Битва за урожай: как украинским аграриям адаптироваться к условиям войны

Вже понад рік українському агросектору доводиться пристосовуватись та продовжувати працювати в умовах великої війни.

За цей час на долю українського АПК припали падіння темпів експорту, труднощі з реорганізацією логістики, енергетична криза, здорожчання матеріально-технічного забезпечення.

За прогнозами профільного міністерства, Україна не використовує приблизно 25% своїх сільськогосподарських площ через ведення бойових дій, замінування або тимчасову окупацію територій.

Втім, попри ризики війни, українські аграрії продовжують боротьбу за майбутній врожай, адаптуючись до нових реалій.

А наше завдання, як одного зі світових лідерів з виробництва ЗЗР, вивчати ці нові потреби та підтримувати українських фермерів, адже без ефективних технологій не буде високого врожаю.

Війна змінила структуру посівів

До початку повномасштабного вторгнення кукурудза була другою культурою за площею вирощування в Україні.

Це обумовлено як нашим географічним розташуванням, яке створює сприятливі умови для вирощування цієї культури, так і попитом на високоякісну українську продукцію у світі.

Сьогодні частка кукурудзи у посівах культур зменшилась. По-перше, через блокування українських портів, та зниження цін на внутрішньому ринку.

По-друге, через підвищення собівартості вирощування, сушіння (зростання ціни на природний газ також має суттєвий вплив на тарифи) та доопрацювання продукції (живлення кукурудзи потребує внесення азотних добрив, які подорожчали на 50%);

В результаті, якщо станом на 2021 рік сільськогосподарські площі кукурудзи складали 5,4 млн гектар, то, згідно з даними державної служби статистики України, у 2022 році вони зменшилися до 4,5 млн гектар, тобто фактично на 17%. В цьому році ми очікуємо зменшення площ посівів кукурудзи до 3,4 млн гектар.

У ситуації, що склалася, частина аграріїв перепрофілювалася на вирощування сої та соняшника. Прогнозовано їх частка в структурі посівів зростатиме, навіть попри те, що традиційними "соняшниковими" площами є нині частково окуповані Запорізька та Херсонська області.

Також відбудеться зростання у вирощуванні обсягів сої. Хоча ця культура так само вважалася більш адаптованою для півдня країни, сьогодні існують сорти, які пристосовані до різних умов і регіонів.

Чи зникне кукурудза з українських полів?

До війни продукція сільського господарства становила 40% всього українського експорту. Сьогодні ситуація суттєво змінилася, але Україна залишатиметься житницею світу, більша частина продукції якої вирощуватиметься на експорт.

Тому і надалі ринок визначатиме структуру посівів. Переконана, кукурудза, як і раніше, залишиться серед основних культур.

По-перше, Україна за багато років завоювала високий рівень експертності у вирощуванні цієї культури (техніка, технології, знання та досвід наших аграріїв), тож після розблокування більшої кількості портів, я думаю, ми швидко повернемо свої сильні позиції на міжнародному ринку.

По-друге, у світі попит на кукурудзу тільки зростає. В Україні зростання цін уповільнюється тільки темпами експорту.

Кукурудза – це харчування, забезпечення потреб птахівництва та тваринництва, виробництво біоетанолу. І якщо ми говоримо про питання продовольчої безпеки, ця культура залишатиметься ключовою.

По-третє, для нашої країни кукурудза є універсальною з точки зору природних умов. Її можна вирощувати практично в усіх областях країни, про що добре знають наші аграрії.

І ще один вирішальний аргумент – це доступність в Україні високоякісних ЗЗР для вирощування кукурудзи. Тому, попри ризики воєнного часу, для підтримки українських фермерів необхідно впроваджувати передові технологічні рішення захисту цієї культури.

Чого очікувати від урожаю 2023

Прогнози врожайності сільськогосподарських культур залежать перш за все від погодних умов. І наразі вони складаються дуже вдало для українських фермерів. У нас вистачає вологи в ґрунті завдяки регулярним опадам.

Звісно, шкідники та хвороби сільськогосподарських культур нікуди не поділися. Тому, як завжди, виграватиме той, хто не заощаджує на технологіях. В умовах зменшення посівних площ, для збереження врожайності важливо використовувати оригінальні високотехнологічні продукти.

Інноваційні рішення передбачають в тому числі економне використання людських та матеріальних ресурсів. Наприклад, використання дронів дозволяє більш гнучко підходити до застосування ЗЗР.

Аграрна справа завжди залишатиметься локомотивом української економіки. І зараз аграрії потребують допомоги, особливо у деокупованих та прифронтових регіонах.