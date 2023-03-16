"Убийственные" цены на оружие в Украине

Те, що в США та країнах ЄС коштує, як вживаний Android, у нас продається за ціною нової версії іРhone в перші тижні після її виходу.

Мова йде, на жаль, про предмет першої необхідності під час повномасштабної війни — гвинтівку. Чому гвинтівку? Тому що це основний засіб і символ національного спротиву.

Це зброя не для полювання, з нею не походиш вулицями, сховавши в кишеню, в неї ціль одна — захист власного дому.

Але з такими цінами, як зараз, сильно ні дім, ні родину ви не відіб’єте, якщо раптом що.

Середня заробітня плата в Україні за 2022 рік — 13376 гривень. Середня ціна на більш-менш пристойну "арку" з набоями (американська напівавтоматична гвинтівка виробництва ArmaLite, — ЕП) — 60000 гривень.

Різниця цін на зброю в Україні та США

Середня зарплата в Сполучених Штатах — 2730 доларів. Середня ціна на ту ж модель гвинтівки — 500 доларів.

На жаль, до таких зарплат, як в США, нам йти дуже довго, але до прайсу на гвинтівки ми можемо прийти в цілком осяжному майбутньому.

По-перше, потрібно скасувати всі податки на зброю. Зараз при її імпорті потрібно заплатити в державний бюджет 34% від вартості товару. Все інше — це вже дохід магазину.

По-друге, варто ухвалити (нарешті) закон про зброю, який би відкрив ринок для нормальної конкуренції. Мова не тільки про імпорт, нам необхідно суттєво спростити і власне виробництво.

Але доти все регулюється постановами Верховної Ради 1992 року й наказами МВС, доки інвестицій у стрілецьку зброю тут не буде.

Правила виготовлення та обігу мають бути прописані у законі — документі, який має найвищу юридичну силу, аби всі гравці на ринку розуміли, що діють в правовому стабільному полі на рівних умовах.

До того ж, я впевнений, що від менших цін в першу чергу виграють самі магазини зброї. Менша ціна — більший попит.

Плюс, в Америці власники таких мереж заробляють майже весь дохід на продажі набоїв та аксесуарів. А також на обслуговуванні, ремонті та тирі.

Українці логічно і послідовно готувались до різних сценаріїв і можливих (або доволі вірогідних) наслідків цієї війни: на випадок відсутності світла — генератори, свічки, павербанки, на випадок ядерного удару — захисні костюми, маски з клапанами та запаси продуктів, на випадок відсутності тепло- та водопостачання — бутлі на балконі, спальні мішки та термобілизна.

До слова, всі генератори й павербанки держава своєчасно звільнила від оподаткування і максимально спростила їх ввезення.

Чому тоді від найбільшої і найглобальнішої небезпеки — загарбників на своїй землі та у своєму домі — немає запобіжників у вигляді карабіну з тисячою патронів під ліжком?

Карабіном, який виключно ваш, ви вмієте ним користуватись та у випадку чого можете використати за лічені хвилини, а не бігти у військову частину за радянським АК 1970 року.

Уявіть собі, що росіяни знають, що у нас озброєні десятки мільйонів українців. Це — не гірший захист від вторгнення, ніж членство в НАТО.

І це буде масовим явищем лише тоді, коли ціни на зброю стануть не як на предмети розкоші, а як на товари загального вжитку. Я за це буду боротись.

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Опубліковано з дозволу автора