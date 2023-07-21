Цена войны для бюджета

У першому півріччі 2023 року на забезпечення ЗСУ пішло 48% видатків загального фонду держбюджету

За даними Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету у першій половині 2023 року склали 1408,3 млрд грн. З них спрямовано:

- 40,4% - на оплату праці з нарахуваннями (в т.ч. 31,4% - грошове утримання військовослужбовців)

- 24,2% - оплату товарів і послуг (в т.ч. 16,4% - для підтримки ЗСУ, 4,8% - за програмою медичних держгарантій)

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- 18,8% - соціальне забезпечення (в т.ч. 9,6% - трансферт Пенсійному фонду, 6,6% - програми соціального захисту)

- 8,3% - обслуговування державного боргу

- 6% - трансферти місцевим бюджетам.

Отже, прямі видатки на ЗСУ (військове забезпечення, оплата товарі і послуг) склали 672,2 млрд грн або 47,7% видатків загального фонду державного бюджету. Це навіть більше, ніж за підсумками 2022 року (з 24 лютого - початку війни), коли такі видатки сягнули 45,1%.

Нагадаю, що за підсумками першого півріччя доходи загального фонду державного бюджету за виключенням безповоротної міжнародної допомоги (грантів) склали 599,8 млрд грн.

Тобто за загальним фондом, з якого фінансується більша частина бюджетних витрат на оборону (≈70%), доходи на 72,4 млрд грн. були меншими, ніж видатки на ЗСУ.

Решту добирали за рахунок розміщення ОВДП на аукціонах. За даними НБУ, за 6 місяців 2023 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 80,5 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП.

От і вся математика. Все, що самостійно збираємо до загального фонду (як податки, неподаткові платежі та чисті запозичення від ОВДП), повністю йде на забезпечення ЗСУ.

Слід також розуміти, що це не увесь бюджет на оборону, ≈30% якого фінансується із спецфонду, в тому числі за рахунок грантів і благодійних внесків, які не є регулярними надходженнями (через спецрахунок НБУ на потреби ЗСУ, Європейський фонд миру, грошову військову допомогу від союзників).

Загальні видатки тільки на оборону по загальному і спеціальному фонду (без нацбезпеки, фінансування якої також частково входить до військового бюджету) сягає 150 млрд грн в місяць або 5 млрд грн на день.

Війна триває. Україна розвиває контрнаступ, але і російські окупанти чинять шалений опір.

Разом із допомогою союзників, єдина можливість гарантувати повноту бюджетних видатків на ЗСУ — це забезпечувати безумовне виконання планів по доходам, ефективність військових витрат та нарощувати розміщення військових облігацій.

По доходам, нагадаю, по першій половині року план по податкам, які адмініструються ДПСУ, перевиконано на 3,1% (+10,4 млрд грн.), по ДМСУ – на 0,9% (+1,6 млрд грн.).

Це відносно невелике, але важливе перевиконання, яке повністю йде на зміцнення ЗСУ і відсіч російській агресії.

Інший великий пласт роботи – забезпечення прозорості (за дозволеними статтями) та ефективності витрачання коштів на оборону. Бюджет закупівель для ЗСУ у першому півріччі 230 млрд грн.

Як показали останні розслідування щодо закупівлі продовольства для ЗСУ, мінімізація корупційних ризиків і підвищення ефективності таких видатків може бути дієвим джерелом економії оборонного бюджету.

Третій важливий напрямок – збільшення глибини і ліквідності внутрішнього ринку ОВДП. Проти минулого року, ситуація з розміщенням ОВДП суттєво покращилась завдяки більш скоординованій роботі НБУ і Мінфіну.

За даними НБУ, роловер (погашення старих випусків за рахунок нових розміщень) вкладень у ОВДП за підсумками першого півріччя 2023 року становить 129%, але звісно є ще куди рухатись у нарощуванні портфелю ОВДП у власності банків, підприємств, населення та нерезидентів.