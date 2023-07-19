Безопасные укрытия: как улучшить гражданскую защиту

Сьогодні Україна живе в умовах постійних ракетних атак росії. Це та небажана реальність, до якої ми, на жаль, змушені адаптуватись.

Очевидно, що така адаптація неможлива без забезпечення населення якісною системою споруд цивільного захисту (укриттів, бомбосховищ тощо).

З перших днів війни наша інфраструктурна команда зробила цей напрямок роботи одним із пріоритетів.Тут працюємо на декількох рівнях.

Перший - створення базових необхідних умов для швидкого будівництва таких споруд та покращення їх якості. Тут уже маємо результати.

Реклама:

У співпраці з народними депутатами розробили закон 2486-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій". Він зобов’язує забудовників передбачати наявність споруд цивільного захисту в новобудовах.

Також містобудівна документація тепер має обов’язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Це той набір вимог до будівель, конструкцій, обладнання укриттів та їх доступності, яким мають слідувати забудовники.

Окрім цього, передбачили запобіжники. Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не врахував усі вимоги щодо цивільного захисту.

Інший рівень роботи - державні будівельні норми (ДБН) та стандарти. Тут ринок уже має все необхідне, залишається тільки дотримуватися умов. Йдеться про вже затверджені ДБН В.1.2-4:2007 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" та ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту".

Усі ДБНи, які встановлюють вимоги до проєктування шкіл, дитсадків, лікарень, житла також опираються на вищезгадані будівельні норми.

Особливу увагу надаємо питанню інклюзивності укриттів, тут працюємо разом з командою першої леді Олени Зеленської.

Ми розуміємо, що виключно буднормами та стандартами не обійтись. Потрібні конкретні практичні рішення. Це і є наш наступний рівень роботи.

Тут спільно з будівельною спільнотою розробляємо проєкти повторного використання. Це конкретні архітектурні, технічні та технологічні рішення, які забудовник може взяти як шаблон та відповідно до нього будувати споруду цивільного захисту.

Для прикладу, Мінвідновлення разом з держпідприємством "НДІпроектреконструкція" розробило перший проєкт повторного використання на будівництво укриття для школи.

Залізобетонна споруда передбачає захист для 100 дітей та вчителів, які одночасно перебувають в укритті. Також передбачено два евакуаційних виходи, сходи одного з яких обладнані похилим підйомником для маломобільних груп, тобто проєкт враховує і стандарти фізичної безбар’єрності.

Така споруда має запроєктовані два приміщення для розміщення людей, санітарні вузли (які враховують потреби маломобільних людей), приміщення для зберігання забрудненого верхнього одягу, передбачено пост медсестри. Важливо, що таке укриття є протирадіаційним.

Проєкт зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва і доступний за посиланням. Кожен забудовник може безкоштовно брати його за основу в своїй роботі.

Ми розуміємо, що війна постійно створює нові виклики для цивільного захисту, вимагає від нас постійного пошуку нових рішень. Тому ми у Міністерстві відновлення щоденно працюємо над удосконаленням існуючих ДБНів, стандартів.

Для нас розвиток мережі споруд цивільного захисту є незамінним елементом реформи містобудування, адже така реформа має слугувати одній ключові цілі - безпека та комфорт громадян.