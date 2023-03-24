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Какие меры по соблюдению санкций применяют в криптоиндустрии

Какие меры по соблюдению санкций применяют в криптоиндустрии

Есть ли способы предотвращения обхода международных санкций в криптовалютной индустрии? (укр)
Пятница, 24 марта 2023, 17:59
Чагри Пойраз
руководитель глобальной команды по санкциям криптобиржи Binance

Криптовалюта швидко набирає популярності у світі, але її переваги намагаються використати і в злочинних цілях.

Різниця в дотриманні санкцій криптобіржами та банками

Існує низка важливих відмінностей у дотриманні санкцій між банками та криптобіржами.

По-перше, криптовалютна індустрія абсолютно прозора і вся активність здійснюється завдяки публічним блокчейн-реєстрам, тому потрібні транзакції можна легко відстежувати.

Біткоїн-адреси є рядами латинських букв і цифр, які не містять відомостей про імена їх власників, створюючи в користувачів помилкове відчуття анонімності.

Проте запис транзакцій у мережі біткоїна відбувається без шифрування.

Багато залежить від того, як використовуються адреси та які сліди активностей залишилися в мережі. Наприклад, транзакції з біткоїн-адресою, розміщеною в підписі його власника в електронній пошті або на форумах, відстежити легко.

У банківському світі це неможливо, тому що транзакції приховані і для розкриття інформації потрібне рішення суду.

По-друге, вхідну криптовалютну транзакцію неможливо заблокувати просто так. Необхідно переконатися в правомірності дій клієнта, що він діє відповідно до правил використання платформи. Банки ж навіть помилково можуть заблокувати будь-які транзакції.

По-третє, великі криптокомпанії на кшталт Binance завжди співпрацюють з правоохоронними органами різних країн і не чекатимуть на повістки до суду або формального звернення за будь-яким правовим порядком.

Будь-яка підозріла активність, знайдена всередині, відразу стає доступною для розслідування. Наприклад, команда з розслідувань Binance з'ясувала, що за перші вісім місяців війни на підтримку російських військових угрупувань було зібрано понад 4 млн дол у криптовалюті.

Ці кошти можна відстежувати, але заморозити чи заблокувати дуже складно. Серед причин – діяльність нерегульованих або підсанкційних криптобірж, що не застосовують процедур KYC та AML для ідентифікації користувачів. До того ж більшість з них працюють у Росії, деякі – у Китаї та Індії.

За даними компаній Chainalysis, Elliptic, TRM Labs та відділу розслідувань Binance, головними бенефіціарами стали воєнізовані угруповання, які постачають боєприпаси та спорядження, військові підрядники і виробники зброї. Проти більшості з цих груп уже запроваджені міжнародні санкції.

Контроль транзакцій з тимчасово окупованих територій

Можливість використання даних неурядових організацій та аналітичних центрів, рекомендованих українською владою, допомагає в режимі реального часу стежити за зміною лінії фронту. Очевидно, що будь-який міжнародний банк не працюватиме в Луганську чи Донецьку.

Binance аналізує інформацію і вживає заходи, коли користувачі криптобіржі на будь-яких територіях змінюють дані української реєстрації на російську.

Це можна зробити завдяки багатьом комунікаційним інструментам, але, на жаль, немає можливості розповісти про це докладно з міркувань безпеки. У зв'язку з розмірами біржі кількість користувачів, які потрапляють у блокування через спроби порушити санкції, вимірюється тисячами.

Інструменти і нові технології для дотримання санкцій

Велика команда, яка займається винятково питаннями санкцій, розробила чимало продуктів для моніторингу та обробки даних. Основними інструментами є аналітичні платформи Elliptic Ltd., Сhainalysis, TRM Labs.

Робота глобальної команди з питань санкцій полягає не тільки в блокуванні користувачів, які є в санкційних списках, а і в ідентифікації людей, які займаються нелегальною фінансовою активністю і можуть там опинитися.

Це вдається робити також шляхом аналізу великих масивів даних та обміну розвідувальною інформацією з різними компаніями.

Моніторинг транзакцій є одним з найскладніших завдань у криптоіндустрії, оскільки кластери операцій стають доступними лише через певний час. У зв'язку з цим їх можна починати досліджувати лише постфактум.

Спільними зусиллями компанії можуть відстежувати підозрілі операції, використовуючи репозиторій. У ньому зберігається вся необхідна інформація і він постійно оновлюється. Це суттєво полегшує завдання моніторингу.

Система моніторингу транзакцій у режимі реального часу завжди ґрунтується на певному сценарії. При цьому враховуються ступінь ризику та небезпека певних сайтів з криптовалютними адресами для проведення цих операцій.

В Україні завжди був високий рівень прийняття криптовалюти. Країна залишається великим і важливим ринком для Binance навіть попри війну.

Компанія продовжуватиме надавати максимальну підтримку: від надання гуманітарної допомоги та реалізації освітніх ініціатив до впровадження нових продуктів та співпраці з українськими правоохоронними органами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
криптовалюта санкции
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