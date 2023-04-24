TikTok для бизнеса: как предпринимателю поможет 15-секундное видео

Майже 40% молоді віком від 14 до 24 років надають перевагу пошуку інформації через TikTok чи Instagram: куди вийти на обід, як обрати косметику, що нового в кіно.

Така зацікавленість є можливістю для брендів потрапити в поле зору потенційних покупців як органічно, так і за допомогою таргетингу.

Після початку великої війни деяким компаніям стало складніше знайти свого покупця в ТіkТоk, адже платформа обмежила платне просування в Україні та рф.

Марія Деркач, співзасновниця TikTok-агенції HEEKS

Бренди, які витрачали великі бюджети на таргетинг, тепер не можуть отримувати високі охоплення за відносно невелику вартість.

Раніше вони мали таку можливість, бо реклама в ТіkТоk була дешевшою, ніж у Meta, YouTube чи Google. Ті ж компанії, які навчилися створювати контент, що органічно набирає високі охоплення, отримали в цій ситуації перевагу. Вони позбулися конкурентів, які просувалися лише на платній основі.

Коли платне просування повернеться в український ТіkТоk – невідомо. Тому вже зараз важливо навчитися створювати контент, який буде органічно набирати високі охоплення, транслювати меседжі бренду і працювати на його цілі.

Для чого брендам TikTok і які бізнеси там заробляють

Ще у 2020 році бренди неохоче заходили на платформу, бо думали, що її використовують лише діти і там немає їхньої цільової аудиторії. Існував стереотип, що серйозним компаніям не місце в ТіkТоk, бо там лише жартують чи танцюють. Нині ситуація змінилася: на платформу зайшли великі гравці майже з усіх сфер.

Оскільки ТіkТоk дозволяє отримувати високі охоплення без витрат на таргетовану рекламу, багато брендів розглядають цей канал насамперед як спосіб підвищення впізнаваності та майданчик для іміджевої комунікації.

Інша ціль бізнесу тут – продажі. Напряму через сервіс продають рідко, оскільки його месенджер до цього не адаптований. Бренди здебільшого спрямовують трафік на зручніші платформи: сайт, застосунок чи інші соцмережі.

Крім того, ТіkТоk починають використовувати для HR-маркетингу, проте нині це роблять переважно ІТ-компанії, щоб знайти працівників.

Ми підрахували кількість брендових профілів в українському ТіkТоk, які налічують понад 10 тис підписників, і помітили, що найбільш заповнені такі ніші: одяг, аксесуари та ювелірні вироби, косметика, медичні заклади, магазини техніки й електроніки, банки, кафе та сервіси доставки, косметичні послуги.

Брендам з незаповнених ніш просуватися трохи легше, ніж тим, чиї конкуренти вже активно використовують платформу. Ті, хто першими заходять у ТіkТоk, мають доступ до тем, цікавих для широкого загалу.

Вони зазвичай і набирають найвищі охоплення, а отже, бренду значно легше закріпитися на провідних позиціях у пошуку соцмережі. Тим бізнесам, чия ніша вже заповнена, потрібно диференціюватися за форматами і темами, бо аудиторію не зацікавить контент, який вона вже раніше бачила.

Яким контентом варто стимулювати продажі в ТіkТоk

ТіkТоk сформував у користувачів звичку "свайпати" (гортати контент на екрані електронного приладу шляхом проведення по ньому пальцем – ЕП): у середньому вони переглядають 200 роликів на день. Серед такої кількості цікавого контенту рекламний ролик з більшою ймовірність прогорнуть.

Люди не люблять рекламу і бренди часто думають, що відео, які продають, точно наберуть нижчі охоплення, ніж розважальні. Саме тому вони мають створити такий ролик, який людина захоче подивитися до кінця, навіть розуміючи, що це реклама.

Для цього контент-мейкерам треба подумати про аудиторію та її інтереси і нативно вплести продукт у життя глядача. Сценарій рекламного ролика має бути життєвим, привертати увагу з перших секунд, а головне – давати аудиторії користь чи емоцію.

Якщо інтегрувати в такий сюжет продукт, бренд може отримати увагу користувача і продажі. З власного досвіду можемо сказати, що на українському ринку найкраще продають відео, структуровані за принципом "завʼязка – кульмінація – розвʼязка".

Щоб додатково стимулювати користувача до купівлі, варто додавати CTA (call to action). Наприклад, "шукай цей крем у всіх аптеках "Подорожник", "більше знижок – в Instagram", "забирай промокод за посиланням у шапці профілю". Досвід показує: якщо сказати аудиторії щось зробити, вона це зробить з більшою ймовірністю.

Як отримати високі охоплення на роликах, які продають

1. Ретельно розробляти ідеї та сценарії, від них залежать 90% успіху в ТіkТоk.



2. Зацікавлювати з перших трьох секунд. Це середній час, за який потенційний клієнт вирішує: "свайпнути" чи дивитися далі. Саме тому в ТіkТоk не варто витрачати час на привітання, нагадування назви бренду чи окреслення того, про що йтиме мова в наступні кілька секунд. Відразу переходьте до суті.



3. Зважати на тривалість відео. Хоча ТіkТоk і просуває довші ролики, навіть до десяти хвилин, протягом 15-25 секунд тримати увагу глядача найлегше.



4. Диференціюватися серед конкурентів. Якщо ніша заповнена, придумайте "фішки", за якими аудиторія впізнаватиме вас у рекомендаціях. Це також впливає на лояльність користувача і на те, чи підпишеться він на вас.

Що може вирізнити вас серед конкурентів:

– формати: коли всі знімають експертні ролики за столом, розіграйте ситуації в ролях,

– образи акторів: якщо конкуренти знімають лише молодь, запросіть старших акторів,

– подача: якщо конкуренти жартують і розважають аудиторію, додайте експертності або розвіюйте міфи в ніші.

Щоби рекламний ролик набрав великі охоплення, варто думати і про аудиторію, і про бренд:

– якщо відео цікавить аудиторію, але не працює на цілі бренду, воно не має сенсу для бізнесу,

– якщо відео виконує ваші цілі, але не цікавить глядачів, воно отримає мало переглядів.

Отже, win-win-ролик укладається в просту формулу: викликає емоцію в глядача чи приносить йому користь і працює на цілі бренду.

Люди в ТіkТоk шукають різне: від сміху й розчулення до мотивації. Головне, щоб ваш ролик не залишив їх байдужими. Коли дивитеся своє відео, поміркуйте, який коментар хочете написати під ним.

Якщо з перших секунд нічого не спадає на думку, цей ролик, найімовірніше, не набере високих охоплень, бо він не викликає емоцій, а значить – не відгукується.

Яку стратегію обрати брендам у ТіkТоk

Оскільки в ТіkТоk відносно легко набрати високі органічні охоплення, тут найкраще працює стратегія "впізнаваність плюс продажі". Якщо акаунт лише продає, він повільніше росте і вас бачить менше потенційної аудиторії. У такому випадку ви комунікуєте лише з вашими підписниками, тоді як могли б їх постійно набирати.

"Упізнаваність плюс продажі" – це win-win для брендів та аудиторії. Ваші ролики, які працюють на впізнаваність, розважають чи дають користь користувачам, перетворюючи їх на фанів. Вони стають більш лояльними до рекламних відео й готові купувати продукт чи послугу, бо вже полюбили вас.

Як виміряти ефективність роботи в ТіkТоk

Ефективність роботи з платформою залежить від цілей, які ви ставите перед собою в ТіkТоk, і кількості контенту, який ви публікуєте.

Основна метрика, за якою ми вимірюємо ефективність ТіkТоk, – охоплення, проте не радимо оцінювати кожне окреме відео. Краще аналізувати результати в розрізі місяця, оскільки ролики з різними цілями часто показують різні цифри.

Ролики, орієнтовані на впізнаваність, можуть набирати більше переглядів, а ті, що на продажі, – менші, проте вони спонукають користувачів здійснити купівлю.

Інша метрика – продажі. Якщо продаєте онлайн, їх можна відстежити за допомогою UTM-мітки, інтегрованої в посилання на сайт, або за допомогою спеціального промокоду. Офлайн-продажі, звісно ж, відстежити майже неможливо, оскільки крім ТіkТоk можуть працювати інші маркетингові канали.

Щоб не відхилятися від плану, ми радимо ще на етапі прописування ідей і сценаріїв визначати, яку ціль матиме кожне відео. Так у розрізі місяця ви зможете збалансувати і "продажний" контент, і той, що працює винятково на охоплення.

Кількість користувачів ТіkТоk щороку лише зростатиме, тож ви маєте шанс зайти туди раніше за конкурентів і захопити увагу своїх потенційних клієнтів.

Якщо ви вже використовуєте платформу, зверніть увагу на наші поради. Вони допоможуть не лише потрапити в рекомендації, а й зрозуміти, як створювати рекламу, яку користувачі дивитимуться самі.