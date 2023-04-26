"Красивые" или "умные": куда движется мир очков?

Провідна міжнародна виставка в індустрії окулярів MIDO зібрала на початку 2023 року в Мілані десятки тисяч учасників з усього світу.

Представники великого, малого і середнього бізнесу в галузі оптики та обладнання демонстрували свої продукти, інноваційні технології, а також дискутували про майбутнє сфери.

Виставка показала, що оптична та офтальмологічна галузі динамічно рухаються вперед і що Україна може не лише тягнутися за провідними європейськими компаніями та слідувати за світовими тенденціями, а й сама задавати тренди.

Світові тенденції оптометричної та офтальмологічної сфер

Одними з ключових світових трендів у галузі оптометрії та офтальмології є диджиталізація та цифрова трансформація. Компанії шукають рішення, які автоматизують та переведуть у "цифру" насамперед клієнтський досвід.

Віртуальний світ пропонує дедалі більше можливостей, і оптична сфера теж їх використовує, зокрема інтегрується в метавсесвіт. Є бренди, що розробляють окуляри, через які можна слухати музику та здійснювати телефонні дзвінки.

Наприклад, виробник найлегших у світі окулярних оправ пропонує на своєму сайті надзвичайно просту і якісну віртуальну примірку окулярів.

Сучасна оптометрія піклується про мобільність та зручність, зокрема щодо обстежень. Передові компанії працюють над синхронізацією діагностичного обладнання з єдиною цифровою платформою, на яку з різних пристроїв передаватимуться всі результати діагностики конкретного пацієнта.

Опрацьовуються рішення щодо об’єднання діагностичних обстежень у єдиний наноприлад. Це дозволить економити час і простір та використовувати технологічні потужності таких апаратів для різних видів діагностики.

Світ оптики рухається до автоматизації процесів. Половину роботи з виготовлення окулярів, яку виконує майстер-оптик, може робити робот.

Лідери ринку думають про споживача, про те, як він буде користуватися продуктом, що буде відчувати, які емоції викликатиме продукт. Чимало виробників говорять про зручність посадки окулярів та комфорт пацієнта.

Екологічність залишається провідним трендом у світі. Вона відображається в скороченні ланцюжків постачання, переході на локальне виробництво, вторинній переробці та використанні природних матеріалів. Оправи дедалі частіше виготовляють з дерева та бавовни.

Важливою темою є дитячий зір, зокрема контроль міопії (короткозорості). Одна з компаній анонсувала на виставці випуск окулярних лінз, які будуть уповільнювати розвиток міопії. Невдовзі такі лінзи мають бути в Україні.

Виклики для оптичної сфери під час війни

Оправи, лінзи, сонцезахисні окуляри завозять в Україну гуртові дистриб’ютори. Вони визначають модельний ряд товарів, який представляють українським оптикам та з якого ми обираємо, що хочемо мати у своєму асортименті.

Те, що в країні війна, не означає, що українці хочуть оправи більш приглушених кольорів чи хакі. Саме такі моделі нині часто пропонують оптикам, не допускаючи, що щось яскраве може підняти настрій чи бути доречним зараз. Оптики спілкуються з пацієнтами-українцями і розуміють їхні вподобання.

На великих виставках можна побачити, що пропонує світовий ринок, і відібрати окуляри кастомізовано, на запити пацієнтів, напряму у виробника. Це дозволяє надавати пацієнтам більший вибір оправ та сонцезахисних окулярів.

Традиційно на світові виставки з України їздять або гуртові дистриб’ютори, або представники великих компаній, яких мало. Це означає, що малий та середній бізнес оптичного ринку України не завжди має доступ до міжнародних виставок.

Відповідно, він не може привезти в Україну те, що є у виробників, і те, чого хочуть їхні клієнти та пацієнти. Хочеться, щоб Україна мала такий же асортимент, як Італія чи США.

Які окуляри були представлені на MIDO

Виставка MIDO поділена на зони: кілька павільйонів з оправами та сонцезахисними окулярами, окремі павільйони – це окулярні лінзи, контактні лінзи, діагностичне та виробниче обладнання (виробництво оправ, лінз). Загалом бренди окулярів можна поділити на дві категорії: tech та fashion.

Оптична мода зосереджена в руках кількох основних великих корпорацій. Це було помітно і на виставці. У fashion-павільйоні були представлені близько десяти корпорацій із своїм портфелем брендів.

Chanel, Gucci, Prada, Versace – не лише окулярні бренди, вони належать до корпорацій, які зосереджені на моді загалом. Це окулярна fashion-індустрія. Зовсім інша історія з технічними брендами. Тут і виробник, і компанія, і бренд – в одній особі. Технічні бренди не виготовляють інші продукти, лише окуляри.

Якщо ці компанії дійсно технологічні, то їм не потрібно колекціонувати бренди. Вони мають перевагу над іншими компаніями саме завдяки унікальним технологіям і концентрації бізнесу на одному продукті – окулярах.

Кожен технічний бренд має свої особливості та переваги: різні форми, матеріали, посадки. Fashion-індустрія окулярів – це про стиль та моду, а технологічні бренди – це більше про зручність, комфорт і зір.

Хто перемагає: fashion чи tech

Еволюція світової оптики рухається в сторону технічних брендів. Те саме можу впевнено сказати про Україну. У fashion-брендів є проблема технологій, вони гарні, але часто незручні, у них бувають проблеми з посадкою на обличчі.

Це призводить до неправильного розташування окулярних лінз навпроти зіниць людини, що може спричиняти погіршення зору та дискомфорт.

Загалом у світі є попит і на fashion та епатаж, і на зручність та зорові якості. Зараз оптики можуть запропонувати українцям естетично гарні окуляри з функціональним дизайном для лікування чи корекції зору.

Це можливо завдяки налагодженню відносин на престижних міжнародних заходах з провідними оптичними компаніями і тісній співпраці з ними.