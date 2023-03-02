Какие цифровые услуги доступны для предпринимателей в Дії

Команда Мінцифри активно працює над впровадженням цифрових послуг для українського бізнесу.

Щоб підприємці мали більше часу на розвиток власної справи, замість того, щоб стояти в чергах чи ксерити документи.

Після початку повномасштабної війни робота бізнесу стала запорукою економічної стійкості України. Це те, без чого неможливо ефективно протистояти агресору.

Одне з головних завдань Мінцифри — перетворити Україну на країну підприємців та допомогти бізнесу ефективно працювати навіть в умовах війни.

Уже в перші тижні повномасштабного протистояння у Дії за програмою єПідтримка з’явилася можливість отримати 6500 грн допомоги від держави для людей, які через війну втратили роботу або власну справу.

Пізніше таку ж суму компенсації через Дію змогли оформлювати роботодавці, які влаштували на роботу ВПО. Для тих, хто втратив бізнес чи хоче створити новий, запрацювала урядова програма єРобота.

На порталі Дія українці можуть швидко та без зайвих паперів подати заявки на гранти для створення чи розвитку власної справи. Загалом за цей рік незламності ми запустили 49 сервісів на порталі та в застосунку Дія.

Зокрема в застосунку та на порталі Дія доступні послуги, які допоможуть продовжити діяльність бізнесу під час війни або запустити власну справу та підтримати економіку України.

Автоматична реєстрація ФОП та ТОВ

Україна – держава з найшвидшою реєстрацією бізнесу у світі. На порталі Дія можна автоматично зареєструвати ФОП, витративши всього 10 хвилин на заповнення заяви. А її обробка взагалі триває рекордні 2 секунди.

Також ви можете швидко зареєструвати ТОВ. Але слід пам’ятати, що ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов — реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом 1 робочого дня.

Ми прибрали людський чинник та зробили процес реєстрації бізнесу максимально зручним і швидким. Відкрити власну справу тепер можна без участі держреєстратора та навіть не виходячи з дому. Загалом на порталі відкрили вже понад 429 тисяч ФОП та понад 10 тисяч ТОВ.

Сплата податків у Дії

Завдяки застосунку Дія підприємці можуть сплатити податки просто у смартфоні. Процес максимально простий, швидкий та прозорий. Зробити це можна у кілька кліків навіть під час прогулянки чи ранкової кави.

Тож більше не потрібно стояти в чергах чи розбиратися з паперовими квитанціями. Скористатися послугою можуть ФОПи 1-3 групи на спрощеній системі оподаткування без найманих працівників.

єДекларація

На порталі Дія для підприємців працює послуга єДекларація. Вона заміняє одразу 374 види різних дозвільних документів. А це ліцензії, сертифікати, посвідчення, рішення, висновки або дозволи. Сервіс доступний на час воєнного часу та дозволяє безперебійно вести бізнес в умовах війни.

Раніше власнику звичайної кав’ярні доводилося збирати щонайменше 25 паперових документів у 6 держустановах, щоб запустити свій бізнес в роботу.

Весь процес тривав близько 75 днів. Тепер усе це можна зробити за 3 хвилини у своєму комп'ютері. єДекларацію оформили вже понад 6 тисяч підприємців.

єРобота

На порталі Дія власники бізнесу та майбутні підприємці можуть подати заяву про грантову програму від Уряду єРобота.

Це можливість отримати фінансову допомогу від держави, яку не потрібно повертати. На отриманий грант можна реалізувати бізнес-ідеї, відкрити власну справу чи вкласти кошти в розвиток активного бізнесу. На базі порталу Дія Уряд створив окремий сайт з детальним описом програми.

єРобота дозволяє податися на гранти за чотирма напрямами. За програмою "Своя Справа" підприємці можуть отримати до 250 тисяч гривень на розвиток малого бізнесу, який створить хоча б 1 робоче місце.

Програма "Новий рівень" створена для переробних підприємств. Це можливість отримати до 8 млн гривень на дороге обладнання чи збільшення виробничих потужностей, зокрема, для виробників меблів, будматеріалів чи ліній металообробки.

Програма грантів "Свій сад" допоможе облаштувати новий сад, ягідник чи виноградник площею від 1 до 25 га. Підприємці можуть отримати до 400 тисяч гривень за гектар.

Програма "Своя теплиця" — це можливість отримати до 7 млн гривень на розвиток тепличного господарства. Кошти можна витратити на створення тепличного комплексу, закупівлю посівних матеріалів чи технічного обладнання.

Довідка про доходи

На порталі Дія за кілька кліків можна отримати довідку про доходи з реєстрів податкової.

Це інструмент, який показує усі види офіційних доходів, з яких сплачені податки, за обраний період часу. Послугою скористалися уже понад 300 тисяч разів.

Будівельні онлайн-послуги

Будівельні онлайн-послуги на порталі Дія дозволяють почати будівництво чи ввести в експлуатацію нерухомість. Зараз доступні 15 сервісів. На порталі можна подати заяву, щоб отримати дозвіл на виконання будівельних робіт чи заповнити декларацію про готовність об'єкта до експлуатації.

Послуги працюють як для великих промислових об'єктів, так і для будівництва приватних будинків чи невеликих підприємств. Більшість сервісів автоматизовані, тож мінімізують людський фактор.

Цифровізація будівельної сфери має потужний антикорупційний ефект та допомагає підприємцям вести бізнес прозоро й ефективно.

Підприємства також можуть інтегрувати зручні сервіси Дії, щоб створити комфортні умови для клієнтів та спростити роботу працівникам. Бізнес може інтегрувати 4 сервіси Дії: Дія.Підпис, шеринг документів, Дія.QR та валідацію.

Дія.Підпис

Замість стосу паперів і ручки – одне кліпання очима. Революційна технологія Дія.Підпис дозволяє користувачам застосунку Дія швидко підписувати документи будь-де і будь-коли.

Це найзахищеніший електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди у застосунку. Одне кліпання очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і документ підписаний.

Дія.Підпис уже інтегрували популярні сервіси електронного документообігу. Зокрема, Вчасно, Документ.Онлайн та АСКОД онлайн.

Дія.Підпис може значно спростити життя не лише клієнтам, а й працівникам компанії. Так, наприклад, аптечний холдинг АНЦ інтегрував Дія.Підпис у свою систему роботи з персоналом.

Тепер співробітники аптеки можуть взяти відпустку онлайн. Більше не треба писати заяву від руки, їхати до центрального офісу та чекати в черзі, щоб віддати документ. Достатньо повідомити про дати відпустки в чатботі та підписати заяву Дія.Підписом.

Крім того, Дія.Підпис можна використовувати для авторизації на сайтах чи в застосунках. Його уже інтегрували провідні гравці ринку. Наприклад, популярні маркетплейси AUTO.RIA, DOM.RIA і Ria.com.

Загалом Дія.Підпис інтегрували понад 80 бізнесів.

Шеринг документів

Функція шерингу документів через Дію вже дозволила сотням бізнесів забути про ксерокси та сканери і отримувати цифрові копії документів клієнтів швидко та зручно одразу в систему компанії.

Шеринг через Дію активно інтегрують фінустанови. Наприклад, онлайн-шеринг використовують уже 15 банків. Зокрема, monobank, Sense Bank, А-Банк та Укргазбанк.

Завдяки цьому українці можуть дистанційно відкривати банківські картки. Більше не потрібно їхати у фінустанову, робити копії документів або навіть повертатися додому, якщо забули паспорт. Тепер достатньо всього 5 хвилин у застосунку банку.

З шерингом документів через Дію українці вже відкрили більше 2,5 млн банківських рахунків дистанційно.

Банки також використовують офлайн-шеринг документів для обслуговування у відділеннях, щоб отримувати копії документів від клієнтів у кілька кліків. Серед них: Юнекс Банк, Ідея Банк, Кредобанк та інші.

Українська компанія MOYO підключила онлайн-шеринг документів через Дію і тепер може приймати на роботу нових співробітників дистанційно.

Працівникам відділу кадрів більше не потрібно зустрічатися з кандидатом чи робити купу паперових копій для його працевлаштування. А новачок може влаштуватися на роботу повністю онлайн.

Крім того, пошерити документи через Дію можна при заселенні в готель, для вступу до університету чи в медзакладах для створення медкартки чи здачі аналізів, а також для страхування авта або життя.

Віднедавна завдяки шерингу документів через Дію можна швидко повернути евакуйоване авто. Для цього треба поділитися електронними копіями техпаспорта та посвідчення водія через Дію у застосунку Київ Цифровий.

Валідація документів

Валідація дає змогу бізнесу перевіряти дійсність цифрових документів у застосунку Дія, а також даних у них. Наприклад, прізвище й ім’я клієнта або ж його вік — для видачі онлайн-замовлень або категорій товару за віком. Цим сервісом уже користуються такі компанії, як Сільпо та Rozetka.

Дія.QR

Для власників малого та середнього бізнесу працює зручний функціонал Дія.QR. Це індивідуальний QR-код, з яким підприємці можуть отримувати цифрові копії документів клієнтів чи партнерів на свою електронну пошту.

Дія.QR не потребує технічної інтеграції. Його потрібно створити на порталі, роздрукувати та розмістити в офлайн-центрах надання послуг.

Так, наприклад, гостям готелю більше не доведеться заповнювати бланки та ксерити свої документи під час заселення. Достатньо буде лише відсканувати QR-код та передати копії своїх цифрових документів через Дію адміністрації готелю.

Так само Дія.QR можуть використовувати університети для отримання копій документів від абітурієнтів або ж коворкінги для оформлення договору оренди.

Дія.QR уже використовують такі готелі, як BURSA, RAYMOND, Швейцарський, коворкінги nat.coworking та Coworking Futura.