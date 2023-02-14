Дії 3 года. Как Украина получила место в мировой истории цифровизации?

Три роки тому в Україні з’явилась Дія. Застосунок, який закохав у цифровізацію мільйони українців, а тепер закохує світ.

Дія – це автоматичні послуги без чиновників, відкриття рахунку в банку за 5 хвилин, документи, які завжди у смартфоні. Ми вже звикли, що найпопулярніші держпослуги можна отримати в кілька кліків, без черг та хабарів.

Тільки три роки тому Україна починала свій шлях цифровізації. У нас було чітке бачення, потужна команда та підтримка Президента. За цей час нам вдалося пройти той шлях трансформації, який деякі країни проходили 20 років.

Найпопулярніші послуги в Дії

Сьогодні Дія – це застосунок, яким користуються 18,7 млн українців і який повністю змінив уявлення про взаємодію держави і громадян. За 3 роки у застосунку ми запустили 14 цифрових документів та понад 25 послуг.

У нашої команди є дашборди, де зручно відстежувати, скільки людей скористалося послугою. Це зручний інструмент, завдяки якому можна проаналізувати, наскільки затребуваний сервіс і чи задоволені користувачі отриманням послуги в Дії.

Найбільш популярні – цифрові документи. Україна стала першою країною у світі, в якій цифровий паспорт має таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог.

Загалом у Дії українці використовують 4,7 млн ID-карток, 12,2 млн закордонних паспортів та 6,6 млн водійських посвідчень у застосунку.

Ми четверті в Європі, хто має цифрові водійські права. Водії можуть сплатити штрафи у кілька кліків або пошерити авто родичу чи знайомому, щоб техпаспорт з’явився в Дії.

За весь час у Дії сплатили штрафи на понад 400 млн гривень та пошерили авто понад 100 тисяч разів.

Серед найпополярніших послуг для підприємців – реєстрація ФОП та ТОВ на порталі Дія. Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі. За 10 хвилин з цифровим паспортом та підписом в Дії можна стати підприємцем – відкрити ФОП, не виходячи з дому.

В автоматичному режимі – реєстрація заявки триває всього 2 секунди. Послуга, яка досі вражає людей в Україні і за кордоном. За весь час роботи послуги АвтоФОП через Дію українці відкрили понад 260 тисяч ФОПів.

Ми змінили уявлення про виплати від держави, коли запустили єПідтримку. Подібних послуг для державних виплат немає в жодній країні світу, тому повністю розробили власне рішення. За пів року трансформували та значно розширили цю послугу.

З виплат 1000 грн за вакцинацію від COVID-19 – вона перетворилась на універсальну систему для зручних та швидких державних виплат.

Наприклад, 6500 грн для людей, що втратили роботу через війну чи для тих, чий бізнес постраждав через бойові дії. І це ще не всі можливості єПідтримки. Цього року анонсуємо нові сервіси. Крім того, ми додали можливість оформити виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Війна поставила нові виклики. Тому пріоритети Мінцифри змінилися. У перші тижні після повномасштабного вторгнення запустили єДокумент – спеціальний документ на час воєнного стану.

Далі – комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб. Один з найбільш актуальних сервісів. 1,4 мільйона людей подали заявки на отримання довідки та грошової допомоги ВПО через Дію.

А чатбот єВорог став потужним інструментом народної розвідки. Понад 455 тисяч людей передали інформацію про окупантів та колаборантів.

Через Дію можна подати заяву про пошкоджене майно. Вже отримали понад 325 тисяч заявок через застосунок та портал. А також запустили програму доступного кредитування єОселя.

Близько 800 українців отримали кредити на житло, загальна сума яких становить більше 1 млрд гривень для військових, медиків, педагогів та науковців.

Ще одним важливим інструментом для підтримки армії й економіки країні стали військові облігації в Дії. За чотири місяці роботи послуги українці придбали понад 347 тисяч облігацій на 346 млн гривень.

Компоненти цифрової держави

Щоб отримати послугу в Дії, людині потрібно зробити всього кілька кліків. Це тільки вершина айсберга. "Під водою" залишаються багато процесів, непомітних користувачеві, – реінжиніринг послуг, прийняття законів, доопрацювання реєстрів.

Цифрова держава – це про обмін даними між реєстрами. Бігати повинні дані, а не люди. Кожен державний орган за згодою людини має забирати дані з держреєстру. Чим більше обмінів ми налаштовуємо і змінюємо ці процеси, тим більше непотрібних послуг та довідок зникають.

Загалом є три головні компоненти, які пов'язують державу та громадянина і дозволяють їм взаємодіяти на відстані. Це – обмін даними між реєстрами, можливість ідентифікувати громадян, рівний доступ до цифрових послуг.

В Україні є 350 державних реєстрів, які створювалися в різний час, з різними технологіями та за різними законами. Більшість з них були застарілими та не могли обмінюватися даними в режимі реального часу. Деякі просто були у вигляді Excel-таблиці.

За три роки роботи ми відцифрували реєстри й наповнили їх якісними даними. Оскільки це основа будь-якої онлайн-послуги. Ухвалили закон, що передбачає ведення державних реєстрів тільки в електронній формі та створює функціонування реєстрів.

Створили платформи для розгортання реєстрів – це інноваційне рішенням на базі open source компонентів. Вона дозволить органам влади створювати нові реєстри різного рівня складності за допомогою простих інструментів.

Швидко та зручно. Ми вже протестували платформу та скоро будемо запускати її для всіх органів. А ще вона дозволить зекономити мільйони коштів, які витрачають з державного бюджету на створення на адміністрування реєстрів.

Важливим компонентом цифрової держави є система "Трембіта", завдяки якій реєстри обмінюються даними. Це аналог естонського продукту X-Road, який ми адаптували.

Саме завдяки "Трембіті" ви можете отримувати послуги непомітно. До речі, за три роки роботи системи здійснили 2 млрд обмінів між держреєстрами. А це мільйони отриманих онлайн-послуг.

Згодом "Трембіта" дозволить реалізувати в Дії сповіщення, коли хтось переглядає ваші особисті дані в державних реєстрах. Подібний кейс, але з пуш-сповіщеннями про перегляд кредитної історії, вже доступний в застосунку.

Краще зрозуміти, як працює цифрова трансформація, можна на прикладі послуги єОселя. Щоб подати заяву про участь у програмі, необхідні дані з 11 реєстрів. Це понад 300 полів, які потрібно заповнити.

Перед цим потрібно зібрати купу довідок в різних установах, витратити час на поїздки в банк і заповнити близько десятка заяв. Сервіс у Дії повністю змінює уявлення про отримання іпотеки.

Раніше для цього потрібно було ходити в банки, комунікувати з працівниками, збирати документи. Весь процес скоротився до кількох кліків. І це лише один кейс.

Безпека Дії і мільйони гривень для етичних хакерів

Дія не зберігає персональні дані. Постійно це повторюємо. Ми створювали застосунок в 2019-2020 роках уже під час війни.

Аналізували і прогнозували можливі кібератаки і загрози. Тому підходили до архітектури Дії, враховуючи всі можливі ризики. І зараз можу сказати, що вона побудована ідеально для воєнного часу.

Безпека користувачів Дії – наш топпріоритет. Два рази ми проводили програму Bug Bounty, в якій етичні хакери тестували застосунок і за винагороду в 1 млн гривень шукали вразливості. Це були краш-тести Дії, під час яких не виявили жодних критичних вразливостей.

Як цифровізація стала поп-культурою

Перше, що запитують в інших країнах про Дію: як вдалося зробити застосунок популярним? Дія – це чітко вибудовані процеси, проста взаємодія і зручність.

Застосунок, який допомагає кожній людині. Українці пишаються Дією, розповідають про неї за кордоном, вчать своїх бабусь користуватися застосунком. Про Дію жартують стендапери, знімають тік-токи, її обговорюють в твіттері.

Саме завдяки Дії сама ідея цифровізації стала поп-культурою в Україні. І це вплинуло не тільки на життя громадян, але і змінило культуру всередині держави.

Якщо раніше міністри з обережністю ставилися до Дії, то зараз думають, як зробити послугу спершу цифровою, а потім вивести в офлайн. Це повна зміна філософії роботи уряду.

Найважливіший результат роботи 3 років – створення нової технологічної культури в державі. Тепер кожна послуга проєктується за підходом digital first – спершу онлайн, а вже потім за потреби з'являється офлайн.

Українці вже звикли до того, що всі найпопулярніші послуги можна отримати в Дії, і чекають на появу нових сервісів в застосунку, а не офлайн. Це ще одне підтвердження, що далі нас чекає швидше та зручніше майбутнє.

Майже 8 тисяч партнерів вже інтегрували сервіси Дії. В кілька кліків ви можете поділитися копіями цифрових документів при відкритті рахунку в банку, заселенні в готель, під час вступу до університету чи коли хочете забрати евакуювати авто.

Якщо говорити в цифрах, то за весь час українці понад 10 млн разів пошерили копії документів через Дію. А це – відсутність сканувань документів, довгих заповнень і помилок в документах.

Експорт Дії – перший кейс в Естонії

За три роки роботи Дії ми запатентували місце у світовій історії цифровізації. Тепер не лише Україна переймає досвід країн, а й ділиться власним. Уже маємо перший кейс експорту Дії.

Найбільш діджиталізована країна – Естонія – разом з нашою командою створила державний застосунок mRiik на базі нашої Дії. Ми поділилися кодом, архітектурою, підходом до дизайну.

Зараз естонський застосунок працює в тестовому режимі і незабаром буде доступний для кожного естонця.

Експорт Дії – це елемент дипломатії. Естонія – одна з країн, які найбільше допомагають Україні під час повномасштабної війни. Тому, звичайно, що ми ділимося власним досвідом і вибудовуємо модель відносин win-win.

Потім органічно починають звертатися й інші країни. Дія – це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, репутація, розвиток політичного впливу.

Зараз ми комунікуємо більше ніж з п'ятьма країнами щодо впровадження Дії. Це країни Європи, Азії та Африки, яким цікавий наш досвід.

Що далі?

Експорт Дії – це не головний фокус нашої роботи. Ми зосереджені на розвитку Дії в Україні. За 3 роки ми відцифрували найпопулярніші і наймасовіші держсервіси, які необхідні людям від народження і протягом усього життя.

До 2024 року плануємо відцифрувати 100% всіх державних послуг. При цьому не просто перевести всі послуги в онлайн, але і зробити їх реінжиніринг та "вбити" всі непотрібні довідки.

Поступово Дія стає superapp – єдиним вікном комунікації з державою. Універсальним застосунком, де можна отримати всі державні послуги та сервіси.