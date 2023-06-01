Баланс положительный: сколько валюты поступает в Украину

У квітні другий місяць поспіль сальдо рахунку поточних операцій зведено з профіцитом (+0,29 млрд дол.).

Це сталося завдяки отриманим грантам і зменшенню дефіциту зовнішньої торгівлі.

Проте з початку року, за підсумками 4-х місяців, сальдо зведено з невеликим мінусом (-0,6 млрд дол.).

У квітні зовнішньоторговельний дефіцит зменшився до 2,45 млрд дол.( у порівнянні з 2,56 млрд дол. у березні), насамперед за рахунок послуг.

Дефіцит у сфері послуг скоротився до чергового мінімуму з початку великої війни – "мінус" 0,66 млрд дол., що пов’язано насамперед із зменшенням витрат зовнішніх мігрантів за кордоном.

Трансграничні витрати за статтею "подорожі" у квітні були приблизно на 30% меншими, ніж у середньому у другій половині минулого року.

Експорт товарів у квітні очікувано пригальмував через порушення роботи "зернового коридору" і односторонні обмежувальні заходи проти продукції АПК з боку сусідніх країн ЄС, скоротившись на 22% у порівнянні з попереднім місяцем.

У квітні експорт товарів склав 2,86 млрд дол., що є найгіршим показником від серпня минулого року, коли запрацював "зерновий коридор".

У той же час, імпорт також пригальмував на 15% відносно попереднього місяця до 4,64 млрд дол. за рахунок скорочення поставок мінеральних продуктів, продукції хімічного сектору і машинобудування. Це компенсувало негативний ефект від скорочення експорту товарів.

За підсумками 4 місяців з початку року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами залишався значним, сягнувши 11,75 млрд дол.

У структурі експорту товарів за цей період 67% складала продукція АПК, 10% - метали, 6% - мінеральна продукція, по 5% - машинобудування і деревина.

У структурі експорту послуг, переважали послуги IT (43% всього обсягу). Утім, якщо порівнювати з першими 4 місяцями 2022 р., їх обсяг зменшився на 14% до 2,21 млрд дол.

Торгівельний дефіцит у квітні повністю компенсувався стійкими надходженнями від приватних трансфертів в Україну, від оплати праці українців нерезидентами, надходженнями грантової, гуманітарної та іншої міжнародної безповоротної допомоги.

Загалом додатне сальдо первинних і вторинних доходів за січень - квітень склало 11,16 млрд дол. (з них 4,91 млрд дол. – це гранти на фінансування бюджету).

Фінансовий рахунок у квітні зведено із додатнім сальдо 1,09 млрд дол., насамперед через значні обсяги запозичень державного сектору (1,5 млрд дол.) на фоні помірного відтоку валюти за операціями приватного сектору.

За підсумками січня - квітня кварталу профіцит за фінансовим рахунком склав 5,81 млрд дол.

З початку року відплив валюти за фінансовими операціями приватного сектору досягнув 2,75 млрд дол., водночас приплив валюти за операціями державного сектору – 8,56 млрд дол.

Як результат, у квітні платіжний баланс було зведено з профіцитом у сумі 1,4 млрд дол., за перші 4 місяці – "плюс" 5,29 млрд дол. (без МВФ)

Разом із надходженням 2,71 млрд дол. від МВФ за новою програмою EFF це зумовило збільшення міжнародних резервів у квітні на 4,06 млрд дол. до 35,95 млрд дол., що є максимумом з серпня 2011 року.

Золотовалютні резерви наразі еквівалентні 4,7 місяцям майбутнього імпорту (рекомендований мінімум - 3 місяці). Це достатній рівень резервів для забезпечення необхідних платежів, підтримки фіксованого курсу і стабілізації валютних очікувань.

Поточний результат покращення сальдо платіжного балансу - зближення готівкового і офіційного курсу у межах до 2% - ми всі можемо спостерігати останнім часом. Утім ілюзій звісно не має.

Дисбаланси, спричинені війною (викривлена структура товарного експорту, витрати мігрантів за кордоном, відплив приватного капіталу та ін.) є значними, і після війни прийдеться докласти суттєвих зусиль для їх виправлення, насамперед, через розширення/ диверсифікацію експорту і залучення прямих іноземних інвестицій.