Куда двигается development tech: три вектора для бизнеса и инвестиций

Винахід кофердамів (тимчасовий водонепроникний каркас) призвів до революції у сфері мостобудування, баштових кранів — до появи хмарочосів, а технологія самоопорних склопакетів дозволяє зводити великі скляні фасади без металевого каркасу.

Здається, людство вже навчилося будувати будь-які об’єкти. Проте індустрія не стоїть на місці: майже кожен рік з’являються нові технології, завдяки яким можна будувати ще швидше, складніше та безпечніше.

Уважно слідкуючи за будівельними трендами, я б розділив їх на три категорії:

цифровізація галузі — застосування будівельними компаніями програмних рішень для масштабування;

винахід нових та вдосконалення існуючих будівельних матеріалів і конструкцій;

використання нової техніки та девайсів на кшталт важких дронів або окулярів доповненої реальності.

Go Digitizing

"‎Ви не можете поспішати з величчю"‎, — такі слова про втілення масштабних проєктів я чув від будівельників. Приклад — піраміда Хеопса, найбільша споруда древнього світу, яку будували 27 років. Або ж найвищий хмарочос сучасності Burj Khalifa, на будівництво якого витратили майже шість років.

Можна припустити, що люди просто не навчилися будувати складне швидко. Проте це не так. Будувати швидко можна за умови наявності чіткого плану. Але в багатьох забудовників навпаки — великі проблеми з плануванням і розподілом коштів.

За статистикою, втілення великих будівельних проєктів зазвичай займає на 20% більше часу, ніж заплановано, а витрати на будівництво перевищують бюджет на 80%. Взяти той же Burj Khalifa.

Через неефективне планування вежу відкрили на дев’ять місяців пізніше запланованого, перевищивши бюджет майже вдвічі.

Головна причина таких проблем — паперова звітність. Власне сьогодні це — чи не найголовніший чинник, який гальмує розвиток галузі — однієї з найменш технологічних у світі.

Хороша новина: ця хвороба лікується за допомогою інтеграції в будівельний сектор технології інформаційного моделювання будівель (BIM).

Хмарні сервіси на кшталт Autodesk BIM 360, Navisworks, ArchiCAD або Revit дозволяють виявляти потенційні помилки ще на стадії створення проєкту і завдяки цьому скоротити час його реалізації на 50%, зменшити незаплановані зміни під час будівництва на 40% і кошторис на 52%.

Такі показники досягаються через ефективну комунікацію всіх підрядників, яка нарешті може відбуватися в режимі реального часу в хмарі. Другий чинник — надзвичайна прозорість: детальна 3D-модель надає докладний опис робіт і технологій, допомагає точно оцінити кількість матеріалів і виконавців.

Мінус BIM — висока ціна. Через це багато забудовників використовують безкоштовні, але вкрай неефективні методи планування.

"Зелені" матеріали

Один із головних трендів — використання екологічних матеріалів. Наприклад, конопель, з яких роблять блоки для будівництва. Суміш конопляних стеблів з біндуючими матеріалами називають конопляним бетоном. Такий матеріал вдвічі легший за звичайний бетон, більш енергоефективний, водночас такий же міцний.

Більш екзотичним, на мою думку, є міцелій. При розростанні грибок створює біоматеріал, з якого роблять ізоляційні панелі, будівельні блоки й навіть шпон, плитку і меблі. Панелі з грибів мають дуже високі тепло- і звукоізоляційні властивості.

Ще один інноваційний матеріал — поєднання глини з гідрогелем. Така гідрокераміка має охолоджувальний ефект. Актуально для теплих країн, де можна було б заощаджувати на охолодженні приміщень.

Багато експериментують із бетоном. Це один із найбільш поширених у світі матеріалів, але не надто пластичний, з часом тріскається й занадто сприйнятливий до вологи. Один з варіантів вирішення цих проблем — поєднання бетону з графеном.

Графеновий бетон має дуже високу міцність і не пропускає вологу. А, наприклад, звичний для швидкого будівництва стін газобетон можна замінювати готовими блоками, що складаються з керамогранітних плит, між якими вклеєні теплоізоляційні матеріали.

Насамкінець скло. Тут інновації здебільшого в зміні підходу. Приміром, одна з компаній нашого холдингу створила технологію безрамного скління. У її основі — особливий склопакет, якому не потрібні рами та опори.

Це змінює сам принцип скління й, окрім низки бонусів, дозволяє прибрати з будівлі зайвий неекологічний алюміній.

Автономні механізми та wearable technologies

Вигадати якусь принципово нову машину для викопування ям або перенесення вантажів важко, тож виробники зосередилися на покращенні вже існуючих. Їх переводять з традиційного палива на електрику, як от 20-тонний екскаватор Komatsu, і вчать виконувати завдання автономно, без участі людини.

Активно розвиваються молоді сегменти, наприклад, ринок будівельних 3D-принтерів, що зростає на 69% на рік. Проте цей показник може бути ще вищим: розвиток технології стримують поточні будівельні норми.

Ще один сегмент — wearable technologies. Зокрема, йдеться про окуляри доповненої реальності, на які людина на будмайданчику може отримувати інформацію про розташування та властивості об’єктів, попередження про небезпеки або просто підказку про напрямок руху.

До wearable technologies зазвичай додають прикметник smart. Розумні шоломи, наприклад, вимірюють показники, на основі яких розраховують рівень втоми робітників. Розумні черевики відстежують пересування персоналу на майданчику та попереджають про небезпечні зони чи потенційне зіткнення з будівельними машинами.

Ще вони вміють виробляти енергію під час руху — дві години "прогулянки" майданчиком забезпечують годину роботи смартфона.

Наостанок скажу: світ змінюється настільки швидко, що нові технології на ринку будівництва не заставлять на себе чекати. The next big thing у цій сфері, ймовірно, буде пов’язана з планетарно-поверхневим будівництвом.

Можливо, це станеться ще до першого польоту на Марс, який заплановано на 2037 рік. Цікаво, чи можна буде будувати на інших планетах дома з грибів.