Более чем год войны: как изменились финансовые привычки украинцев

Велика війна триває вже понад рік, а українці постійно постають перед дедалі новими викликами, що впливають, зокрема, і на фінансовий аспект життя.

Міжнародне бюро кредитних історій спільно з НАБУ та CBR провели масштабне дослідження Mass Active для з’ясування тенденцій у сферах зайнятості та доходів українців, користування фінпослугами, зокрема кредитними продуктами.

Цільовою аудиторією стали громадяни у віці 18-60 років, які проживають у містах із населенням понад 50 тис. Дослідження було проведено у форматі онлайн-опитування (CAWI), у ньому взяли участь 1112 осіб. Додатково було проведено 152 інтерв'ю серед зовнішніх переселенців.

Ми маємо можливість порівняти ці дані зі схожим дослідженням, яке проводилося в листопаді 2022 року, та відстежити певні тенденції.

Зайнятість, доходи, економія

75% опитаних громадян, які зараз перебувають в Україні, працюють. Цей показник майже не змінився з листопада минулого року. А серед тих, хто не працює, 52% зазначили, що шукали роботу протягом останніх трьох місяців.

На 5% більше українців тепер отримують основний дохід з українських компаній, а серед зовнішніх переселенців продовжує зростати частка тих, чий основний дохід – заробітна плата від іноземних компаній: із 31% до 42%.

Водночас серед останніх знижується відсоток тих, хто має соціальну допомогу від інших країн і нерегулярні підробітки.

Також падає частка тих, хто економить на таких покупках, як алкоголь, послуги у сфері краси, пальне, комунальні послуги та медикаменти.

Користування фінансовими послугами

Пенетрація користувачів платіжних карток становить 92-93% як серед усієї аудиторії Mass Active, так і серед зовнішніх та внутрішніх переселенців.

Водночас пенетрація користувачів депозитів серед аудиторії Mass Active становить 26%, а кредитів – 21%. Зокрема, серед зовнішніх переселенців частка останніх є значно меншою та становить лише 11%.

Інвестиції як спосіб накопичення і збереження коштів використовують тільки 7% серед аудиторії Mass Active. Цікаво відзначити, що 4% вже інвестують у державні цінні папери. Зокрема військові облігації.

Нестача коштів, кредити та позики

Як результат зростання доходу в поточному періоді відзначається скорочення частки тих, хто за останні три місяці опинявся в ситуації браку коштів – із 45% до 38%. Також знизилася кількість громадян, які мають невиплачені позики – з 37% до 30%.

Зокрема, така тенденція спостерігається за рахунок падіння частки тих, хто має заборгованість за кредитною карткою, кредит у банку та позику в ломбарді.

Серед зовнішніх переселенців залишається значно більша кількість тих, у кого взагалі немає невиплачених позик – 80%, тоді як серед внутрішніх переселенців їх частка – 64%.

Водночас серед внутрішніх переселенців, порівняно з усією аудиторією Mass Active, залишається більша частка тих, хто не мав можливості оплатити комунальні послуги – 19%, і тих, кому забракло коштів на евакуацію – 9%.

Плани щодо користування фінансовими послугами

6% планують відкриття строкового депозиту та ще 5% – ощадного рахунку. Зокрема, останній дещо більш актуальний для внутрішніх переселенців – 10%.

За якими ж критеріями українці вибирають банк, у якому відкрити кредит? Найважливіше – це вигідний розмір відсоткової ставки та прозорі умови.

Які подальші очікування громадян?

61% українців очікує, що матеріальне становище в їхній сім’ї залишиться без змін або погіршиться, а 20% впевнені, що ситуація покращиться. Варто зазначити, що, ґрунтуючись на географічному розташуванні, найнижчий індекс очікуваного матеріального становища – на сході України, що є доволі закономірним, з огляду на ситуацію.

Безумовно, опитування не могло відбутися без одного з найактуальніших зараз запитань, а саме – майбутній курс. 48% українців вважають, що долар подорожчає.

Прошу зазначити, що опитування проводили до того, як долар продемонстрував тенденцію до зниження, зокрема й через посівну кампанію (сезонний чинник, фермери не можуть чекати вигідного курсу і весною продають валюту, аби закупити все необхідне для польових робіт).

Такими є основні тенденції користування українцями послугами фінансового сектору. Зважаючи на нестабільну ситуацію, в якій живуть українці, ми плануємо проводити такі дослідження і надалі для визначення нагальних потреб громадян у контексті банківських послуг і їхніх фінансових звичок.

Ознайомитися з детальними цифрами можна в презентації, особливо корисно це буде для представників фінсектору, аби розуміти, як планувати свою роботу.