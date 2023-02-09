Как бюджетники заказывают и оплачивают Starlink

З весни 2022 року громади, установи та бюджетні організації країни безоплатно отримують системи Starlink, щоб мати безперешкодний доступ до мережі.

Частина організацій купує їх за бюджетні кошти. За час великої війни на Prozorro прозвітували про замовлення 599 терміналів на понад 28 млн грн.

Найбільше їх придбали в Київській, Сумській, Дніпропетровській, Львівській і Полтавській областях. Лише один термінал – на Одещині для департаменту ЖКГ та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради.

Ціни на термінали коливалися від 13,4 тис грн до майже 70 тис грн і залежали від комплектації і дати замовлення (ціни впродовж року змінювалися). У дорожчих комплектах були роутери, маршрутизатори, кабелі та перехідники.

Оскільки форма придбання товарів, послуг та інших складових у закупівлях Starlink різна, виокремити середні та найбільші ціни на них важко. До того ж, близько третини замовників не публікували договорів і деталей угод.

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Значна частина замовлень на Київщині – це закупівля ПАТ "‎АБ ‎Укргазбанк" на 5,7 млн грн, яка передбачає поставку ста терміналів. Ще 60 Starlink на 2 млн грн замовив Сумський міськвиконком.Серед постачальників найбільше замовлення, на сто терміналів, отримало ТОВ "Томкас" від ‎Укргазбанку.

Договір на постачання 60 Starlink був підписаний між ФОПом Оленою Моїсеєнко і виконкомом Сумської міськради, на 40 терміналів – між ФОПом Олегом Півнем і департаментом освіти і науки виконкому Криворізької міськради.

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Чому бюджетники не можуть платити самостійно

Жоден Starlink, призначений для бюджетних установ, не був куплений у виробника. З 86 постачальників десять були товариствами, решта – ФОПами.

Причина – оплата здійснюється через особистий кабінет користувача з пристрою, на якому встановлений додаток Starlink. Зробити це можуть тільки приватні особи. Компанія знімає абонентську плату за допомогою білінгу – системи, яка автоматично списує кошти з рахунку у визначений період.

У випадку передавання терміналів на фронт абонплату забезпечують волонтери і військові. Бюджетні організації платити в такому режимі не можуть.

Як розв’язати проблему абонплати

Фахівці рекомендують або включати витрати на абонплату до договорів на закупівлю терміналів, або проводити для цього окремі закупівлі.

Юридична радниця TI Ukraine Анна Куц вважає, що закладання абонплати в суму закупівлі товару не суперечить закону "Про публічні закупівлі", якщо вартість послуг не перевищує вартості самих товарів.

Такий варіант підходить для Starlink, який коштує 700 дол за термінал з обладнанням. Щомісячна абонентська плата за послуги компанії з 1 січня 2023 року зросла для України до 75 дол. Так вчинили Запорізька та Донецька дирекції "Укрпошти", а також Управління поліції охорони в Львівській області.

Обидві дирекції замовили у ФОПа Миколи Мацака по п’ять терміналів і прописали їх підтримку протягом шести місяців як надання послуг. Загалом це коштувало кожній дирекції 353 тис грн. Вартість одного термінала – 52 тис грн.

Ціна для львівської поліції невідома. Управління замовило вісім терміналів та абонентські послуги на перший місяць. Загальна сума за договором – 300 тис грн. Крім того, ‎Укргазбанк у грудні замовив 100 Starlink у ТОВ "Томкас" і в договорі прописав абонплату на два місяці. Загалом це коштувало 5,7 млн грн.

"Укрпошта" замовила 30 Starlink у ФОПа Мар’яни Гаргат. У договорі прописали послуги з їх налаштування. Процедура проводилася як закупівля послуг, але, судячи з документів, 72% суми становила вартість терміналів.

Фахівець із закупівель Володимир Грищенко не вважає цю модель прийнятною. На його думку, абонплату навряд чи можна вважати послугою з постачання товарів. До таких послуг належать доставка, монтаж та налаштування.

Його висновок: найбільш логічним є варіант закупівлі Starlink та послуг з абонплати окремо. Умови закупівлі обладнання можуть передбачати механізм передавання доступу до кабінету користувача.

Чи замовляють абонплату як окрему послугу

Замовники використовували і таку модель. На Prozorro було опубліковано 11 процедур, які передбачали лише надання послуг, пов’язаних з налаштуванням і підтримкою терміналів Starlink. Судячи з пунктів, прописаних у контрактах чи описах закупівель, тільки три з них передбачали винятково абонплату.

Зокрема, Котелевська селищна рада на Полтавщині замовила абонплату як "дві послуги" на 8 тис грн через ФОП Олега Ларіонова.

КНП "Яготинська центральна міська лікарня" замовило ФОПу Олександру Кондратенку "послуги з щомісячного обслуговування" упродовж року. Загальна сума становила 38,4 тис грн, тобто по 3,2 тис грн на місяць.

Виконком Славутської міськради уклав з ФОПом Андрієм Мазуром договір про абонплату за користування Starlink на 31 тис грн. Імовірно, мається на увазі користування одним з трьох терміналів, які він придбав у цього ФОПа.

Як вирішують питання абонплати установи, які отримали термінали, але не передбачили кошти на обслуговування, невідомо. Імовірно, послуги оплачують за окремими договорами, як це зробив виконком Котелевської селищної ради. Він замовив два Starlink одному ФОПу, а річну абонплату – іншому.

Що робитимуть організації після закінчення оплаченого періоду? Якщо вони не зможуть змінити платника, то, імовірно, укладатимуть прямі угоди. У випадку проведення відкритих торгів у договорах треба прописати, що після завершення їх дії постачальник передає доступ до кабінету іншому користувачу.

Водночас не виключений варіант, що за якийсь час юридичні особи зможуть напряму купувати підписку в представництва Starlink в Україні.

Чи є альтернатива Starlink

Starlink – не єдина компанія у світі, яка дає доступ до супутникового інтернету.

З 1991 року працює північноамериканський оператор Iridium, послугами якого користується Пентагон. Його супутники розташовані на тій же висоті, що й апарати Starlink. До них підключаються супутникові телефони із сім-картками за допомогою ваучерів, що дозволяє дзвонити і користуватися інтернетом.

Телефони Iridium коштують 75-700 дол, ще 70 дол – місячна абонплата. Отримати сім-картку можна безкоштовно. З початку великої війни в Україні придбали 22 супутникові телефони Iridium та ваучери до них.

Два такі апарати із стартовими пакетами замовив виконавчий комітет Котелевської селищної ради, ще 20 – АТ "Укртранснафта". Обидва замовлення на загальну суму 3 млн грн отримало ТОВ "Саттранс-Україна".

Інші аналоги Starlink – британський стартап OneWeb та проєкт Kuiper Джеффа Безоса – поки що на стадії розгортання.

Крім того, безперервний доступ до інтернету під час відключень світла надають провайдери, які використовують оптичне волокно і мають альтернативні джерела живлення. Клієнтам достатньо заживити роутери не від мережі.

Матеріал підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS"