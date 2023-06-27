Какими будут ставки по кредитам и депозитам?

Міцна банківська система – це одна із важливих складових економічної та навіть політичної стабільності в Україні. Це той внутрішній "фронт", який дає змогу комерційним банкам розвиватися в непростих умовах війни.

Наразі кон’юнктура ринку досить сприятлива, та дає змогу комбанкам реанімовувати і модернізовувати свої продукти, розширюючи можливості для потенційних клієнтів кредитуватися чи відкривати депозити за найбільш прийнятними для них умовами.

Підґрунтя та злітна смуга

У другому півріччі стабільність банківської системи забезпечуватиме кілька важливих чинників, серед яких можна виділити такі:

реалізація 4-річної програми підтримки від МВФ – це і адаптація, приведення до стандартів ЄС банківської системи України, необхідні стратегічні кроки для розвитку економіки країни, безпека банківської системи від будь-яких кризових явищ;

макрофінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів – з початку року понад 19,8 млрд дол вже спрямовані на необхідні виплати за державним боргом та на погашення видатків держбюджету;

поступовий розвиток економіки країни – за відкоригованими оцінками НБУ цьогоріч зростання ВВП країни може скласти понад 2,4%, а за прогнозом МВФ – до 3%;

низька інфляція, яка за новим прогнозом НБУ до кінця року не перевищить 15,3-15,6%.

Саме ці фактори дають можливість комерційним банкам розвивати власні продукти з акцентом на трьох напрямках:

гривневі депозитні програми з терміном розміщення від 6 місяців до 1 року;

участь у державних програмах кредитування (зокрема "5-7-9" та "єОселя");

кредитування.

Гривневі депозити: "високий сезон"

Завдяки запровадженню 3-місячних депозитних сертифікатів під 25% комерційні банки отримали змогу не лише змінити пріоритети із залучення коштів громадян на більш тривалі у часі вклади, а й суттєво поліпшити їхню прибутковість: так станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%.

Економічна ситуація в Україні зараз досить міцна і прогнозована. Саме тому більшість експертів схиляється до того, що у другому півріччі гривня продовжить зміцнюватися, результатом чого стане зниження готівкового курсу валют в обмінних пунктах до рівня офіційного (безготівкового) курсу валют.

Паралельно з цим НБУ очікувано може вдатися до зниження облікової ставки на 2-5 в.п., що вплине на розмір відсотків за депозитними вкладами. Звісно, що зниження облікової ставки, приміром, з 25% до 20% призведе до зниження депозитних відсотків в середньому на 3-4%.

Варто підкреслити, що зниження ставок за депозитами стане адекватною реакцією ринку на майже "нульову" інфляцію, а також на рівень міцності та надійності гривні, одним із виразників якої є саме розмір облікової ставки.

Водночас зниження ставок за депозитами не означатиме зниження доходів за депозитами. За нашим розрахунком, чистий прибуток за гривневими депозитами з урахуванням інфляції та залежно від розміру та строковості вкладу не зазнає істотних змін: це від 3% до 6%, що і надалі спонукатиме громадян відкривати тривалі вклади.

Іпотека: ставки вниз

Загалом у другому півріччі в сегменті кредитування спостерігатиметься поступове посилення конкуренції комерційних банків за клієнта, а завдяки позитивній динаміці в економіці ближче до четвертого кварталу варто очікувати зниження відсотків майже за всіма кредитними програмами.

Це стосується найбільш затребуваних кредитів на розвиток бізнесу, споживчих кредитів, спільних іпотечних програм банків і девелоперів, автокредитування тощо.

З 2023 року за активної участі Конфедерації будівельників України, системних великих девелоперів та принципової позиції комерційних банків, які розуміють стратегічну потребу у якнайшвидшому відновленні обсягів будівництва та повернення довіри покупців до первинного ринку, механізм спільних іпотечних програм девелоперів та комерційних банків поступово почав реанімовуватися.

Так, станом на червень уже кілька банків поновили напрямок спільних із забудовниками іпотечних програм.

Варто наголосити, що ці програми дають змогу громадянам не лише придбати житло на первинному ринку за вигідними ставками (від 7,9% до 12% терміном погашення до 3 років, від 12,5% до 15,9% терміном на 5 років і від 3% на перший рік і до 22,9% на подальші 9 років за умовами 10-річної іпотеки), а ще є додатковим фактором надійності здійснення покупки, адже банки ретельно вивчають забудовників.

До кінця року, з огляду на можливе зниження розміру облікової ставки НБУ, позитивну економічну кон’юнктуру, реформу будівельної галузі, цілком очікуваним стане поступове зниження ставок за іпотечними кредитами в середньому на 3,5-5%.

"єОселя": гроші в будівництво

З 1 жовтня 2022 року було видано понад 1300 кредитів на загальну суму більше 1,8 млрд грн, що становить трохи більше ніж 3% від загальної кількості заявок на отримання таких кредитів.

Головною перешкодою для більш ефективного втілення програми є складності з її фінансуванням. За попередніми підрахунками, для задоволення потенційного попиту на "єОселю" знадобиться до 200 млрд грн, але в умовах війни це реалізувати досить проблематично.

На мою думку, вже зараз необхідно готувати підґрунтя до швидкого розвитку державної іпотеки за такими напрямками:

стратегія на безперервне фінансування програми (щоб на постійній основі задовольняти щонайменше 30% від обсягу місячних заявок на кредит);

формування інвестиційних джерел, в т. ч. від іноземних фінансових та інвестиційних організацій під державні гарантії (це можуть бути цільові кошти саме на відновлення та розвиток будівництва житла, розвиток банківського сектору тощо).

Очевидно, що стабільність банківської системи стане запорукою поступового розвитку економіки, базисом всіх важливих процесів з відновлення України.

Міцні банки в умовах війни – це важлива передумова для здобуття остаточної і беззаперечної Перемоги у війні.