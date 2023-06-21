Как складываются цены на энергоресурсы

Ціна – це завжди індикатор товарного ринку і вирішальна роль в цьому процесі лежить в доступі до відповідної інформації.

Особливо це важливо в енергетичній сфері, де звичайному громадянину складно розібратися. Віднедавна відбулося зрушення.

В Україні запроваджена публікація індексів середньозважених цін на скраплений газ та газовий конденсат. Вона відбуватиметься на регулярній основі на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Що це дасть?

Якщо починати відповідь з кінця – розуміння справедливості ціноутворення. Якщо ж трохи розтлумачити, то працює цей інструмент так.

Ціни на енергоресурси визначаються на УЕБ у реальному часі. Так само будуть відображатися цінові зміни, що дає можливість учасникам ринку оперативно реагувати на динаміку ринкової ситуації.

Це виключає маніпуляції, адже постфактум формуватиметься статистична ринкова інформація, до якої матимуть доступ усі охочі.

Українська енергетична біржа почала шлях у цьому напрямку в серпні 2022 року. Тоді учасникам ринку була надана можливість безкоштовно отримувати послуги з організації торгівлі продукцією на організованих товарних ринках.

Бюрократично цей напрямок називається "Торгівля біржовими товарами, включеними до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється винятково на організованих товарних ринках".

У результаті суттєво зросла кількість реєстрацій біржових угод, а число акредитованих компаній порівняно з 2022 роком злетіло вшестеро. Це дозволило запропонувати нові індикативи на скраплений газ та газовий конденсат.

Окремо хочу сказати, що організація торгівлі біржовими товарами на організованих товарних ринках є частиною реформ регулювання в нашій країні.

Цей крок упорядковує ринок і є прикладним продовженням урядової постанови №1433 "Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється винятково на організованих товарних ринках".

Опубліковані індекси відображають середньозважений за місяць рівень цін на основі даних біржових угод щодо скрапленого газу та газового конденсату.

Безумовною перевагою їх розрахунку є врахування обсягів за кожним видом товару, що робить показник більш репрезентативним. Простіше кажучи, у вас буде можливість розуміти, чому відхиляється ціна на один і той же товар.

Також індекси середньозважених цін включають акциз та ПДВ відповідно до законодавства. Розрахунок індексів здійснюється відповідно до чинної методики.

Найбільш зацікавленими в участі у формуванні надійного цінового орієнтиру мають бути компанії-учасники ринку, тому ми закликаємо їх внести інформацію до модуля ЕТС при укладанні договорів з біржовими товарами. Зведена картина стане в пригоді в процесі формування ціни контрактів з купівлі-продажу.

Індекси середньозважених цін на скраплений газ та газовий конденсат публікуватимуться щомісяця і будуть безоплатно доступні за всю історію розрахунку на офіційному сайті біржі.

УЕБ виконує одне з основних своїх завдань: розвиток загальновизнаних індикаторів на основні енергетичні товари. Завдяки спільним зусиллям ми досягнемо зростання цінової прозорості і розвинемо ринкову конкуренцію.