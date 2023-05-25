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Поможет ли Украина Евросоюзу выиграть литиевую гонку?

Поможет ли Украина Евросоюзу выиграть литиевую гонку?

Как изменился спрос на литий в последние годы и что необходимо Украине, чтобы начать добычу этого металла. (укр)
Четверг, 25 мая 2023, 08:11
Денис Алешин
директор по стратегическому развитию ООО "УкрЛитийДобыча"

Планету охопила "літієва лихоманка".

Літій називають "білою нафтою", підприємці вкладають шалені кошти у видобуток і переробку металу, а власник компанії TESLA Ілон Маск порівнює прибутковість цього бізнесу із станком для друку грошей.

Причина ажіотажу – оголошений країнами ЄС, США та Китаєм курс на "зелений перехід" і досягнення кліматичної нейтральності.

Драйвер ринку – електрокари, портативні прилади та системи накопичення енергії, невід’ємним елементом яких є літій-іонні батареї.

Наразі виробництво батарей поглинає 40% літієвої сировини, набагато випереджаючи виробників кераміки, скла та мастил. Цей ринок оцінюють 44 млрд дол, до 2028 року прогнозують його щорічний ріст на понад 23%.

Замінити літій у батареях нічим. Безальтернативність породжує попит. Незабаром ринок почнуть завойовувати ще й твердотільні високоємні акумулятори ASSB, для виробництва яких також потрібен металевий літій.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, для досягнення цілей стійкого розвитку виробництво літію за десятиліття слід збільшити в десять разів.

Розвіданих запасів літію на планеті достатньо. Питання в тому, чи встигатимуть видобувачі та переробники задовольняти потреби виробників. За останні шість років світовий видобуток літію зріс утричі.

Попри це, до 2030 року попит може перевищити пропозицію майже в два рази, що впливає на ціни та економічну привабливість інвестицій у цей сектор.

У середині 2010-х років тонна карбонату літію коштувала 5 тис дол, у 2022 році – 80 тис дол. Хоча зараз ринок трохи заспокоївся, а спотова ціна в Китаї впала до 30-32 тис дол, у середньостроковій перспективі тренд на зростання збережеться.

Найбільші запаси літію – у надрах Південної Америки, США, Австралії та Китаю. За обсягами видобутку лідирують Австралія, Чилі, Китай та Аргентина. Рівень концентрації ресурсу вражає: п’ять компаній контролюють дві третини поставок.

В епіцентрі уваги аналітиків ринку перебуває Китай, який є лідером з переробки літієвого концентрату та виробництва літій-іонних акумуляторів.

Попри великі власні запаси, китайські компанії мають колосальну потребу в імпортній сировині. У 2022 році в КНР продали 6,2 млн електромобілів – на 82% більше, ніж у 2021 році. І є куди рости: частка електрокарів там становить 4%.

Своїх запасів літію Китаю недостатньо, тому він проводить активну експансію зовнішніх ринків, аби заволодіти ресурсами в Африці та Південній Америці. Китайські інвестори купують частки в компаніях або розробляють родовища.

Через китайську експансію ЄС опинився у вразливому становищі. Порівняно з іншими регіонами він має менші запаси літійних руд, темпи росту видобутку катастрофічно відстають від конкурентів, а всі процеси обтяжені бюрократією.

При цьому на континенті регулярно анонсується будівництво акумуляторних заводів, а найбільші автовиробники запускають нові лінійки електромобілів.

Очікується, що в найближчому майбутньому ЄС споживатиме чверть світового обсягу літію, але зможе виробляти лише 4% сировини. Вилучення металу із старих батарей у довгостроковій перспективі покриватиме лише 15% потреб.

Покладатися на імпорт з Китаю не можна з двох причин. Перша – китайській промисловості самій критично потрібна сировина. Друга – політична. Євросоюз намагається позбутися сировинної залежності, щоб не повторилася та ж історія, що й з російськими газом та нафтою. Тому Євросоюзу потрібні надійні партнери.

Україна перебуває серед країн, чиї резерви вважаються перспективними, тому може бути цікавою європейським споживачам. Реальний потенціал України оцінити складно. Літій у нашій країні не видобувається, а більшість робіт з геологічної розвідки були проведені ще до розвалу СРСР.

За радянськими стандартами були розвідані три літієві родовища: Полохівське та ділянка Добра на Кіровоградщині, Шевченківське на Донеччині, Крута Балка на Запоріжжі. Остання ділянка потребує дорозвідки.

Піонером з видобутку буде Полохівське родовище, спеціальний дозвіл на розробку якого має компанія "Укрлітійвидобування". Ми вже оцінили запаси за кодексом JORC та провели металургійні тести в профільній німецькій лабораторії. Це відкриває шлях до залучення зарубіжних інвестицій.

Основним мінералом, що містить літій, у нашому випадку є петаліт. Технологія його збагачення відрізняється від технології збагачення більш поширеного мінералу – сподумену. У світі є компанії, які її впровадили, тому для переробки не буде непереборних перешкод, а до тих, що можуть виникнути, ми готові.

Видобуток літію підземним способом та його збагачення – капіталоємний бізнес. Лише на першій стадії разом з міжнародними інвесторами плануємо вкласти понад 250 млн дол. Це будівництво шахти, концентратора та супутньої інфраструктури з урахуванням сучасних екологічних стандартів.

У перспективі плануємо створити підприємство з переробки концентрату на карбонат або гідроксид літію. Це виведе компанію і країну на новий рівень – експорт продукції з високою часткою доданої вартості. Для цього потрібні більші інвестиції та розширення ресурсної бази – одного родовища буде недостатньо.

Старт видобутку та переробки літію в Україні – величезний внесок в розвиток не лише української економіки, а й економік країн Євросоюзу.

По-перше, ми компенсуємо ЄС нестачу сировини та зменшимо його залежність від китайського імпорту. Наша близькість до ринку ЄС – беззаперечна перевага.

По-друге, ми сформуємо сектор експортоорієнтованої промисловості з перспективою переробки сировини в Україні.

По-третє, ми залучимо іноземні інвестиції, які так потрібні під час повоєнної відбудови.

По-четверте, ми створимо робочі місця та допоможемо вирішити соціальні проблеми.

По-п’яте, ми надамо імпульс розвитку наукових та інженерних компетенцій у видобувній сфері.

Це дозволить Україні стрибнути в нову технологічну еру і зайняти провідні позиції на світовому ринку критичної сировини. Від держави потрібні верховенство права, захист інвестицій, стабільність податкової і нормативно-правої бази.

Це наш спільний історичний шанс використати "вікно можливостей", яке відчиняється завдяки технологічному прогресу та геополітичним змінам. Це можливість довести, що Україна – невід'ємна частина Європи та ЄС.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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