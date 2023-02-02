Импорт электроэнергии или генератор: как крупному бизнесу быть энергонезависимым

Кризові ситуації в бізнесі мають кілька основних шляхів вирішення: або компанія припиняє існування чи змінює тип діяльності, або знаходить креативні рішення, які дозволяють продовжити функціонування в тому ж форматі.

Бізнес з початку війни зіштовхнувся з безліччю неочікуваних проблем: переїзди, втрата обладнання, зміна ринків збуту.

Однією з проблем стали відключення електроенергії, зумовлені атаками ворога на енергетичну інфраструктуру і потребою балансувати енергосистему.

Менші бізнеси почали використовувати генератори, у більших гравців ситуація складніша.

На початку січня уряд анонсував можливість здійснення імпорту електроенергії.

Для цього він ухвалив постанову та створив умови для постачання споживачам імпортованої електричної енергії на ринкових умовах.

Як придбати електроенергію з країн ЄС

Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС становить 600 МВт на годину. Наразі Україна може імпортувати електроенергію зі Словаччини. Розглядається можливість збільшення переліку країн.

Щоб придбати імпортовану електроенергію, клієнтам необхідно звернутися до постачальника, який проконсультує і допоможе вирішити організаційні питання.

Як тільки уряд анонсував таку можливість, українські постачальники одразу почали досліджувати це питання і вже знають, як це робити.

Хто може купувати імпортовану електроенергію

Купувати можуть всі, а от щодо використання є нюанси. Треба враховувати, що є певні передумови, які дозволяють клієнтам скористатися такою можливістю. Одним з ключових питань є технічна можливість виключити об'єкт з переліку тих, кого відключають за графіком планових відключень.

Це питання постачальник має узгодити з ОСР (оператором системи розподілу), оскільки треба розуміти, чи є технічна можливість не відключати клієнта.

Якщо, наприклад, він є субабонентом і основний споживач підпадає під відключення, то технічно реалізувати цей процес буде неможливо.

У клієнта має бути встановлена автоматизована система комерційного обліку електроенергії АСКОЕ, а розрахунок повинен відбуватися за групою А, тобто має вестися погодинний обсяг споживання.

Крім того, клієнт повинен мати можливість сплачувати за імпортовану електроенергію. Враховуючи її вартість за кордоном та витрати на транспортування, вона коштує дорожче.

Ціна імпортованої електроенергії і яким бізнесам вигідно її купувати

Ціна на імпортовану електроенергію відчутно вища за придбану в Україні. Це пояснюється низкою факторів, які впливають на її формування.

По-перше, вартість електроенергії за кордоном вища, ніж в Україні.

По-друге, додаються витрати на транспортування в межах країни, де купується електроенергія, на перетин кордону і транспортування на території України.

Орієнтовно ціна може становити понад 12 грн за кВт-год.

Малому бізнесу купувати імпортовану електроенергію буде не так вигідно, як великим підприємствам, особливо тим, які мають безперервне виробництво. Якщо ж порівняти вартість генераторної та імпортованої електроенергії, то імпортована коштуватиме менше.

За різними розрахунками, електроенергія від генератора коштує понад 20 грн за кВт-год. Тому треба дивитися на обсяги споживання і визначати, яке рішення для конкретного бізнесу фінансово обґрунтоване.

Чи дозволить купівля імпортованої електроенергії уникнути відключень

Не зовсім. Постачальники, які таке обіцяють, вводять клієнтів в оману. Клієнти, які купують імпортовану електрику, отримують можливість уникати відключень, але лише тих, що відбуваються за графіками, тобто стабілізаційних.

У разі аварійних відключень, які необхідні для запобігання системній аварії в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС), електропостачання клієнтам, які використовують імпортовану електроенергію, може бути також припинене.

Ухвалений механізм імпорту електроенергії з ЄС сприятиме посиленню енергетичної безпеки України, дозволить бізнесам продовжити виробляти продукцію і працювати на підтримку економічного фронту країни.