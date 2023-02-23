Как обезопасить инвестиции во время войны

В Верховній Раді зареєстрований проєкт закону №9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків.

Суть документу проста – він дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) здійснювати страхування інвестицій українських підприємств від ризиків, які можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Кабміну і Національному банку закон доручає у тримісячний строк запровадити необхідні нормативні акти для того, щоб він запрацював.

Чому цей крок дуже важливий і потрібний саме зараз? Ми розуміємо, що ніхто не стане інвестувати відчутні гроші у новий завод, в який завтра може прилетіти ворожі ракета або дрон.

Втім ми не можемо заморозити розвиток економіки до кінця війни. Бо інакше звідки брати робочі місця, податки, ресурси для оборони?

Україна – не перша країна, яка стикається з цією проблемою. І світ вже має механізм для її вирішення. Як свідчить міжнародний досвід, уряди багатьох країн забезпечують страхування інвестицій від воєнних ризиків через спеціалізовані установи.

Найвідоміша така установа - це Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA), яке є підрозділом Групи Світового банку.

Агентство сприяє прямим інвестиціям у країни, що розвиваються, страхучи інвесторів від некомерційних ризиків. До таких ризиків відносяться експропріація, війна або громадянські заворушення.

MIGA підтримує інвестиції в інфраструктуру, енергетику, телекомунікації та виробництво. Станом на 2021 рік її загальний страховий портфель складав приблизно $12,3 млрд у понад 160 країнах.

У США державне страхування інвестицій забезпечує Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC). До 2018 року вона називалась Корпорація закордонних приватних інвестицій (OPIC).

Це самоокупна державна агенція США, яка допомагає американським компаніям інвестувати в країни, що розвиваються.

OPIC була заснована в 1971 році. Її ключовою функцією було страхування політичних ризиків для американських інвесторів в країнах з підвищеними політичними ризиками.

За час свого існування OPIC підтримала понад $200 млрд інвестицій у понад чотирьох тисячах проєктів, сформував приблизно $76 млрд експорту США та підтримав понад 278 тисяч робочих місць в Америці.

Страхування інвестицій від воєнних ризиків доступне в багатьох інших країнах світу. Воно має місце у Великобританії, Японії, Німеччині, Франції, Канаді, Австралії, Ізраїлі тощо.

В цих країнах держустанови, що забезпечують страхування, як правило, пов’язані з міністерством фінансів або є спеціально створеними незалежними організаціями.

Окремо треба відзначити Ізраїль. Уряд цієї країни задекларував, що конфлікти не мають ставати на заваді економічному розвитку. Саме економіка допомагає успішно захищатися від ворогів. Тому Ізраїль зробив усе, щоб стати потужною економікою з розвиненими технологіями.

З 1947 року в цій країні функціонує програма Terrorism risk insurance programme. Ця програма підтримується урядом і призначена для надання страхового покриття збитків, понесених підприємствами та домогосподарствами внаслідок тероризму.

Програма діє на основі розподілу ризиків. Страхові компанії та уряд розподіляють суму збитків від терактів. Страхові пропонують страхування, а уряд забезпечує захист у формі перестрахування.

У разі збитків своїх клієнтів страхові компанії спочатку виплатять збиток. Але якщо він перевищує певний поріг, уряд втручається та забезпечує додаткове покриття.

Розмір відшкодування залежить від конкретних обставин та умов страхового полісу. Зазвичай, страхові поліси від ризиків, пов’язаних із тероризмом, покривають фізичні пошкодження майна та втрачений прибуток бізнесу. Компенсації можуть коливатися від кількох тисяч доларів до кількох мільйонів доларів.

Наприклад, компенсація для домогосподарства обмежена сумою 20 тис. євро. Втрати виробничої компанії можуть бути розраховані декількома способами.

Приміром сума компенсації може бути визначена на основі розрахунку зарплати робітників, які не працювали у зв’язку із страховим випадком.

Збитки можуть бути розраховані і на основі сплати ПДВ. Наприклад, визначається різниця між сплаченим ПДВ у місяці, коли відбулась страхова події та аналогічному періоді попереднього року. Тоді максимальна сума компенсації становить не більше 500 тис. євро.

Окрім забезпечення перестрахування, держава формує умови програми, включаючи суму компенсації та випадки, коли уряд надає додаткове покриття. Держава також несе відповідальність за ефективне функціонування програми.

У сфері страхування інвестицій від некомерційних ризиків вирішальну роль відіграють експортно-кредитні агентства (EКA). Наприклад, у всіх країнах великої сімки послуги страхування інвестицій надають саме ЕКА.

Основною метою EКA є підтримка експорту своїх країн шляхом зменшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням на іноземних ринках. Такі агентства пропонують страхове покриття за допомогою різноманітних інструментів. Таких як кредитне страхування, страхування політичних ризиків та інвестиційні гарантії.

Кредитне страхування - це захист від збитків, спричинених непогашенням позики. Страхування політичних ризиків - захист від збитків, спричинених діями уряду. Наприклад, експропріацією чи обмеженням конвертації валюти.

Інвестиційні гарантії - це угоди між EКA та інвестором, які надають гарантію платежу у випадку політичного ризику.

Вартість страхування залежить від багатьох факторів, серед яких розмір і характер інвестицій, бажане покриття, ступінь ризику. Загалом вартість страхування інвестицій від воєнних ризиків зазвичай вказується у відсотках від суми інвестицій. Вона коливається від 0,5% до 5%.

Сьогодні іноземні інвестори можуть скористатись послугою страхування інвестицій від воєнних ризиків за підтримки MIGA. Умови передбачають отримання до 90% відшкодування своїх потенційних збитків, які були отримані внаслідок військових дій.

Між Мінекономіки України та МIGA досягнута домовленість про пілотний проєкт обсягом $30 млн. В 2023 році планується реалізувати аналогічних проєктів вартістю $1 млрд.

Аналогічні домовленості є і з DFC, хоч ця структура зазвичай підтримує лише американських інвесторів. Наразі корпорація повідомила про готовність страхувати іноземні інвестиції в Україну.

Це дуже хорошо, але є одна велика проблема. Внутрішній інвестор, в порівнянні з іноземним, опиняється в нерівних умовах. Українська компанія не може скористатись вищенаведеним механізмом страхування власних інвестицій від воєнних ризиків.

У нас теж є ЕКА, Але воно до цього часу не мало права згідно закону надавати послуги страхування інвестицій в Україні. Відповідно до закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", ЕКА здійснює страхування інвестицій виключно з України (тобто - експорт).

Це заважає українським підприємцям користуватись кредитними коштами. Така ситуація була притаманна українському економічному ландшафту і до повномасштабного вторгнення.

За даними Держслужби статистики, у 2021 році 69% всіх капітальних інвестицій в Україні були здійснені за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Тому запропонований документ – це довгоочікувана ініціатива, яка дозволить покращити ситуацію. Зареєстрований законопроєкт є складовою плану відновлення переробної промисловості.

Після його прийняття і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутись безпосередньо в ЕКА, або в один з банків чи страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, і оформити страховку.

Приблизно так сьогодні працює механізм страхування експортних контрактів, який здійснює ЕКА.

Покривати ризики ЕКА зможе, використовуючи власний статутний капітал, який на сьогодні складає біля 2 млрд грн. Або залучатиме міжнародних перестрахувальників, як це роблять інші ЕКА в розвинутих країнах.

Наявність механізму страхування інвестицій дозволить активізувати інвестиційну діяльність, зокрема це відкриє можливості для банківського фінансування, яке по суті на сьогодні фактично не використовується для фінансування проєктів у сфері виробництва.