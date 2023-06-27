Как "Брокард" терял кипрские связи с российским "Летуалем"

У квітні цього року ми готували матеріал про директорів кіпрських компаній-засновників українського "Брокард" та "Егзагон". Ці парфумерні компанії раніше належали росіянці Тетяні Володіній з групи косметики "Летуаль", проте у травні 2022 році українські активи викупив французький бізнесмен Філіп Бенасен.

Ми побачили, що директори-кіпріоти "Брокард" та "Егзагон" паралельно обслуговували компанію партнера ексвласниці "Брокард". Тим самим створюючи кволий, проте зв’язок між новим французьким власником та групою "Летуаль. Але після направлення запитів цей зв’язок стерли з офіційних реєстрів.

Компанії Indenon Holdings Limited, якій належить "Брокард-Україна", та Nevioco Holdings Limited, якій належить українська парфумерна компанія "Егзагон", мали спільних директорів-кіпріотів: Катерина Чаціконстанта та Деспойна Хрусанту Дімітріу.

При цьому ці ж кіпріоти працювали у Monserate Holdings Limited: кіпрській фірмі Алєксея Кокарєва, співзасновника "Алькор и Ко" – головної російської компанії групи "Летуаль".

За даними російського реєстру юридичних осіб, Алєксей Кокарєв був одним із співзасновників "Алькор и Ко", яка на 99,9% належала кіпрській компанії Letu Holdings Limited, бенефіціаркою якої була Тетяною Володіна. Окрім цього, Кокарєв висвічується одним із директорів кіпрської Monserate Holdings Limited, яку заснували у квітні 2022 року.

Другим директором Monserate Holdings Limited є росіянка Ольга Дукова. Схоже, що Ольга є дружиною Алєксєя Кокарєва: у звіті американської школи The Lawrenceville School за 2018 рік можна знайти їхні ініціали у розділі "Наші донори. Подарунки від батьків", а на сторінці у Фейсбук Ольга Дукова була раніше підписана як Кокарєва.

Подружжя має двадцятирічного сина Олега, який вчиться у цій американській правничій школі: його ініціали можна знайти у газеті коледжу 2021 року. А племінниця Кокарєва Крістіна у 2021 році вступила на магістратуру з права у Бостонський університет, що активно висвітлює на своїй ФБ-сторінці. Тож поки крамниці Кокарєва "Летуаль" торгують парфумами в окупованому росіянами Криму, діти вчаться у Сполучених Штатах.

Секретарем у Monserate Holdings Limited Кокарєва записана інша кіпрська компанія A.B.C. Grandeservus Limited, яка є одночасно секретарем компанії Letu Holdings Limited – власницею російських Летуалей. Адреса реєстрації Monserate Holdings Limited також збігається з адресою Letu Holdings Limited.

Ми отримали витяг з кіпрського реєстру і побачили, що Алєксєй Кокарєв не просто керує, а є засновником Monserate Holdings Limited. У цій компанії бізнес-партнера Володіної працювали вже знайомі Катерина Чаціконстанта та Деспойна Хрусанту Дімітріу, які, фактично, керують зараз українським "Брокард" в інтересах французького власника.

Теоретично, французька компанія могла купити кіпріотів у Володіної й майже через півроку випадково призначити адміністративний персонал, пов’язаний з групою "Летуаль". Проте ситуація, коли директори зранку займаються справами Бенасена, а ввечері – Володіною, зі сторони викликає, як мінімум, подив.

Тоді ми надіслали бенефіціару українського "Брокард" Філіпу Бенасену питання про те, чи знає він про роботу цих кіпріотів на партнера Володіної, на які отримали наступну відповідь: "Катерина Чаціконстанта та Деспіна Хрісанту Дімітріу є резидентами Кіпру, які діють як посадові особи Indenon і Nevioco Holdings Limited. Вони були призначені і діють самостійно. Вони можуть вільно діяти від імені інших організацій, з якими ми не маємо жодних зв’язків, як це прийнято в законодавстві та фінансовій спеціальності на Кіпрі. Ми ніколи не чули про Кокарева. Ось чому ми не можемо відповісти на ваше останнє запитання".

Французький бізнесмен також повідомив, що його компанії співпрацюють з Летуалем з 1993 року як з офіційним дистриб’ютором парфумів в Росії та клієнтом, проте "ніколи не інвестували в Росію і не мали там дочірніх компаній".

Бенасен також згадав і про українські компанії: "Ми працюємо з компаніями Brocard і Hexagone більше 20 років, коли власником був Давид Тетруахвілі. Ми сьогодні дуже близькі з українським керівництвом. Наша мета - продовжувати розвивати проєкт в Україні".

Таким чином, французький бізнесмен стверджував, що не мав відношення до Володіної та Кокарєва попри спільних директорів у їхніх компаніях.

Ми також звернулись до аналітикині Центру протидії корупції Антоніни Волкотруб з питанням про те, чи справді резиденти Кіпру можуть бути незалежними особами у таких ситуаціях.

"Резиденти Кіпру заробляють тим, що фронтують власників компаній. Кіпріоти можуть бути директорами у сотнях компаній, і це не означає, що ці сотні компаній пов’язані між собою. Хоча іноді можна виокремити групи кіпрських юристів, які стабільно працюють з одними і тими самими бізнесменами, наприклад, з Росії", - пояснила Волкотруб.

Схоже, що одна із директорок Катерина Чаціконстанта і представляє таку групу. Так, Чаціконстанта у реєстрах мала відношення лише до 8 компаній. Троє з цих компаній, як ми вже показали, мали зв’язок з групою Володіної.

Petrovax Overseas Limited може бути пов’язана з фармацевтичною групою "Петровакс" російського олігарха Владіміра Потаніна. Компанія з ідентичною назвою Karuna Ventures Company Ltd. з реєстрацією на Британських Віргінських островах імовірно пов’язана з російським олігархом Іскандером Махмудовим.

У розмові з джерелами, а саме – українськими юристами з відомої правничої фірми, які супроводжують справу "Брокард", ми почули впевненість, що зі слів власника, ця справа – чисто бізнесова інвестиція у новий ринок, а кіпрських директорів, пов’язаних з Володіної, найближчим часом замінять на французький менеджмент.

Після листа до француза Філіпа Бенасена кіпріотів на "материнках" українських фірм все ще не замінили, проте Деспіна Хрісанту Дімітріу та Катерина Чаціконстанта, за даними кіпрського реєстру, зникли з посад директорів компанії Monserate Holdings Limited Алєксєя Кокарєва у травні цього року. Причини цього рішення невідомі, проте більше директори кіпрських засновників українських компаній "Брокард" та "Егзагон" не обслуговують компанію з групи Володіної.

Ця історія важлива у контексті санкцій та конфіскацій російських активів. Нагадаємо, що стягнути актив у дохід держави можна після блокування активів і санкціонування осіб та наявності чітких доказів того, що актив справді досі належить підсанкційним особам.

В іншому випадку, Міністерству юстиції не вистачить належних доказів для позову у Вищому антикорупційному суді.