Состояние и перспективы МСБ в Украине. Результаты исследования

Український малий та середній бізнес із оптимізмом дивиться на можливість воєнної перемоги України, натомість вказує на погіршення умов для ведення бізнесу.

Показник Ukrainian Business Index залишається на низькому рівні (34.0 зі 100), що свідчить про те, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

Також погіршується ситуація з робочими місцями. Очікування бізнесу від результатів діяльності в 2023 році +2% до доходів 2022 року. На це впливає також непрогнозованість розвитку ситуації і дій держави, фактична відсутність доступу до фінансового ресурсу для поповнення обігових коштів і реалізації проєктів із розвитку.

Серед пріоритетних реформ бізнес виділяє боротьбу з корупцією, податкову реформу, покращення доступу до фінансових ресурсів

Про це йдеться у дослідженні, проведеному в межах Ініціативи для відновлення економіки України. Опитування проводилось з 24.03 до 4.04.2023. Опитано 999 власників та CEO підприємств МСБ.

Ключові результати дослідження

Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) на початку 2023 року становить 34.03 (зі 100 можливих). Індекс зріс у порівнянні з лютим 2023 року (30.76), і локальним максимумом вересня (33,9).

Це зростання індексу свідчить радше про втому бізнесу від невизначеності і бажання інтенсифікуватися, ніж про покращення економічної ситуації: кількість замовлень від клієнтів лишається незмінною, але зростають об’єми випуску продукції і складські запаси.

Довідково: UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарооборот, створювати робочі місця. Якщо показник нижче 50, це свідчить про негативні очікування бізнесу від подальшого розвитку подій.

Робота підприємств

За результатами 2022 року 31.7% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу.

Загалом спостерігається позитивна динаміка. 8,9% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом.

8,0% підприємств вийшли на показники 2021 року.

Загалом МСБ в Україні втратили 31,2% власних оборотів у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023 проти 2022 року знизився з +10,3% (оцінка, отримана в лютому 2023 року) до 1,8%. Водночас третина (34,7%) бізнесів очікує на зростання оборотів у поточному році.

Не бачать перспектив 22,4% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

Що заважає бізнесу відновлюватися

Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів 49,7% Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку 46,1% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 34,0% Відсутність достатнього капіталу 32,4% Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів 26,1% Високі податки і збори 23,2% Недоступність кредитних коштів, зокрема програми 5-7-9 тощо 23,0%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів, недоступність кредитних коштів і власного капіталу бізнесу тощо.

46,1% вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 34% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Порівнюючи з лютим, суттєвішою проблемою для бізнесу стає непередбачуваність дій держави – 34% (26% у лютому). Суттєво зросли ризики й проблеми, пов’язані з податковою та митною системами.

Допомога країні під час війни

89,6% підприємств залучені до допомоги країні під час війни, зокрема 65,4% допомагають Збройним Силам України.

Проблеми у взаємодії з органами влади

47,7% підприємств (зростання з 42,2% у лютому) стикнулися з проблемою блокування податкових накладних.

Ситуація з персоналом

Частка персоналу (порівнюючи з 23.02.2022), що скорочена на поточний момент, знов зросла з 21,2% до 26,0%.

Крім того , суттєво зросло приховане безробіття – до 16,4% (частка персоналу, порівнюючи з 23.02.2022, що відправлена у відпустку).

18,8% частка працюючих на умовах скороченої зарплати.

Пріоритетні завдання для уряду

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в минулій хвилі, 69% підприємців вважають знищення корупції. 48,0% – покращення доступу до кредитних ресурсів, здешевлення ресурсів.

Також значна частка підприємців вказала на необхідність проведення судової реформи (40,9%) та податкової реформи 10-10-10(+3) (28,7%), змін у роботі податкової.

Заборгованість держави перед підприємцями

12,8% вказали про заборгованість по виплатах за казначейським рахунком за виконаними контрактами.

6,3% керівників вказують на наявність заборгованості із відшкодування ПДВ.

Сценарії Перемоги

Бізнес із оптимізмом дивиться на ймовірність звільнення всіх окупованих територій України цього року (49,2%).

Натомість 20,9% вважають, що Перемога цього року є малоймовірною.