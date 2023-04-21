Как ликвидировать неработающие госпредприятия без бюджетных расходов

Зараз у державній власності перебуває понад тисяча непрацюючих підприємств, чиє майно знаходиться в занедбаному стані або навіть незаконно розпродано.

Більшість з них вже давно не мають на своїх рахунках коштів. На жаль, від таких підприємств залишилися лише стоси архівних паперів.

Проте вони продовжують накопичувати борги за несплаченими податками і заробітною платою, а держава — витрачати кошти на контроль за їх існуванням. Як вирішити проблему з їх боргами?

Теоретично це можна зробити за допомогою приватизації. Та продаж непрацюючих держпідприємств не завжди оптимальний вихід. Вартість приватизованих активів може бути приблизно рівною накопиченим боргам. Тому інвесторам не цікаво вкладати гроші в такі активи.

Інший шлях

Щоб не витрачати державні кошти на утримання непрацюючих держпідприємств і розрахуватися з боргами, необхідний новий швидкий та ефективний механізм їх ліквідації.

Зараз процедура ліквідації дорога. Щоб ліквідувати лише одне підприємство, потрібно щонайменше 30 000 грн. Ці гроші потрібні на оцінювання активів, виготовлення технічної документації на нерухомість, охорону майна, підготовку та передачу документів до архіву тощо.

Тобто, щоб ліквідувати 1000 непрацюючих держпідприємств, потрібно витратити щонайменше 30 млн грн з держбюджету.

ФДМУ запропонував запровадити нову процедуру ліквідації непрацюючих держпідприємств. Для неї не потрібні гроші з держбюджету. Як буде побудований цей механізм?

Ефективні ліквідатори

Фонд держмайна залучить до ліквідації приватних ліквідаторів, які перевірять чи дійсно у підприємства не залишилося жодних активів.

Бо, на перший погляд, деякі держкомпанії можуть бути збитковими, без грошей на рахунках та купою боргів. Однак кваліфіковані ліквідатори, які мають досвід з розшуку активів, зможуть перевірити чи відповідає це дійсності. Якщо це не так, то вони будуть повертати у власність підприємства втрачене або вкрадене майно.

Чому приватні ліквідатори будуть зацікавлені відшукати активи, про які держава вже забула? Бо саме це майно стане джерелом винагороди за їх роботу. За свою роботу ліквідатори будуть отримувати офіційні 3-5% від вартості повернутого майна. Ці гроші вони будуть отримувати лише після того як відшукане майно буде реалізоване на прозорих аукціонах.

Нова процедура ліквідації підприємств допоможе державі позбутись баласту у вигляді сотень непрацюючих компаній, розрахуватися з їх боргами, а також притягнути до відповідальності осіб, винних у незаконному відчуженні активів.