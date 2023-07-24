От носков до оружия: под угрозой срыв всех закупок Минобороны

При проведенні аудиту Міністерства оборони Державна аудиторська служба України (ДАСУ) визнала весь прибуток постачальників Міноборони з постачання зброї і тилового забезпечення "збитками держави".

Проблема виникла через урядову постанову №335, оскільки в ній був відсутній термін "прибуток".

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом підприємці поскаржилися на цю казуїстику і глава держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю врегулювати це питання. Після цього два тижні тривали погоджувальні наради щодо внесення змін до чинних постанов Кабміну.

На останній з них ухвалили рішення скасувати постанову №335, а питання "прибутку" врегулювати в постанові №1275. Усі погодилися. Навіть голова ДАСУ сказав, що висновки державного аудиту в частині прибутку переглянуть.

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Що відбувається далі? Зміни до урядової постанови №1275 ніби проголосовані, але постанова із змінами ніде не опублікована. Натомість з власних джерел мені стало відомо, що юридичним особам – постачальникам Міністерства оборони – масово надсилають приписи, згідно з якими постачальники зобов’язані повернути державі прибутки, отримані від діяльності за контрактами з Міноборони.

Тобто замість перегляду свого рішення ДАСУ надсилає приписи й листи до правоохоронних органів та ініціює відкриття кримінальних проваджень проти постачальників Міноборони. Усі постачальники Міноборони завмерли.

Що маємо в підсумку? Перше – розпорядження президента проігнороване. Друге – отримаємо зрив постачання всього під час воєнного стану, якими б прозорими не були закупівлі. Що на нас чекає? Підрив обороноздатності. Єдине питання, на яке нема відповіді: навіщо це робиться в державі, яка воює і щодня стікає кров'ю?