Как развивать стартап-потенциал Украины

Наратив про те, що українці — надзвичайно талановита нація — це не просто слова. Чи знали, ви, наприклад, що Україна входить до топ-10 країн, де народились засновники американських єдинорогів?

А навігація для такого гіганта автопрому, як BMW, розроблялась в Україні, як і найновіша інформаційно-розважальна система Mercedes-Benz User Experience (MBUX), встановлена у всіх нових автомобілях Mercedes А-класу.

У 2021 році наша держава посідала 34-те місце серед країн з найбільшим стартап-потенціалом у рейтингу Глобального дослідницького центру стартапів та інновацій StartupBlink.

У 2022 році через російську агресію ми опустились на 50-те місце. Але українці навіть під обстрілами, в умовах блекаутів продовжують створювати неймовірні речі. За останній рік познайомилась з величезною кількістю таких талантів. І про них хочеться та потрібно розповідати світові.

Що дає бізнесу участь у міжнародних івентах?

За останній рік ми разом з українськими стартапами та партнерами презентували національну стартап-екосистему на масштабних міжнародних заходах.

Ми завжди активно промотували та підтримували наші компанії, а з початком повномасштабного вторгнення зробили це нашою постійною місією.

Наша мета — розповісти світовій бізнес-спільноті про технологічну інноваційну Україну і, звісно, допомогти нашим талантам знайти інвесторів та розвиватись.

Зараз це як ніколи важливо. Ми формуємо той запас технологічної і економічної міцності, що допоможе відбудовувати країну після нашої перемоги.

Розвиток технологій, нові робочі місця, залучені інвестиції і ріст експорту технологічних продуктів — це лише невеликий перелік того, що нам може дати розвиток стартап-екосистеми. Ми маємо величезний потенціал та інтерес світу до України і цим потрібно скористатись.

Можливо, дехто вважає, що міжнародні виставки та конференції — малоефективний інструмент для пошуку інвестора чи просування продукту на зовнішні ринки.

Незважаючи на тотальну діджиталізацію, формат "in person" не втрачає актуальності. Показати себе потенційному інвестору — це те, що необхідне бізнесу, особливо на ранніх етапах розвитку. Для цього виставкові заходи — чи не найкращий варіант.

Саме участю в міжнародних івентах можна вирішити декілька бізнес-задач. Це можливість в одному місці зустрітися зі споживачами, потенційними партнерами, конкурентами.

Такі заходи надихають на нові ідеї, дозволяють бути в курсі тенденцій того чи іншого ринку. Для країни присутність на знакових івентах також іміджево важливо: мати власний павільйон, показати свій потенціал, розповісти про інноваційні проєкти.

Адже просто бути крутими і технологічними недостатньо. Потрібно правильно про це розповідати та закріплювати у сприйнятті світової бізнес- та політичної спільноти новий сучасний образ України і нищити застарілі міфи та уявлення.

Участь українських делегацій як минулого року, так і цьогоріч стала можлива завдяки партнерам. Сьогодні бюджет країни спрямований переважно на обороноздатність і перемогу на полі бою, але підтримка економічної стабільності, розвитку бізнесу також є важливою місією держави, і в цьому питанні особливо вдячні партнерам, зокрема USAID.

А от віддача від участі українців у міжнародних заходах очевидна — завдяки цьому минулого року наші стартапи залучили понад $10 млн додаткового фінансування.

Плани амбітні

Цей рік технологічний світ почав із декількох знакових технологічних івентів. Mobile World Congress 2023 у Барселоні — найбільший та найвпливовіший конгрес з мобільних технологій у світі.

США, Канада, Індія, Велика Британія, Франція, Бразилія, Італія, Швеція, Японія та багато інших країн і компаній представили свої унікальні технології. За розрахунками організаторів, MWC цього року повинен принести близько 350 мільйонів євро економічної вигоди.

На 4YFN Awards, який проходив у межах MWC, українська делегація представила вісім стартапів. І мала успіх.

Український DeHealth увійшов до п’ятірки найкращих у премії від European Connected Health Alliance Group. До нього також звернулись головні організатори MWC з пропозицією обговорити інвестицію у $4 млн.

Стартап BEHOLDER увійшов у ТОР 50 4YFN Awards, а XSight домовився про пілотний проєкт з Wall Street Journal. Ще одна подія, на якій були представлені українські стартапи, — CES — провідна міжнародна виставка технологій.

19 березня в Остіні завершилась конференція SXSW 2023, яка зібрала лідерів з усього світу у сфері технологій, інновацій, культури та інших напрямів. Наша делегація — теж 8 стартапів.

Усі учасники міжнародних заходів від України відбираються на конкурсі. Вони пітчать свої проєкти і найкращі мають можливість презентувати їх на міжнародний загал.

Із наших найближчих планів — підтримка компаній на інвестиційному саміті у Вашингтоні — SelectUSA. Він відбудеться з 1 до 4 травня 2023 року. Щорічно захід збирає тисячі учасників — галузевих експертів, бізнес-інвесторів, представників штатів та найкращих фахівців техноіндустрії. Це головний захід у США з просування прямих інвестицій.

11-12 квітня в Кремнієвій долині відбувся Startup Grind Global. Це технологічна конференція, яка щороку об’єднує тисячі стартапів зі світовими інвесторами та IT-компаніями.

Цьогоріч від України буде 15 технологічних стартапів. На них чекає можливість запітчити свої проєкти інвесторам, воркшопи та участь у спеціальній нетворкінговій події.

Плануємо також представляти нашу стартап-екосистему на WebSummit 1-4 травня у Ріо-де-Жанейро.

Загалом хочемо спільно з бізнесом провести масштабну інформаційну кампанію, щоб розповідати світові про технологічну Україну. І я впевнена, що світ може ефективно використовувати той потенціал, який має наша країна, таланти наших людей і їхню надзвичайну стійкість.

Важливо, щоб у нас продовжили вірити інвестори і вкладали кошти в українські компанії. Це буде та зброя, яка дозволить ефективно тримати економічний фронт і наближати нашу перемогу.

Адже наразі Україна бореться не лише за власну свободу, а і за загальнодемократичні цінності світу, і разом ми обов’язково переможемо!