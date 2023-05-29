Обыски в компании. Чек-лист как защитить бизнес

Правоохоронні органи продовжують використовувати обшуки як інструмент системного тиску на бізнес.

Це підтверджують нещодавні резонансні події в ІТ-спільноті. Немає нічого простішого, ніж вилучити ноутбук, сервер чи телефон та таким способом на невизначений період заблокувати роботу компанії.

ІТ-сфера найбільш чутлива до подібних дій правоохоронців. Діяльність ІТ-компаній безпосередньо залежить від технічних засобів та носіїв інформації, які досить легко, й, на жаль, часто вилучаються.

Звичайно, таке блокування роботи бізнесу є неприпустимим. Законодавець вже кілька разів намагався змінити процедуру проведення обшуків для захисту інтересів підприємців.

Зокрема, в 2018 році були ініційовані закони, які в ЗМІ охрестили під назвою "Маски шоу-стоп".

В результаті запроваджені позитивні моменти: відеозйомка обшуку, допуск на обшук адвоката, заборона вилучення інформаційних носіїв (за деякими виключеннями), заборона повторного звернення з клопотання про проведення обшуку одного й того ж приміщення.

Однак з часом ці зміни нівелювалися через практику їх застосування. Відеозйомка правоохоронців навмисно не фіксувала порушення, інформаційні носії вилучалися без будь-яких обмежень.

Адвокатів хоч і допускали, але часто їх обмежували у діях. Ба більше, проти них застосовувалась фізична сила.

Незважаючи на спроби законодавця захистити бізнес, роль адвоката в цьому процесі залишається визначальною.

Практичні рекомендації ІТ-бізнесу

Будь-якому бізнесу, й особливо в сфері ІТ, варто пам’ятати певний набір юридичних дій, які, незважаючи на стресову ситуацію, мають бути виконані під час проведення обшуку.

Саме вони в подальшому допоможуть нейтралізувати негативні наслідки.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора, окрім виняткових випадків, коли проникнення до приміщення може бути здійснено без попереднього дозволу слідчого судді.

Ухвала про проведення обшуку дає право слідчому, прокурору здійснити проникнення до володіння особи лише один раз.

У випадку, якщо суд відмовить в наданні дозволу на проведення обшуку, слідчий, прокурор не можуть повторно звертатися з таким клопотанням з тих же підстав.

Що робити, коли до Вас вже прийшли з ухвалою про проведення обшуку.

1.Ще до відкриття дверей потрібно зателефонувати адвокату та повідомити про проведення у вас слідчої дії.

При цьому, обшук може бути розпочато до приїзду адвоката. Однак незалежно від часу його прибуття, слідчий зобов’язаний допустити адвоката до проведення обшуку.

2. Не чинити опір, оскільки в такому випадку може бути застосовано фізичний вплив до майна та осіб, які перешкоджають.

3. Ви маєте перевірити текст ухвали слідчого судді на предмет: (1) правильності адреси обшуку, (2) що саме підлягає відшукуванню, (3) строку дії ухвали та (4) кому саме надано дозвіл на проведення обшуку.

4. Обов’язково потрібно перевірити та переписати данні посвідчення слідчого та всіх хто його супроводжує. Переконатися що саме вказаному слідчому дано дозвіл на проведення обшуку.

Якщо на цьому етапі будуть виявлені невідповідності в ухвалі слідчого судді, а слідчий буде намагатися продовжити обшук, потрібно викликати поліцію за телефоном 102.

5. В жодному разі не допускати особистий обшук (обшук особи) до приїзду адвоката.

В тому числі, не діставати на вимогу слідчого та не передавати йому нічого з кишень.

Оскільки так зовсім легко можна позбутися свого власного мобільного телефону, вилучення якого в протоколі буде відображено, як телефон який лежав, наприклад, на столі керівника чи іншої особи.

6. Бажано вести відеозйомку слідчої дії, але треба мати на увазі, що пристрій на який ви фіксуєте хід проведення обшуку також може бути вилучений.

7. Слід фіксувати всі порушення, які були вчиненні під час проведення обшуку.

Найчастіші порушення, які допускає слідчий: (1) вилучення мобільних телефонів та носіїв інформації, якщо вони були надані для огляду копіювання інформації, (2) вилучення речей під час обшуку особи без дотримання відповідної процедури, (3) вилучення коштів та особистого майна, яке не має відношення до злочину, (4) фактичне проведення обшуку не слідчим а оперуповноваженим, (5) відсутність понятих в місці проведення обшуку, (6) недопуск адвоката або обмеження його прав.

Потрібно бути готовим, що слідчий під час проведення обшуку може вилучити будь-яку річ, яку вважатиме за потрібне.

Але дотримання вищевикладених рекомендацій допоможе або уникнути вилучення таких речей, або повернути їх через оскарження дій слідчого до суду.

Перспектива покращення ситуації

Після останніх гучних обшуків в ІТ-компаніях було зареєстровано законопроєкт №9211, який вже отримав "стару нову назву" Маски-шоу стоп.

Відповідно до пояснювальної записки, запропоновані зміни дозволять зменшити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватимуть розвиток цифрової економіки.

Наприклад, передбачається надання можливості власнику скопіювати інформацію з електронних носів перед їх вилученням, надання можливості безперешкодної відеофіксації обшуку саме власником приміщення або його адвокатом, надання всім вилученим речам статусу тимчасово вилучених.

Звичайно, такі ініціативи законодавця є позитивними. Більше того, вони резонують з нашою позицією захисту, яку ми вже зараз втілюємо через формування відповідної правозастосовної практики.

Ми продовжуватимемо стояти на захисті інтересів наших клієнтів незалежно від імплементації позитивних ініціатив законодавця.