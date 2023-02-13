Онлайн-бизнес во время войны: не только устоять, но и расти

Онлайн-бізнес залишається одним із найбільш перспективних напрямів, адже його запуск потребує порівняно менше ресурсів, ніж, скажімо, кав’ярня чи магазин офлайн.

Тим не менше, в умовах регулярних блекаутів та загального економічного спаду важливо підтримувати стабільний рівень онлайн-продажів, а для цього — розширювати базу клієнтів. Як це зробити та розвиватися навіть за таких несприятливих обставин?

Підприємництво є привабливим варіантом зайнятості для українців. Починаючи з 2023 року кількість новостворених ФОПів почала зростати: близько 4 тисяч щотижня в січні відповідно до 2,5 тисяч у грудні 2022-го.

Наважитися на роботу на себе спонукають і часті скорочення найманих працівників на ринку праці.

Зростання інтересу до підприємництва ми спостерігаємо і на своїй платформі. Найбільше нових бізнес-користувачів на OLX — із західних регіонів: Львівщини, Рівненщини, Вінниччини та Полтавщини.

У п’ятірку лідерів увійшли також Київська і Полтавська області. Зрозуміло, що в умовах зростання конкуренції важливо навчитися будувати міцні та надійні стосунки з клієнтами та аналізувати потреби покупців, щоб впевнено розширювати аудиторію.

Як будувати позитивний клієнтський досвід

В онлайн-бізнесі важливо не лише надавати якісний товар чи послугу, а й відрізнятися серед чималої кількості конкурентів, які пропонують схожий продукт. Для цього важливо будувати стосунки зі своїм покупцем на довірі та щирості.

Так, наступного разу людина згадає про вас, коли знову замислиться про покупки, адже знатиме, що отримає бездоганний сервіс, лояльне ставлення та якісний товар, ба більше — приємні "плюшки" від свідомого бізнесу.

Зауважу, перша точка дотику з вашим майбутнім постійним покупцем — це грамотно складене онлайн-оголошення.

Тож якісні фото, які відповідають реальному вигляду, чіткі та детальні характеристики та швидкість і легкість комунікації в чаті чи телефоном — козирі, які з перших хвилин привернуть увагу та сприятимуть побудові довіри до продавця.

Великі онлайн-платформи з продажу часто пропонують допомогу та підказки підприємцям, щоб тим було легше розвивати власну справу на їх майданчику.

Скажімо, якщо ви продаєте на OLX, то можете навчатися в безкоштовній бізнес-школі онлайн, де експерти компанії в ролі спікерів розкривають всі можливості платформи. Зокрема, створення особистого інтернет-магазину на платформі, лайфхаки для початківців і опції для тих, хто — навпаки — планує масштабувати діяльність.

Також для того, щоб вирізнятися серед конкурентів, важливо подбати про побудову унікальної торговельної пропозиції, яка виділить товар чи послугу на тлі інших.

Для цього потрібно зрозуміти, для кого підходить ваш продукт, які ваші сильні сторони у порівнянні з іншими схожими гравцями ринку (походження чи унікальні складові товару, ціна, обмін, безкоштовне повернення, доставка тощо).

Відповідно до цих характеристик можна формувати свою пропозицію та використовувати її в оголошеннях та рекламних активностях.

Підтримувати лояльність тих людей, які одного разу вже довірилися вам та зробили покупку можна різними способами. Звісно ж, найкраще вони працюють у комплексі.

Наведу приклади кількох інструментів, які сприятимуть розширенню бази постійних клієнтів:

іменні дисконтні картки різних рівнів і з різним відсотком знижки;

бонуси та подарунки за повторну покупку;

системи кешбеку;

кооперування та партнерські програми – об’єднання кількох бізнесів в одну програму лояльності;

персоналізація та характерний для вашого бренду стиль комунікації;

гнучкість до потреб і запитів клієнта.

Залучення нових клієнтів

Окрім органічних способів залучення клієнтів, як-от публікація оголошень та сарафанне радіо, динамічному розширенню аудиторії сприятиме продумана інтернет-реклама в Google, соцмережах і на онлайн-майданчиках, де ви розміщуєте свої товари чи послуги.

Скажімо, якщо ви оформлюєте свій продукт на окремій бізнес-сторінці, то маєте просту, однак ефективну альтернативу власному сайту разом з ексклюзивною адресою, використанням її як цільової сторінки для реклами в інтернеті та подальшою видачею в Google в результатах пошуку цільових користувачів.

Якщо говорити про просування в пошукових системах та соцмережах, то насамперед розмістіть там інформацію про свій бізнес і товари. Так ви розширите канали комунікації і, відповідно, зможете охопити більшу аудиторію. Зокрема, за допомогою цільового таргету.

А от просувати свій бізнес на онлайн-майданчиках в дечому навіть вигідніше, адже ритейл-платформи часто пропонують пакетні послуги для реклами Інтернет-магазинів і окремих товарів. Серед них, скажімо, рекламні банери чи таргетинг на найбільш релевантну групу покупців.

Якщо не впевнені, який вид просування обрати, на спеціалізованих майданчиках часто вас можуть проконсультувати онлайн-менеджери.

А на OLX, наприклад, поряд з вашим активним оголошенням буде підказка, якою рекламною послугою варто скористатися. Це допоможе отримати більше переглядів і швидше продати товар.

Отже, вихід в онлайн для підприємців — оптимальний спосіб збалансувати ресурси, необхідні на ведення бізнесу, та прибутковість власної справи.

Щоб продовжувати розвиток в такий турбулентний для України період, важливо дбати про стосунки з клієнтами та опрацьовувати інші канали комунікації для залучення нових.

Для того, щоб у маленького та середнього бізнесу була можливість продовжувати працювати, великий бізнес робить кроки підтримки назустріч.

Великі онлайн-майданчики пропонують знижки на послуги публікації та просування оголошень, консультують з питань онлайн-продажів і всіляко сприяють тому, щоб українська економіка відновлювалася, адже саме невеликі компанії — її рушій.

Тож раджу розглянути насамперед спеціалізовані ритейл-платформи, де вже налаштовані процеси та аудиторія, яка готова до покупок.