджувальні наради щодо внесення змін до чинних постанов Кабміну.

На останній з них ухвалили рішення скасувати постанову №335, а питання "прибутку" врегулювати в постанові №1275. Усі погодилися. Навіть голова ДАСУ сказав, що висновки державного аудиту в частині прибутку переглянуть.

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Що відбувається далі? Зміни до урядової постанови №1275 ніби проголосовані, але постанова із змінами ніде не опублікована. Натомість з власних джерел мені стало відомо, що юридичним особам – постачальникам Міністерства оборони – масово надсилають приписи, згідно з якими постачальники зобов’язані повернути державі прибутки, отримані від діяльності за контрактами з Міноборони.

Тобто замість перегляду свого рішення ДАСУ надсилає приписи й листи до правоохоронних органів та ініціює відкриття кримінальних проваджень проти постачальників Міноборони. Усі постачальники Міноборони завмерли.

Що маємо в підсумку? Перше – розпорядження президента проігнороване. Друге – отримаємо зрив постачання всього під час воєнного стану, якими б прозорими не були закупівлі. Що на нас чекає? Підрив обороноздатності. Єдине питання, на яке нема відповіді: навіщо це робиться в державі, яка воює і щодня стікає кров'ю?

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Минобороны государственные закупки
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