Почему бизнесу выгодно продавать государству через Prozorro во время войны

Під час війни малий та середній бізнес почав активно шукати додаткові канали для збуту своєї продукції.

Усі розуміють, що стабільність бізнесу допомагає нашій країні утримувати економіку.

Влада теж зацікавлена в підтримці постачальників. Це підтверджує ринок публічних закупівель Prozorro.

Від початку великої війни система публічних закупівель Prozorro не припиняла роботу, хоч і зазнала кардинальних змін.

Частина з них навіть відкрила нові перспективи для бізнесу. Ідеться про електронний каталог Prozorro market – інструмент для збуту товарів.

У жовтні 2022 року уряд ухвалив постанову №1178, яка зняла обмеження щодо максимальної суми закупівлі в каталогах. Це дозволило державним замовникам купувати товари в необмеженій кількості.З жовтня 2022 року по січень 2023 року у Prozorro market було укладено понад 6 тис договорів на 1,7 млрд грн.

Джерело: Prozorro

Prozorro market – це державний електронний каталог товарів, що працює за принципом інтернет-магазину. Каталог функціонує з 2016 року, однак саме зараз став незамінним інструментом для державних закупівель. Чому?

Через каталог можна купувати набагато швидше (три-вісім днів) і він не має обмежень за сумами очікуваної вартості. Закупівлі можуть проходити на кілька мільйонів, при цьому здійснюються всього кількома натисканнями. Це проста процедура без складних і тривалих етапів, властивих для тендерів.

Додаткові переваги Prozorro market

Раніше малий та середній бізнес міг вагатися, чи брати участь у тендерах на мільйонні суми. Стримували необхідність постійної підготовки тендерних пропозицій, часті оскарження, наявність іноді специфічних вимог до учасників.

У Prozorro market такого нема, участь у ньому набагато легша для постачальника. Наведу ще аргументи на користь цього інструменту.

Постачальник у Prozorro market один раз проходить безкоштовну кваліфікацію в категорію товарів, заводить на полицю свої пропозиції і чекає на замовлення. Він не витрачає ресурс на підготовку тендерної пропозиції.

Замовник теж не формує тендерну документацію, тому нема додаткових вимог до предмета закупівлі чи учасників. Діють стандартні кваліфікаційні вимоги.

Постачальник не витрачає кошти на рекламу чи просування своєї продукції, сплачує комісію тільки з укладеного договору із замовником – на відміну від тендерів, коли треба оплачувати кожну свою участь.

Тарифи в Prozorro market

Кваліфікація в каталоги і додавання товарів безплатна. Постачальник сплачує лише комісію від суми договору, укладеного із замовником. Розмір комісії визначений урядом.

Тарифи для учасників у Prozorro market Джерело: Prozorro

Які товари продають у Prozorro market

Ми спостерігаємо зростання попиту в каталогах. Серед найпопулярніших категорій товарів, які продають в електронному каталозі, – електроенергія, продукти харчування, пальне, одяг, комп’ютерна техніка, ліки, медобладнання.

Популярні категорії товарів у Prozorro market Джерело: Prozorro

Як продавати товари в Prozorro market

Учаснику потрібно зареєструватися на електронному майданчику Prozorro та пройти кваліфікацію в адміністраторів каталогів. Каталог товарів масового вжитку адмініструє ДУ "Професійні закупівлі", а фармацевтичну продукцію та медичне обладнання – ДП "Медичні закупівлі України".

Схема роботи учасників у Prozorro Market Джерело: Prozorro

Prozorro market набув особливої популярності в другому півріччі 2022 року. Віримо в Збройні сили України і в те, що 2023 рік стане для нас переможним. Тоді ми зможемо перейти до мирних закупівель, а тимчасом підтримуємо замовників та постачальників і робимо свій внесок у спільну Перемогу.