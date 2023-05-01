"еАкциз": цифровые решения, способные сделать рынок алкоголя и табака прозрачным

Кожну п’яту пачку сигарет і кожну третю пляшку алкоголю в Україні продають нелегально. Такі підрахунки зробили "Kantar Україна" і ВООЗ за 2022 рік.

На початку великої війни нелегальний ринок підакцизних товарів, зокрема тютюнової та лікеро-горілчаної продукції, досяг історичного максимуму.

За найскромнішими підрахунками, за 2022 рік державний бюджет недоотримав щонайменше 30 млрд грн доходів від сплати підакцизного податку. Ці кошти могли б значно посилити наші Збройні сили і наблизити нас до перемоги.

Правоохоронці намагаються боротися з тіньовим ринком. У 2022 році були закриті кілька нелегальних підприємств включно з тютюновою фабрикою United Tobacco в Жовтих Водах Дніпропетровської області. Проте це зменшило обсяг тіньового ринку лише на 4%, що кардинально не змінило ситуацію.

Я переконаний, що ефективно протидіяти контрабанді та ухиленню від сплати податків і створити здорову конкуренцію на ринку підакцизних товарів зможуть передові технології. Цифрові рішення, що нівелюють людський фактор, не один рік ефективно використовує весь цивілізований світ.

З початку 2023 року проєкт USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах / TAPAS", Мінцифри, Мінфін, Податкова служба та фінансовий комітет парламенту відновили роботу із створення електронної системи простежуваності підакцизної продукції та реалізації проєкту "еАкциз".

Що пропонує "еАкциз"

Суть "еАкцизу" – зробити обов’язковим на рівні держави використання добре відомої у світі технології простежуваності Track&Trace на всіх етапах постачання виробленої в Україні чи імпортованої тютюнової та алкогольної продукції. Від виробництва чи ввезення в країну до продажу споживачеві в магазині.

Зареєстрований у системі ліцензований виробник зможе генерувати і наносити електронну акцизну марку на кожну пляшку алкоголю чи пачку сигарет ще на конвеєрі. Імпортери маркуватимуть продукцію до або після перетину кордону.

Замовлення електронних марок у системі "еАкциз" буде безкоштовним. Виробник чи імпортер зможуть самостійно надрукувати електронні акцизні марки або замовити їх друк у будь-якій друкарні на свій розсуд.

Звісно, надрукована марка має відповідати встановленим вимогам щодо оформлення, наявності цифрового графічного коду та якості паперу.

Це спрощує процедуру оформлення марок, позбавляє бізнес паперової тяганини та візитів до ДПС. Виробник або імпортер зможуть активувати марку в системі "еАкциз" після її нанесення та сплати акцизного податку.

Основним елементом електронної системи буде двовимірний DataMatrix-код, що є електронною акцизною маркою. Він схожий на QR-код, але має переваги.

Перш за все – стійкість до пошкоджень: інформація зчитується навіть при пошкодженні 30% коду. Інша перевага – розмір. Для нанесення DataMatrix-коду необхідно суттєво менше площі, ніж для QR-коду. Це особливо важливо для маркування тютюнової продукції, де кожен міліметр упаковки регламентований.

Нанесення електронної акцизної марки також буде обов’язковим для всіх тютюнових та алкогольних виробів, призначених для продажу в Duty Free.

За висновками дослідників "Kantar Україна", саме таку немарковану продукцію найчастіше можна зустріти на сірому ринку всередині країни. Згідно з дослідженням, частка таких товарів від загального обсягу становить 12,2%, тоді як з підробленою акцизною маркою – 8%, контрабандних – лише 1,8%.

Концепція проєкту передбачає, що для бізнесу всі взаємодії з "еАкцизом" будуть безкоштовними. Для цього розробляється спецформа еТТН для тютюнових та алкогольних товарів, за використання якої не стягуватиметься плата.

Ведення обліку продукції в електронній системі "еАкциз" також буде обов’язковим на всіх етапах транспортування товару. Для зручності ще на виробництві на блоки, ящики і палети наноситимуть унікальні групові коди.

При відвантаженні товару відправник за допомогою електронної системи формує акцизний електронний документ (АЕД), який має містити інформацію про всі електронні акцизні марки, нанесені на відвантажену продукцію.

Отримувач – склад чи магазин – у тій же системі підтверджуватиме отримання товарів накладанням на АЕД електронного підпису.

У такий спосіб держава зможе отримувати інформацію про весь ланцюг постачання продукції, аналізувати обсяги, що доходять до полиць магазинів, та бачити, на яких етапах частина продукції зникає з обігу і поповнює сірий ринок.

Додатково проєкт "еАкциз" передбачає громадський контроль. Для перевірки алкогольної чи тютюнової продукції споживачеві буде достатньо відсканувати електронну акцизну марку через застосунок "Дія".

Так він зможе звірити опис продукції, виробника, місце та дату виробництва, дізнатися, коли була активована електронна марка та який її поточний статус.

Якщо до розрахунку на касі споживач помітить невідповідності або в "Дії" акцизна марка значитиметься як неактивна, він зможе сповістити про це державу одним кліком на своєму смартфоні.

Світовий досвід і законодавчі перспективи України

За даними Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO), у 2022 році технологію Track&Trace використовували 37 країн, з-поміж яких 19 країн ЄС, Велика Британія, Бразилія і Туреччина. Ще дев’ять готувалися до її запуску.

Європейська директива 2014/40/EU, створена для боротьби з контрабандою тютюну, встановила для країн-членів загальні вимоги. На їх основі вони запроваджували власні правила та електронні системи, що діють у цих країнах.

У 2019 році в ЄС запрацювала система Tobacco track and trace system, що лягла в основу проєкту "еАкциз". У функціональному плані система відстеження ЄС характеризується масштабним збором даних на кожному етапі постачання.

У її концепції є два різні щільно пов’язані елементи: відстеження та запис. Tracking дозволяє моніторити поточне місце розташування та фіксувати всю послідовність переміщення конкретного продукту. Tracing дає можливість перевірити маршрут продукту аж до його виробничої лінії.

Завдяки унікальному ідентифікатору кожної продукції основний запис руху можна звести до трьох простих бітів даних: унікальний код продукту, місце розташування та час. Єдина система бази даних дозволяє відтворити історію переміщень кожної одиниці, відсортувавши місце розташування за часом.

Щоб українська система одразу відповідала всім основним вимогам європейських директив, вони вже закладені в наші законопроєкти №8286 і №8287. Це дозволить нашим виробникам гармонійно інтегруватися з ринком ЄС і розширити свої бізнес-можливості в майбутньому.

Зараз тривають консультації з виробниками, імпортерами та найбільшими роздрібними мережами. Напрацьовані спільно поправки до законопроєктів можуть бути ухвалені парламентом у другому читанні до кінця травня.

Очікується, що електронна акцизна марка та українська система простежуваності почнуть діяти з березня 2025 року.