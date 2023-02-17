Почему новая налоговая реформа называется антикоррупционной

Офіс президента, Мінекономіки та народні депутати працюють над проєктом антикорупційної податкової реформи, яка має прибрати всі основні схеми з оптимізації сплати податків, що використовуються в країні.

Схема 1

Найпоширеніша схема оптимізації податків – виплата заробітних плат і виведення дивідендів через ФОП третьої групи.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Тому що ефективні витрати на виплату зарплати через третю групу становлять близько 7%. 5% – це податок ФОПів плюс алокація ЄСВ, банківські витрати й утримання ФОПа. У підсумку в середньому витрати становлять 7%.

Якщо ми вводимо справжню вартість готівки, яка обмежує її зняття для виплати зарплат, і доступ податкової до банківських рахунків, які не дадуть змоги просто "розкидати" гроші по картках, то вартість цієї схеми зросте до 9%.

Те, що пропонує антикорупційна реформа, передбачає білу зарплату під 13%: 10% ПДФО і 3% військовий збір. Різниця зі схемою – лише 4% для роботодавця. Зате він отримає законні, абсолютні білі гроші. Ніхто не буде заради 4% йти на порушення закону і відмовлятися від білих доходів.

Вирішити проблему також допоможе обмеження на виведення готівки з бізнес-рахунку ФОПа на особистий рахунок.

Схема 2

Виведення дивідендів через схемне страхування.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Ця схема коштує 8-9%. Якщо в нас буде справжня ціна зняття готівки, вона коштуватиме 10-11%. При цьому білі дивіденди можна отримати під 10%. Тому жодного сенсу займатися такою схемою не буде.

Схема 3

Придбання фіктивного податкового кредиту через придбання перевернутих "скрутниками" товарів та послуг. Орієнтовна вартість схеми – 10-13%. Дозволяє оптимізувати ПДВ в розмірі 16,6% та отримати готівку для виплати заробітної плати без податків або виведення прибутку.

Джерелом податкового кредиту є весь набір товарів, який продається населенню за готівку: від палива до продуктів харчування. Потім використовуються документи щодо продукту, проданого за готівку.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Зараз вартість таких послуг становить 10-13% залежно від чистоти податкового кредиту і товарних позицій, які використовуються. Якщо ПДВ буде 10%, це означатиме, що податковий кредит у товарі становить 9,1%.

Собівартість формування схеми податкового кредиту – не менше 7-8%, а з урахуванням додаткового податку на готівку може зрости до 9%. Відповідно, після проведення реформи не буде жодного сенсу застосовувати схему.

Ба більше, є яскраве підтвердження цієї тези: зниження ПДВ на бензин і дизельне пальне. Саме вони були ключовою складовою для подальших переворотів у формуванні схемного податкового кредиту.

Коли ж ПДВ був знижений до 7%, цей продукт став нецікавим як сировина для таких операцій, тому що податковий кредит став не 20%, а 7%.

У підсумку попит на документи від постачальників пального впав мінімум у десять разів. Це яскраве підтвердження того, як зниження ставки до рівня близько 10% вбиває мотивацію цим займатися.

Схема 4

Використання нерезидентів у низькоподаткових зонах під час експортно-імпортних операцій для виведення маржі. Особливо часто таким чином працюють експортери аграрної продукції, хімії, металургійної продукції.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Найчастіше для таких операцій використовується Швейцарія, яка в середньому пропонує податкову ставку близько 10%. Іноді використовують східноєвропейські країни з податковою ставкою 10% або Кіпр, де ставка 12,5%.

Коли з початком реформи ми запропонуємо 10-відсоткову ставку податку на прибуток, необхідність використовувати нерезидентів для експортно-імпортних операцій відпаде. Так сталося з Болгарією, де багато підприємців захотіли зареєструвати бізнес у зв'язку із зниженням рівня податку на прибуток.

Схема 5

Виготовлення контрафактних безакцизних товарів, цигарок, лікеро-горілчаних виробів і пального для їх реалізації за готівку з метою уникнення сплати акцизу і ПДВ.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Ця схема може функціонувати, якщо в кінці ланцюжка є вихід у готівку. Якщо йде повністю безготівковий рух товару, уникнути сплати акцизу неможливо. Суттю цієї схеми є необліковане виробництво продукту і його продаж за готівку без обліку або з обліком, але з обнуленням даних касових апаратів.

Ефективний спосіб прикриття схеми – заборона продажу підакцизних товарів за готівку, щоб їх можна було купувати тільки шляхом карткової оплати. Схожий досвід був у перші місяці війни, коли пальне продавали тільки за картками на пальне, які поповнювалися безготівковим способом.

Ще один важливий компонент – електронна акцизна марка.

Утім, такі заходи мають бути пов'язані з посиленням роботи поліції. Потрібні спільні рейди, до яких повинен підключитися весь силовий блок.

Якщо в якомусь районі міста знаходять кіоски, які торгують за готівку, відповідний начальник райвідділу відразу ж пише заяву про звільнення. Потрібно зобов'язати всю вертикаль працювати і робити точкові перевірки.

Схема 6

Дроблення великими торговими компаніями своєї діяльності на велику кількість дрібних ФОПів другої групи для уникнення сплати всіх податків.

Чому це буде не вигідно після проведення реформи

Робота ФОПів другої групи – це робота без сплати будь-яких податків.

Пропозиція пільгової податкової системи змусить керівників багатьох компаній замислитися: залишатися в тіні без податків чи платити дуже помірні податки.

Запропоноване податкове навантаження для торгових компаній буде мінімальним, бо в торгових компаній невисока маржа. ПДВ у них мінімальний – 10% від доданої вартості. Прибуток у них мінімальний – 10%.

Це невеликі прибутки, але у великому обороті.

Зниження податків поставить перед власниками великих мереж питання, навіщо цим займатися. Навіщо утримувати другу бухгалтерію, другу касу, інкасацію, нести ризики втрат, якщо можна вбудувати білу компанію.

Висновки

Антикорупційна податкова реформа запроваджує податкові ставки, які дуже конкурентні та близькі до собівартості придбання послуг з оптимізації податків.

Крім того, реформа сильно здорожує виконання будь-яких оптимізаційних послуг, тому що ми додатково оподатковуємо і частково забороняємо готівкові операції, необхідні для роботи цих схем.