Продажа имущества агрессора: как не потерять контроль над активами россиян?

Поки Росія продовжує війну проти нашої держави, органи правопорядку України масово арештовують майно представників країн-агресорів.

Що відбувається з цим майном далі? Його передають за рішенням суду в управління АРМА. Якщо майно швидко псується, АРМА продає його на торгах.

Однак ці аукціони непрозорі і проводяться ледь не під грифом "таємно".

Перш за все, продаж на торгах в інтересах АРМА в основному відбувається через одну біржу – "Придніпров’я 2021". Не через інші, тим більше не через максимально транспарентну систему "Прозорро.Продажі".

Під час дискусій з керівництвом АРМА у 2022 році стало відомо, що вони нібито не проти цієї системи, однак репрезентанти цього державного підприємства не прийшли на початку того року з пропозицією провести торги. Як наслідок, АРМА обирало серед тих, хто подався. Такої абсурдної відповіді ми давно не чули.

Публічної репрезентації цього відбору як не було, так і не намічається. Хоча у високих кабінетах уряду готується документ, який нібито врегульовує зазначений момент. І знову – без обов’язковості системи "Прозорро.Продажі".

Кількість лотів довідатися не вдасться, бо діяльність цієї приватної біржі не підпадає під дію закону "Про доступ до публічної інформації". Однак проводяться ці торги не просто так, адже існують так звані комісійні збори.

Тепер про те, хто стоїть за провалом торгів і як співробітники АРМА саботують процес реалізації завдання, поставленого на початку літа 2022 року вищим керівництвом держави: швидко продати аміак через техногенні ризики.

Мова йде про російський аміак, що транспортувався з Тольятті до Одеси по аміакопроводу і був арештований на початку великої війни. Правоохоронці також "підхопили" білоруський калій, який ішов транзитом через Україну.

АРМА реалізовувала це майно через біржу "Придніпров’я 2021". Про неї – трохи нижче, адже в рамках проєкту Trap Aggressor я досліджую цю тематику. Однак спочатку про те, як АРМА провалила чотири з п'ятьох торгів на цій біржі.

Перед аукціоном потрібно інформувати про торги на сайті біржі. "Придніпров’я 2021" виставила новину про продаж лотів №29 "Аміак рідкий технічний" (147,8 млн грн), №37 "Калій хлористий" (83 млн грн), №38 "Калій хлористий" (131,8 млн грн), №41 "Посіви соняшника та кукурудзи" (майже 3 млн грн).

Однак наприкінці грудня 2022 року ви б не знайшли ці лоти на сайті біржі, адже через більшість браузерів туди "не пускало". Я зі своїх MacBook та iPhone не зміг зайти на сайт, допоки мені не підказали: потрібно встановити браузер Chrome. Це дозволило знайти і новину про проведення торгів, і їх результати.

Констатую факт: чотири з п’яти торгів не відбулися. Догралися, як-то кажуть, у керівництві АРМА. Тимчасом маловідомі біржі далі розпродають майно, гроші від якого в тому числі йдуть на підвищення обороноздатності країни.

Тепер про "Придніпров’я 2021". Її власником з часткою 70% значиться Віталій Гавриленко, зареєстрований в окупованій Любимівці Луганської області.

До 23 грудня 2021 року він був директором ТОВ "БК Яворницький". Серед його засновників – ТОВ "Житлобудтрест" (частка 50%). Цю фірму заснувало ТОВ "Алюр девелопмент" (частка 50%), яке пов'язують з Геннадієм Корбаном. Однак він заявив, що жодного стосунку до цієї товарної біржі не має.

Згодом знайшовся ще один збіг: "Придніпров’я 2021" та "БК Яворницький" працювали в одній будівлі. В ухвалі Господарського суду Запорізької області адресою ТОВ "Придніпров’я 2021" вказане Дніпро, проспект Яворницького, 22, поверх 6, кімната 36 (зараз у реєстрі зазначена інша юридична адреса). Юридична адреса ТОВ "БК Яворницький" – та сама, тільки кімната 640.

Отже, прозорістю під час продажу майна у 2022-2023 роках з боку АРМА і не пахло. Ба більше – їм підігравали власники товарної біржі.

Тепер про провал поставленого Офісом президента завдання для АРМА.

Після арешту аміаку і його передавання в управління агентству (фізично товар перебував на Одеському припортовому заводі) відбулася нарада в Офісі президента, де було вказано, що це об’єкт потенційної техногенної катастрофи. Його необхідно швидко продати, адже на Одещині живуть 2 млн громадян.

Проте цей аміак досі "продається". Частину з певним дисконтом вже реалізували, а іншу після низки скандалів ніяк не можуть передати в руки приватних компаній, які мають швидко вивезти цю хімічну речовину з ОПЗ.

Як експерти тимчасової слідчої комісії, створеної в грудні 2022 року, ми спробували дізнатися, скільки ще залишилося аміаку на ОПЗ. Відповідь: у середині березня – 15 тис тонн з 42 тис тонн.

Широкий загал, що розуміє про роль АРМА в системі влади, складно здивувати черговими реверансами. Рецепт простий: звільнити керівника АРМА Дмитра Жоравовича, обговорити кандидатуру нового глави відомства із західними партнерами (АРМА також розшукує вкрадене майно за кордоном), призначити його рішенням Кабміну, створити Reforms Support Team з експертами.

І не варто забувати, що торги варто перевести на "Прозорро.Продажі".

Потрібно говорити не лише про прізвища, а й про прозору та ефективну роботу державних інституцій. Система органів влади має функціонувати як єдиний організм. Наразі ж виглядає, що вони працюють, як лебідь, рак і щука.