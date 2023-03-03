Зачем "Укрзализныци" офис евроинтеграции

"Укрзалізниця" вчергове зазнає змін у менеджменті, колишній СЕО Олександр Камишін йде у відставку.

Перед новим керівником постають виклики збереження європейського вектору розвитку компанії, продовження боротьби з корупцією та впровадження прозорості і підзвітності діяльності компанії.

Збереження Камишіна, який очолить Офіс євроінтеграції Укрзалізниці на необхідній близькості до компанії, дозволить зберегти запущені ним зміни та зосередити його зусилля на підвищенні якості обслуговування та впровадженні європейських стандартів, в чому він виявився досить сильним.

"Укрзалізниця" забезпечує критично важливе сполучення між країнами ЄС та Україною. Сьогодні вона стикається не тільки зі значними викликами, пов'язаними із російським військовим вторгненням, а й необхідними процесами інтеграції в європейський ринок.

Інтеграція "Укрзалізниці" в загальноєвропейську транспортну систему — складний і багатоетапний процес, що потребує лібералізації ринку та значних інвестицій в інфраструктуру, рухомий склад та навчання персоналу.

Для роботи на європейському ринку необхідно відповідати стандартам Європейського Союзу (ЄС) та налагодити партнерські відносини з європейськими залізничними компаніями.

Крім того, законодавча база має бути адаптована до нормативних актів ЄС, наприклад, таких як Директива про безпеку на залізничному транспорті (2004/49/ЄС), щоб забезпечити безпеку та ефективність залізничної системи, Директива про правила встановлення тарифів на інфраструктуру та розподілення пропускної здатності (2001/14/ЄС) тощо.

Офіс європейської інтеграції Укрзалізниці в Європі є важливою частиною процесу інтеграції національного залізничного оператора до європейських ринків.

Він має стати центральним комунікаційним центром між "Укрзалізницею" та її європейськими партнерами, залізничними операторами, приватними перевізниками та регулюючими органами.

Створення Офісу європейської інтеграції має важливе значення для успіху компанії в цьому процесі, він надасть низку важливих переваг.

По-перше, допоможе компанії налагодити партнерські відносини з європейськими залізничними компаніями, відкриваючи нові бізнес-можливості та підвищуючи конкурентоспроможність компанії, що є важливим рушієм для успішної інтеграції компанії в європейський ринок.

По-друге, надаватиме "Укрзалізниці" технічну та юридичну підтримку, допомагаючи компанії забезпечувати імплементацію стандартів та нормативів вимогам ЄС.

По-третє, забезпечить ефективну комунікацію між "Укрзалізницею" та європейськими інституціями, зможе надавати технічну та юридичну допомогу "Укрзалізниці" у питаннях розвитку та інтеграції інфраструктури, залучення інвестицій, навчання персоналу та оновлення рухомого складу.

Україна має суттєві географічні передумови для розвитку свого транзитного потенціалу, особливо враховуючи попит на логістичні сполучення з країнами Європи.

"Укрзалізниця" є важливим гравцем у цьому потенційному зростанні експорту та збереження економіки, але виклики євроінтеграції повинні бути вирішені для підвищення якості, ефективності та конкурентоспроможності компанії в довгостроковій перспективі.

За своєчасних та належних інвестицій "Укрзалізниця" та ринок залізничних перевезень України можуть стати важливою ланкою економічного відновлення та фізичної відбудови зруйнованих війною регіонів країни.

Комплементарний (взаємодоповнювальний) підхід до розвитку залізниці, з урахуванням переваг як радянських, так і європейських стандартів, може забезпечити узгодженість транспортних ланцюжків і створити додаткові можливості для розвитку логістичних хабів та майбутнього довгострокового забезпечення глобальних вантажопотоків між Європою та Азією, ставши в майбутньому ключовим гравцем на транспортному ринку Східної Європи та важливою сполучною ланкою між Європою та Азією.