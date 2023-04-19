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Как развивать стартап-потенциал Украины

Как развивать стартап-потенциал Украины

Что дает технологическому бизнесу участие в международных ивентах и что можно посетить в этом году? (укр)
Среда, 19 апреля 2023, 17:40
Наталья Деникеева
руководитель проектного офиса Дія.City

Наратив про те, що українці — надзвичайно талановита нація — це не просто слова. Чи знали, ви, наприклад, що Україна входить до топ-10 країн, де народились засновники американських єдинорогів? 

А навігація для такого гіганта автопрому, як BMW, розроблялась в Україні, як і найновіша інформаційно-розважальна система Mercedes-Benz User Experience (MBUX), встановлена у всіх нових автомобілях Mercedes А-класу. 

У 2021 році наша держава посідала 34-те місце серед країн з найбільшим стартап-потенціалом у рейтингу Глобального дослідницького центру стартапів та інновацій StartupBlink. 

У 2022 році через російську агресію ми опустились на 50-те місце. Але українці навіть під обстрілами, в умовах блекаутів продовжують створювати неймовірні речі. За останній рік познайомилась з величезною кількістю таких талантів. І про них хочеться та потрібно розповідати світові. 

Що дає бізнесу участь у міжнародних івентах?

За останній рік ми разом з українськими стартапами та партнерами презентували національну стартап-екосистему на масштабних міжнародних заходах. 

Ми завжди активно промотували та підтримували наші компанії, а з початком повномасштабного вторгнення зробили це нашою постійною місією. 

Наша мета — розповісти світовій бізнес-спільноті про технологічну інноваційну Україну і, звісно, допомогти нашим талантам знайти інвесторів та розвиватись. 

Зараз це як ніколи важливо. Ми формуємо той запас технологічної і економічної міцності, що допоможе відбудовувати країну після нашої перемоги. 

Розвиток технологій, нові робочі місця, залучені інвестиції і ріст експорту технологічних продуктів — це лише невеликий перелік того, що нам може дати розвиток стартап-екосистеми. Ми маємо величезний потенціал та інтерес світу до України і цим потрібно скористатись. 

Можливо, дехто вважає, що міжнародні виставки та конференції — малоефективний інструмент для пошуку інвестора чи просування продукту на зовнішні ринки. 

Незважаючи на тотальну діджиталізацію, формат "in person" не втрачає актуальності. Показати себе потенційному інвестору — це те, що необхідне бізнесу, особливо на ранніх етапах розвитку. Для цього виставкові заходи — чи не найкращий варіант.

Саме участю в міжнародних івентах можна вирішити декілька бізнес-задач. Це можливість в одному місці зустрітися зі споживачами, потенційними партнерами, конкурентами. 

Такі заходи надихають на нові ідеї, дозволяють бути в курсі тенденцій того чи іншого ринку. Для країни присутність на знакових івентах також іміджево важливо: мати власний павільйон, показати свій потенціал, розповісти про інноваційні проєкти. 

Адже просто бути крутими і технологічними недостатньо. Потрібно правильно про це розповідати та закріплювати у сприйнятті світової бізнес- та політичної спільноти новий сучасний образ України і нищити застарілі міфи та уявлення. 

Участь українських делегацій як минулого року, так і цьогоріч стала можлива завдяки партнерам. Сьогодні бюджет країни спрямований переважно на обороноздатність і перемогу на полі бою, але підтримка економічної стабільності, розвитку бізнесу також є важливою місією держави, і в цьому питанні особливо вдячні партнерам, зокрема USAID

А от віддача від участі українців у міжнародних заходах очевидна — завдяки цьому минулого року наші стартапи залучили понад $10 млн додаткового фінансування. 

Плани амбітні

Цей рік технологічний світ почав із декількох знакових технологічних івентів. Mobile World Congress 2023 у Барселоні — найбільший та найвпливовіший конгрес з мобільних технологій у світі. 

США, Канада, Індія, Велика Британія, Франція, Бразилія, Італія, Швеція, Японія та багато інших країн і компаній представили свої унікальні технології. За розрахунками організаторів, MWC цього року повинен принести близько 350 мільйонів євро економічної вигоди. 

На 4YFN Awards, який проходив у межах MWC, українська делегація представила вісім стартапів. І мала успіх. 

Український DeHealth увійшов до п’ятірки найкращих у премії від European Connected Health Alliance Group. До нього також звернулись головні організатори MWC з пропозицією обговорити інвестицію у $4 млн.

Стартап BEHOLDER увійшов у ТОР 50 4YFN Awards, а XSight домовився про пілотний проєкт з Wall Street Journal. Ще одна подія, на якій були представлені українські стартапи, — CES — провідна міжнародна виставка технологій. 

19 березня в Остіні завершилась конференція SXSW 2023, яка зібрала лідерів з усього світу у сфері технологій, інновацій, культури та інших напрямів. Наша делегація — теж 8 стартапів. 

Усі учасники міжнародних заходів від України відбираються на конкурсі. Вони пітчать свої проєкти і найкращі мають можливість презентувати їх на міжнародний загал. 

Із наших найближчих планів — підтримка компаній на інвестиційному саміті у Вашингтоні — SelectUSA. Він відбудеться з 1 до 4 травня 2023 року. Щорічно захід збирає тисячі учасників — галузевих експертів, бізнес-інвесторів, представників штатів та найкращих фахівців техноіндустрії. Це головний захід у США з просування прямих інвестицій.

11-12 квітня в Кремнієвій долині відбувся Startup Grind Global. Це технологічна конференція, яка щороку об’єднує тисячі стартапів зі світовими інвесторами та IT-компаніями. 

Цьогоріч від України буде 15 технологічних стартапів. На них чекає можливість запітчити свої проєкти інвесторам, воркшопи та участь у спеціальній нетворкінговій події. 

Плануємо також представляти нашу стартап-екосистему на WebSummit 1-4 травня у Ріо-де-Жанейро. 

Загалом хочемо спільно з бізнесом провести масштабну інформаційну кампанію, щоб розповідати світові про технологічну Україну. І я впевнена, що світ може ефективно використовувати той потенціал, який має наша країна, таланти наших людей і їхню надзвичайну стійкість. 

Важливо, щоб у нас продовжили вірити інвестори і вкладали кошти в українські компанії. Це буде та зброя, яка дозволить ефективно тримати економічний фронт і наближати нашу перемогу. 

Адже наразі Україна бореться не лише за власну свободу, а і за загальнодемократичні цінності світу, і разом ми обов’язково переможемо!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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