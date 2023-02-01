Снова отказали в гранте? Шесть типичных ошибок

Українські підприємці зібрали в кулак усю свою сміливість і попри воєнні дії намагаються тримати економічний фронт.

Бізнес шукає можливості розвиватися і головна тема в підприємницьких колах – залучення грантів. Міжнародні донори готові інвестувати в Україну.

Це мільйони доларів, які можна отримати на старт, розвиток та масштабування бізнесу. Проте 80% грантів залишаються невикористаними. Чому так? Основна причина – помилки підприємців, які хочуть залучити додаткове фінансування.

Це не тільки невідповідність вимогам грантової програми, неякісне подання інформації чи "роздутий" бюджет. Проблема може бути глибшою і стосуватися самого підходу до побудови бізнесу. Ось найпоширеніші помилки підприємців.

Не мати головної цілі

Часто підприємці ставлять середньострокові цілі: підвищити продажі, збільшити потужності, покращити якість продукту. Однак у кожного бізнесу має бути своя головна BHAG: велика, амбітна, майже нереальна довгострокова ціль, яка надихатиме рухатися вперед і власника, і команду.

Довідка ЕП. Абревіатура BHAG вимовляється "бі-хег" і означає "велика зухвала амбітна мета". Цей термін вигадали Джим Коллінз та Джеррі Поррас у книзі "Зроблено на совість: успішні звички компаній-візіонерів", виданій 1994 року.

Як визначити свою BHAG? Відпустіть усі обмеження, увімкніть амбіції та уяву. BHAG повинна здаватися, на перший погляд, недосяжною, бути інноваційною і захопливою. На досягнення BHAG можуть піти 10-30 років. Але тільки ставлячи перед собою настільки глобальні цілі, ви розширюєте свої можливості.

Міжнародні фонди найчастіше дають грошову підтримку впливовим, значущим, глобальним проєктам. Тож чим більш амбітна ціль, тим більша ймовірність отримати фінансування на її досягнення.

Розвиватися без стратегії

Малий бізнес часто діє тактично і рідко стратегічно. Підприємці зосереджуються на швидких рішеннях, не приділяючи уваги довгостроковому плануванню.

Звісно, зараз, в умовах війни, в Україні важко планувати щось надовго, але саме правильна стратегія дозволить бізнесу успішно пройти кризові часи і продовжити шлях до великої найголовнішої мети.

Стратегія повинна проходити червоною лінією через ухвалення всіх рішень і впливати на всі процеси в компанії, зокрема і на залучення фінансування. До отримання грантів теж варто підходити стратегічно і бути готовим до довгої гри.

Під час війни багатьом бізнесам гроші вкрай потрібні тут і зараз. Проте важливо розуміти, що перший виграний грант – не самоціль. Це як Due Diligence в інвестиціях: верифікація бізнесу на міжнародному ринку.

Перший грант відчиняє двері для подальших інвестицій, тому варто вибудовувати стратегію з фокусом на довгострокові партнерські відносини з грантодавцями та нарощування своєї грантової історії.

Напишіть чітку стратегію бізнесу мінімум на десять років, розділивши її на цілі, потреби та очікувані результати за кожним роком. Відповідно до цієї стратегії залучайте додаткове фінансування донорів.

Не мати проєктного мислення

Братися за все й одразу – типова риса підприємців, але для успішного розвитку важливо бачити шлях зростання і розглядати кожен етап як проєкт.

Такий підхід дозволить досягти позитивного результату навіть тоді, коли завдання на початковому етапі складні та незрозумілі. Налагодити систему маркетингу та запустити відділ продажу – це окремі проєкти всередині бізнесу.

Є проблема і є результат, якого потрібно досягти. Визначаємо інструменти для виконання завдання та рухаємося до мети.

Користуйтеся проєктним мисленням і для залучення грантів. Додаткове фінансування дають на реалізацію проєкту або його етапів. З більшості проблем у бізнесі можна робити проєкти і залучати гранти на їх реалізацію.

Важко отримати грант відразу на 10 млн дол на досягнення глобальної мети, коли раніше не оперували такими коштами. Якщо ви тільки на початку шляху залучення додаткового фінансування, схема "отримати грант на проєкт – реалізувати – подати заявку на наступний грант" реалістичніша.

Наприклад, можна отримати грант на релокацію бізнесу, а потім – на розширення виробництва.

Використовувати "сірі" схеми

Приховувати виторг, платити зарплату "в конверті", штучно дробити бізнес – на жаль, багато підприємців досі використовують у бізнесі "сірі" схеми.

До нас звертаються клієнти, які на ринку вже 10-15 років, юридично не оформлені, працюють лише з готівкою і хочуть отримати грант. З таким підходом фінансування точно не отримати.

Грантові програми можуть включати різні вимоги до діяльності бізнесу, терміну роботи на ринку, але у всіх грантодавців одна загальна вимога: щоб отримати додаткове фінансування, бізнес має бути юридично оформлений.

Будувати білий бізнес та сплачувати податки – це норма для цивілізованих країн, і тільки від нас залежить, чи буде Україна такою країною.

Нехтувати англійською

Знання англійської мови – must have, а успішна міжнародна співпраця з донорами без неї взагалі неможлива.

Для залучення додаткового фінансування потрібно вивчати інформацію з іноземних ресурсів, шукати релевантні програми, заповнювати гору документації, спілкуватися з донорами, пітчити свій проєкт на фінальній стадії та звітувати щодо витрат отриманих коштів. І все це англійською!

Знання англійської мови відчиняє двері у світ міжнародних грантів. Щоб туди потрапити, наймайте працівників, які володіють англійською. Поглибити знання у сфері грантів допоможуть спеціалізовані курси з професійної англійської мови.

Робити все самому

"Хочеш зробити ідеально – зроби сам". Гарна приказка, але не тоді, коли будуєш бізнес. В основі успішної компанії – міцна команда, яку впевнено веде за собою лідер. Неможливо самому робити все якісно: варити відвідувачам каву, займатися адміністративною роботою і будувати стратегію розвитку.

Кожне завдання мають виконувати окрема людина чи відділ. Стосується це й залучення додаткових коштів. Конкурсна заявка на отримання гранту включає дослідження ринку, цільової аудиторії, проблематики бізнес-середовища, підготовку та структурування матеріалів, узгодження презентації ідеї.

Тому в команді мають бути спеціалісти з відповідними компетенціями для ведення грантових проєктів. Якщо таких немає, спеціальні курси допоможуть "виростити" своїх грантрайтерів, які будуть шукати додаткові кошти та виконувати завдання. Або ж можна передати цей процес на аутсорсинг.

Безперечно, тільки за усунення цих помилок грант ніхто не дасть. Проте, позбавившись їх, ви зробите свій бізнес більш стійким та привабливим для іноземних донорів. Використовуйте можливості, які надають міжнародні організації, шукайте конкурси та заповнюйте заявки на гранти.

Україну зараз підтримує, зокрема й фінансово, весь світ. Не пропустіть цей грантовий шанс, щоб розвивати бізнес навіть у кризові часи.