PepsiCo, Jameson. Как международные компании возвращаются на российский рынок

Стежити не за словами, а за діями – саме такою формулою треба послуговуватися, коли слідкуєш за виходом міжнародних компаній з російського ринку.

Робота піар-відділів велика. Іноді елементами піару створюється видимість виходу з російського ринку, але насправді компанія там залишається або навпаки – повертається.

У своїй минулій колонці я робив акцент на компанії Vičiūnai Group та їхньому бренді VICI. Це саме та компанія, яка публічно робить заяви про вихід з російського ринку, але насправді йти з нього не збирається.

Деякі компанії пішли, але через рік великої війни поступово повертаються різними шляхами. Хтось відкрито, хтось завуальовано під різними своїми брендами.

На початку минулого місяця відбулось відкрите повернення компанії "Pernod Ricard" на російський ринок. Ця компанія в першу чергу відома своїми алкогольними брендами Jameson, Chivas Regal, Ballantine's, Havana Club та горілкою Absolut.

Для "Перно Рікар" російський ринок був другим за отриманням прибутку після ринку Сполучених Штатів Америки, і компанія доволі болісно сприймала те, що їм треба з нього піти.

У 2020 році росія закупила 534 тисячі ящиків цього віскі, а за результатами 2021 року продажі підвищились на 19%. Але у 2022 році було прийнято рішення продати всі залишки продукції і не робити нових поставок.

Зараз компанія буде поставляти до росії стільки продукції, скільки буде потрібно, щоб захистити місцевих співробітників. Під словом захистити можна розуміти соціальні гарантії.

На це відреагувала українська амбасадорка в Ірландії Лариса Герасько, закликаючи бойкотувати продукцію Pernod Ricard. Крім цього, проти відновлення експорту до росії були члени ірландського парламенту.

Компанія сказала, що надасть свої роз’яснення найближчим часом та, можливо, зупинить експорт до росії через негативну реакцію.

За ким ще треба слідкувати?

Компанія PepsiCo йшла з росії доволі важко. Спочатку були зроблені заяви у березні минулого року, що компанія прибирає з росії свої популярні газовані напої: Pepsi, Mirinda, 7up, але у країні залишиться молочна продукція та дитяче харчування.

Окремо треба зазначити, що PepsiCo – це не тільки відомі газовані напої, але й чипси Lays, снеки Cheetos, Doritos, а раніше – Хрусteam.

Але у вересні минулого року журналістам агентства Reuters стало відомо, що компанія PepsiCo не зупинила продаж своїх газованих напоїв у росії.

Журналісти видання відвідали десятки магазинів у москві та за межами області, побачили на полицях магазинів газовані напої компанії PepsiCo випуск, яких був датований 17 серпнем 2022 року. Після цього PepsiCo вже остаточно заявляє про вихід та закриття своїх заводів.

Але справа, на жаль, на цьому не закінчилась. І, судячи з наявних в інтернеті даних, можна сказати, що PepsiCo таки з росії не пішла.

Наприклад, про це свідчить звіт компанії за 2022 рік, де стверджується, що російський ринок залишається одним з найбільших для компанії. За результатами 2022 року росія стала третім за величиною міжнародним ринком збуту продукції PepsiCo після США та Мексики (74 сторінка звіту).

А в лютому цього року розлетілась інформація, що PepsiCo повертається до росії під брендом Evervess-Cola. Evervess – це бренд, який належить PepsiCo та відомий зокрема тим, що випускає тоніки. В Україні він також був присутній.

Про це написали майже всі російські ЗМІ, в тому числі і державні. Сама PepsiCo не випустила жодного прес-релізу, щоб відкинути звинувачення у роботі у рф. Жодного повідомлення про те, що, припустимо, під одним з її брендів працюють шахраї, або рф сама щось підробляє.

На етикетці у вихідних даних можна побачити, що продукція виробляється на замовлення "ПепсіКо Холдінгс".

Так, звичайно, популярні бренди Pepsi, Mirinda та 7up до росії не повернулися, натомість там чудово продаються чипси та снеки – Lays та Cheetos, продаються і в росії, і на окупованих територіях України.

Зазвичай харчові компанії виправдовуються тим, що залишили у країні-агресорці тільки товари "першої необхідності", які складають "основу базової дієти". Мабуть, без чипсів та сухариків російські споживачі ніяк не можуть обійтися! Особливо, російські солдати, у пайку яких, як повідомляли ЗМІ, чипси Lays.

Списки компаній, які йдуть або залишаються в росії, можна побачити на сайті Єльського університету. Pernod Ricard має GRADE B, біля неї стоїть позначка, що компанія відновила продажі в росії, але знову пішла з ринку після публічного скандалу.

У PepsiCo GRADE C та помітка, що компанія прибрала основні бренди з російського ринку, крім товарів першої необхідності.

Якщо публічний тиск діє на Pernod Ricard, то з PepsiCo ситуація інша. Можемо побачити, що до товарів "першої необхідності" додались ще газовані напої, чипси та снеки. І було б дійсно цікаво почути якусь публічну заяву від PepsiCo з цього приводу.