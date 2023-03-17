Кейс предпринимателя: как блокирование налоговых накладных уничтожает успешный бизнес

Після року виснажливого опору російським загарбникам зовсім неприємно вимушено обороняти виробниче підприємство від свавілля чиновників з податкових органів.

Когнітивний дисонанс викликають публічні заяви найвищих посадових осіб держави про необхідність мінімізувати роль держави в економіці та декларації перетворення України в комфортне середовищем для бізнесу в той час, коли податкове свавілля знищує національних успішних виробників.

Інноваційний бізнес в Україні: великі перспективи та корупційні ризики

В Україні та й у світі є близько 10 великих виробників, які виготовляють серійне електроопалення та електричні сушки рушників і їх комплектуючі мають стратегічне значення для подальшого розвитку цього ринку та навіть для національної економічної безпеки.

Донедавна у виробництві електроопалення та електричних сушок для рушників використовувалися виключно іноземні комплектуючі китайського та турецького походження.

В недалекому 2019 році у нас був вибір: розпочинати бізнес в Україні, чи мати власну справу у більш комфортному середовищі в іноземній юрисдикції.

Нехтуючи ризиками, молода команда ентузіастів започаткувала підприємство "Ерафлайм" і з власним потужним виробництвом.

Протягом трьох років наполегливої праці, ухвалення нестандартних рішень вдалося не лише створити якісну інноваційну продукцію з доданою вартістю, а й повністю витіснити з національного ринку комплектуючих до електроопалення китайських, турецьких та інших виробників.

Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, ми платники податку на прибуток. Оборот ТОВ "Ерафлайм" за 2021 рік становив 34 905 926 грн. За результатами річної звітності за 2021 рік сплачено до бюджету держави 689 443 грн податків, наразі працевлаштовано і отримують зарплату 34 особи, двоє з них особи з особливими потребами.

У 2022 році оборот підприємства склав 89 361 700 грн без ПДВ. Понад 8 млн грн — прибуток до оподаткування. У цьому році ми заплатили майже 1,5 млн грн податків.

Українській владі можна було не лише порадіти та всіляко підтримати новий перспективний бізнес, а й створити додаткові сприятливі умови для подальшої глобальної експансії національної продукції з доданою вартістю та захоплення світових ринків.

Так, як це робить іноземні уряди, наприклад, Тайвань, який всебічно підтримує власних виробників мікрочипів тощо.

Але оцінка успішного стартапу несподівано "прилетіла" у жовтні 2022 року у вигляді блокування податкових накладних, що загрожує знищенням бізнесу найближчим часом.

На сьогодні заблоковано 236 податкових накладних ТОВ "Ерафлайм" на загальну суму 29 мільйонів 225 тисяч 397 грн в т. ч. ПДВ – 4 мільйони 870 тисяч 899 грн.

Суми заблокованих податкових накладних помісячно

Успіхи, які не оцінили українські податківці

Будь-які спроби надати уточнення, роз’яснення щодо фінансово-господарських операцій підприємства ТОВ "Ерафлайм" та розблокувати податкові накладні не принесли жодного результату.

Так само, як і спроби оскаржити дії і рішення податкової служби. Свавілля продовжилося і податкові накладні блокувалися одна за одною.

До яких наслідків призвело втручання податкової у роботу нашого бізнесу судіть самі. Обсяги реалізації продукції до блокування податкових накладних у вересні 2022 року були на суму 23 285 142 грн, а сьогодні становлять – 1 765 836 грн, тобто в 20 разів скоротилося виробництво.

Тенденція спаду реалізації продукції після блокування податкових накладних в кінці 2022 року:

Жовтень 2022 – 21 899 700 грн (сума з ПДВ) – обсяги реалізації товарів.

Листопад 2022 – 16 818 003 грн (сума з ПДВ) – обсяги реалізації товарів .

Грудень 2022 - 7 809 446 грн (сума з ПДВ) – обсяги реалізації товарів.

Січень 2023 - 5 601 346 грн (сума з ПДВ) – обсяги реалізації товарів.

Лютий 2023 - 1 765 836 грн (сума з ПДВ) – обсяги реалізації товарів.

Втім, деякі наші колеги, які не витримали податково "тиску", радять піти іншим шляхом – в обмін на 2% щомісячних обороту підприємства розблокувати податкові накладні та без проблем працювати у майбутньому.

У ТОВ "Ерафлайм" залишилося ресурсу, щоб проіснувати ще місяць, а максимум два, якщо податкова не розблокує податкові накладні, інноваційний бізнес чекає ліквідація, а понад тридцяти людей – втрата роботи і, відповідно, засобів до існування в кризовий період.

Про успішний український стартап, який може ефективно конкурувати з світовими виробниками комплектуючих до електроопалення та електричних рушникосушок можна забути.

Замість висновків

Інноваційний бізнес не лише прагне вдосконалюватися, а й готовий надати вичерпні дані (до речі, які вже надали податковій) будь-яким контролюючим та наглядовим державним службам з метою отримання порад, рекомендацій, зауважень щодо ведення бухгалтерського обліку, здійснення фінансово-господарських операцій тощо.

Однак з чим точно не можна змиритися, що податкова перетворюється у офіційного рекетира, від якого доводиться оборонятися в той час, коли українські захисники тримають оборону від зовнішніх загарбників.

Підприємство вичерпало легальні можливості і тоне у податковому свавіллі блокування накладних, тому звертається до найвищих посадових осіб держави, відповідних інституцій втрутитися в ситуацію і врятувати перспективний український бізнес.