Налоговые проверки возвращаются: как подготовиться и на что обратить внимание

З 1 липня цього року планують відновити документальні планові податкові перевірки. Це частина зобов’язань, які Україна взяла на себе перед Міжнародним валютним фондом.

І хоча відповідні зміни до Податкового кодексу ще не прийняті, законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді України.

ДПС України опублікувала плани-графіки проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. Початок проведення більшості перевірок припадає на період з липня по грудень.

Ми у Міллер, юридична компанія спеціалізуємось на захисті бізнесу від тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів. Тому вирішив трішки поділитись з вами цікавинками.

Як зрозуміти, що до вас скоро завітають податківці?

1) Перевірити, чи включено ваше підприємство до плану-графіку проведення податкових перевірок. Цей план-графік публікується наприкінці року, проте до нього можуть вноситись зміни. Тому радимо перевіряти плани податкової щонайменше на початку першого та другого кварталів року.

2) Податківці мають не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки, надіслати вам копію наказу та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Що мають надати податківці коли прийшли до вас з перевіркою?

1) копію наказу;

2) письмове направлення;

3) службове посвідчення.

На що звертати увагу у документах податківців?

У письмовому направленні мають бути обов’язково зазначені:

- дата видачі направлення:

- найменування контролюючого органу;

- реквізити наказу про проведення відповідної перевірки;

- найменування та реквізити підприємства або ФОП, перевірка якого проводиться;

- мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки;

- посада та прізвище особи, яка буде проводити перевірку.

Направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи), що скріплений печаткою відповідної податкової.

Перевірку можуть проводити лише ті працівники податкової, які зазначені у направленні на її проведення.

Вам запропонують поставити свій підпис у направленні, зазначивши дату та час ознайомлення. Таким чином ви фіксуєте початок проведення податкової перевірки.

Якщо ви відмовитесь ставити підпис, податківці складуть акт, який стане підставою для початку проведення перевірки. Радимо особисто фіксувати дату та час початку проведення податкової перевірки, оскільки це прямо впливає на розрахунок строків її проведення.

У копії наказу про проведення перевірки, окрім відомостей, що вказані у направленні, варто також звернути увагу на коректність зазначення даних про особу, яку перевіряють: адресу об’єкту, дату початку і тривалість перевірки, мету, вид, підставу для проведення перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ так само повинен бути підписаний керівником податкової та скріплений печаткою.

Чи можна не допустити податківців до проведення перевірки?

Якщо податківці не пред’явили вам вказані вище документи або ж вони не відповідають встановленим вимогам, маєте право не допустити їх до перевірки. При цьому варто зафіксувати такі порушення (наприклад, під відео або фото).

Якщо безпідставно відмовити податківцям у допуску до проведення перевірки, то вони вкрай оперативно накладуть арешт на майно підприємства, а також підуть у суд та спробують накласти арешт на його рахунки.

Які документи надавати під час проведення перевірки?

Документи можна надавати податківцям лише після початку проведення перевірки та виключно ті, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Інформацію про предмет перевірки можна побачити у копії наказу на її проведення, про який я писав вище.

Варто фіксувати перелік всіх документів, що ви надаєте податківцям. Це значно полегшить вам життя, коли підете до суду оскаржувати рішення податківців.

Чим закінчується перевірка?

За результатами перевірки, у випадку виявлення порушень вимог законодавства, податківці складають акт. Якщо ж перевірка пройшла для вас успішно та порушень не виявлено, складається довідка.

Загалом, кількість деталей, на які потрібно звертати увагу під час проведення податкових перевірок, вкрай велика та у одну колонку їх дуже складно помістити.

Готуватись до податкових перевірок потрібно завчасно. Варто звертати увагу не тільки на формування переліку необхідних документів, а й дати працівникам чіткий та зрозумілий алгоритм дій. Це значно зменшить рівень їх стресу.