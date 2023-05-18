Ликвидация багов* в системе аренды и продажи госимущества

Україна має занадто великий, обтяжливий і малоефективний державний сектор економіки.

Протягом 32 років з держбюджету ми дофінансовуємо збиткові підприємства, а державна власність є годівничкою для недобросовісних політиків.

Тому проведення реформи – питання гостре й актуальне. На цьому наполягають наші міжнародні партнери. Ми маємо зробити інститут державної власності ефективним, прозорим та справедливим.

Законопроєкт №6102-д – це системна реформа законодавства про оренду і приватизацію, а також – чергова ітерація приватизаційної реформи, яку ми впроваджуємо з початку роботи IX скликання Верховної Ради.

Чому виникла необхідність у законопроєкті

У 2019 році ми у Верховній Раді і я як голова підкомітету з питань управління державною власністю підготували й ухвалили нову редакцію закону "Про оренду державного та комунального майна".

Це була важка і важлива реформа, основним досягненням якої стало переведення процедур оренди державної власності в систему "Прозорро.Продажі". З того моменту взяти в оренду державне майно стало швидше і легше. Документ започаткував сучасні інноваційні підходи до управління, ліквідував низку корупційних схем.

Однак уже тоді було зрозуміло, що є неузгодженості з іншими законодавчими актами, технічні помилки або норми, які не до кінця враховували реальний стан речей. Тому ми підготували законопроєкт №6102-д, який виправляє баги нової редакції закону.

У ньому ми передбачили багато уточнень щодо строків, статусів суб’єктів, категорій об’єктів, які можуть бути передані в оренду без аукціону, і суб’єктів, хто має право на оренду без аукціону, синхронізувавши ці норми з іншими законами.

Що ліквідує, а що вводить законопроєкт

Доопрацьований проєкт пропонує такі основні зміни.



1. Ліквідація схеми приватизації об’єктів державної та комунальної власності орендарем, який зробив невід’ємні поліпшення.

Це не ринковий механізм, а легальна корупційна схема, через яку можна витягнути комунальне майно за безцінь, обійшовши електронний аукціон з приватизації.

Ним активно користуються органи місцевого самоврядування, роздаючи комунальну власність у "свої руки". Ми ліквідуємо цей механізм корупційних стимулів чиновників і пропонуємо аукціон з можливістю компенсації невід’ємних поліпшень.

Тобто тепер ринок формує ціну на майно з невід’ємними поліпшеннями, а орендар, який їх здійснив, матиме право "останнього слова", погоджуючись або відмовляючись сплатити ціну, сформовану на аукціоні. Якщо він не викупить цей об’єкт, то новий власник компенсує вартість зроблених невід’ємних поліпшень.

2. Збільшення розміру гарантійних внесків, щоб мінімізувати ризики зривів приватизаційних аукціонів державного і комунального майна.

Зараз гарантійний внесок розраховується на рівні 20% від стартової ціни. Якщо вона неадекватно низька, то гарантійний внесок теж низький. Тому на деякі аукціони приходять учасники-"тролі" і зривають їх, у результаті чого бюджет втрачає кошти.

Проєкт пропонує врахувати особливості різних об’єктів та їхньої стартової вартості для визначення гарантійних внесків, а також врахувати середню ставку на зірваному аукціоні при визначенні розміру гарантійних внесків для повторних аукціонів.

3. Надання можливості виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, територія яких тимчасово окупована, винаймати приміщення для виконання своїх функцій та допомоги внутрішньо переміщеним особам без аукціону.

Наприклад, Маріупольська міська рада юридично існує, але фізично – ні, принаймні не в Маріуполі. Свою діяльність міськрада як юридична особа продовжує здійснювати, але в іншому місті – на підконтрольній Україні території.

Для таких органів у законопроєкті 6102-д передбачені особливі умови оренди державного або комунального майна: пільгова орендна плата і можливість передавати майно в безоплатне користування для осіб, які потребують такого майна.

4. Запровадження електронного аукціону для приватних забудовників, які використовують державні та комунальні ділянки для побудови соціального житла.

Це важлива, навіть революційна норма. Раніше державну або комунальну землю передавали під забудову житлових масивів окремим забудовникам без аукціону, без земельних торгів. Натомість держава отримувала невеликий відсоток квартир.

Найбільш відомий кейс – Пуща-Водиця, де понад 400 га землі були передані без конкурсу забудовнику, який пообіцяв державі лише 5% квартир від житлового фонду.

У підсумку держава втратила право отримувати відсоток від комерційного та нежилого майна. Рахункова палата за цим кейсом нарахувала близько 40 млрд грн збитків, завданих державі. Це величезний обсяг коштів для державного бюджету.

Ми виправляємо цю помилку. Відтепер такі ділянки можуть передаватися для забудови лише через відкритий аукціон з умовою виділення частини квадратних метрів чи квартир державі або громаді, які вони зможуть використати для поселення внутрішньо переміщених осіб або осіб, що втратили житло через війну.

Мета – щоб на аукціони приходили різні девелопери і надавали найкращу пропозицію на конкурентних засадах.



5. Запровадження процедури продажу непрофільних активів Національної академії наук України.

Наразі законодавство встановлює мораторій на продаж такого майна і це не дозволяє науковим установам ефективно ним розпоряджатися.

Ми усуваємо обмеження щодо продажу майна НАН та НААН та надаємо уряду право встановлювати особливості оренди рухомого та нерухомого майна, яке не використовується в діяльності освітніх закладів протягом трьох років поспіль.

Крім цього, у законопроєкті №6102-д ми:

1. Вирішуємо питання оформлення договорів оренди на причали для суб'єктів, які приватизували морські порти. Для них оренда причалів у портах, які були придбані за процедурою приватизації, буде можлива без аукціону.



2. Закладаємо інструмент для підвищення кваліфікації осіб, які займаються орендними відносинами. Відтепер вони повинні мати додаткову кваліфікацію в частині організації таких торгів через "Прозорро.Продажі".



3. Врегульовуємо питання, пов’язані з майном закладів охорони здоров’я. Надаємо можливість медичним закладам комунальної власності, які не фінансуються з місцевого бюджету, брати в оренду комунальні або державні приміщення для розміщення лікарень без аукціону.

Законопроєкт №6102-д – це велика важлива і системна реформа, яку Верховна Рада має зробити саме зараз, тому що ефективність управлінням державним сектором економіки значною мірою впливає на національну економіку, на справедливість правил гри в економіці, на конкуренцію і довіру бізнесу до держави.

Ми маємо ліквідувати корупційні схеми і дати додаткові правові гарантії учасникам торгів. Щоб перемогти ворога, ми повинні переродитися всередині країни і виживати не лише за фінансові вливання західних партнерів, а й за допомогою своїх сил.

* – (англ. bug – жук, комашка) – помилка в комп'ютерній програмі.